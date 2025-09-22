ദസറ, നവരാത്രി ടൂർ പാക്കേജുമായി കർണാടക ആർ.ടി. സി

ദസറ, നവരാത്രി ടൂർ പാക്കേജുമായി കർണാടക ആർ.ടി. സിtext_fields
മംഗളൂരു: ദസറ, നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് തീർത്ഥാടകർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും കർണാടക ആർ.ടി. സി (കെഎസ്ആർടിസി) മംഗളൂരു ഡിവിഷൻ പ്രത്യേക പാക്കേജ് ടൂറുകൾ തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. ഒക്ടോബർ രണ്ട് വരെ തുടരും. കുടകും മടിക്കേരിയും കോർത്തിണക്കിയാണ് പാക്കേജ്.
മംഗളൂരുവിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രമുഖ ആരാധനാലയങ്ങളെയും മടിക്കേരി, കൊല്ലൂർ, സിഗണ്ടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള റൂട്ടുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ കൊടിയട്ക, ഹൊസബാഗ് സിഗണ്ടൂർ പോലുള്ള പ്രാദേശങ്ങളെ ചേർത്ത് ടൂർ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മംഗളൂരു ദസറ നവദുർഗ ദർശൻ പാക്കേജ്
റൂട്ട്: മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് - മാറോളി സൂര്യനാരായണ ക്ഷേത്രം - ബോളാർ ഹലെ കോട്ടെ ക്ഷേത്രം - ശ്രീ മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം - പൊളാളി രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രം - ഹൊസനാട് കൊദ്യഡ്ക അന്നപൂർണേശ്വരി ക്ഷേത്രം (ഉച്ചഭക്ഷണം) - ശ്രീ കടീൽ ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം - ബപ്പനാട് ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം - ചിത്രപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം - മുൽക്കി ക്ഷേത്രം - ദ്വൂഗപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം ഉർവ മാരിഗുഡി ക്ഷേത്രം - കുദ്രോളി ഗോകർണ്ണനാഥേശ്വര ക്ഷേത്രം - തിരികെ മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക്
സമയം: രാവിലെ 8:00 മുതൽ രാത്രി 8:30 വരെ
നിരക്ക്: മുതിർന്നവർക്ക് 500 രൂപ, കുട്ടികൾ (6–12 വയസ്സ്) 400 രൂപ
മംഗളൂരു-മടിക്കേരി പാക്കേജ് ടൂർ
റൂട്ട്: മംഗളൂരു - മടിക്കേരി - രാജാ സീറ്റ് - ആബി വെള്ളച്ചാട്ടം - നിസർഗധാമ - ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ - തിരികെ മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക്.
സമയം: രാവിലെ 7:00 മുതൽ രാത്രി 9:30 വരെ
നിരക്ക്: മുതിർന്നവർക്ക് 600 രൂപ, കുട്ടികൾക്ക് 500 രൂപ
മംഗളൂരു-കൊല്ലൂർ പാക്കേജ് ടൂർ
1. റൂട്ട്: മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് - ഉച്ചില മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രം - കാപ്പു മാരിഗുഡി ക്ഷേത്രം - കമലാശിലേ ബ്രഹ്മി ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം (ഉച്ചഭക്ഷണം) - കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം - മാറനക്കാട്ടെ ബ്രഹ്മലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം - മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് മടക്കം.
സമയം: രാവിലെ 8:00 മുതൽ രാത്രി 8:00 വരെ .
2. റൂട്ട്: മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് - കുന്താപുരം - സിഗന്ദൂർ ചൗഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം - കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം - മംഗളൂരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് മടങ്ങുക
സമയം: രാവിലെ 7:00 മുതൽ രാത്രി 7:30 വരെ
നിരക്ക്: മുതിർന്നവർക്ക് 700 രൂപ, കുട്ടികൾക്ക് 600 രൂപ
എട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ
റൂട്ട്: ഉഡുപ്പി സിറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന പര്യടനം നീലവര മഹിഷമർദിനി ക്ഷേത്രം (ബ്രഹ്മവർ), മന്ദാർത്തി ദുർഗാപരമേശ്വരി ക്ഷേത്രം, കമലാശിലേ ബ്രഹ്മി ദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രം, കൊല്ലൂർ ദുർഗാപരമേശ്വരി, മൂകാംബിക ക്ഷേത്രങ്ങൾ, മരണക്കാട്ടെ ബ്രഹ്മലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം, ഞെരളകത്തെ ബ്രഹ്മലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രം, ഞെരളക്കാട്ട്, ഞെരളക്കാട്ട് പരുങ്കാപുരം, ഞെരളക്കാട്ട്, സൂമമുരു ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.
രാവിലെ 7:30 മുതൽ രാത്രി 7.30 വരെ
ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രദർശനം
ഉഡുപ്പിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ്: ശൃംഗേരി ദർശനം, ദസറ ദുർഗ്ഗ ദർശനം.
• നിരക്ക്: മുതിർന്നവർക്ക് 500 രൂപ, കുട്ടികൾ (6–12 വയസ്സ്) 400 രൂപ.
കോടിയട്ക അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രം, ശൃംഗേരി ശാരദാംബ ക്ഷേത്രം (എസ്കെ ബോർഡർ വഴി), കിഗ്ഗ ഋഷ്യശൃംഗ ക്ഷേത്രം, ഹരിപുര മാത, പെർഡൂർ അനന്തപദ്മനാഭ ക്ഷേത്രം, വൈകുന്നേരം 7:30 ന് ഉഡുപ്പിയിൽ തിരിച്ചെത്തുക എന്നിവയാണ് റൂട്ട്. (വിനോദസഞ്ചാരികൾ പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന്റെയും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെയും ചെലവുകൾ വെവ്വേറെ വഹിക്കണം)
നവരാത്രി സമയത്ത് ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും താങ്ങാനാവുന്ന യാത്രാ ഒരുക്കാനാണ് ഈ പാക്കേജുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി മംഗളൂരു ഡിവിഷനിലെ സീനിയർ ഡിവിഷണൽ കൺട്രോളർ രാജേഷ് ഷെട്ടി അറിയിച്ചു. ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ബുക്കിംഗ് കൗണ്ടറുകൾക്കൊപ്പം ഓൺലൈൻ മുൻകൂർ ബുക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്
