Madhyamam
    Destinations
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 5:11 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 5:11 PM IST

    കോട്ടൂരിലെ കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാർ...

    കോട്ടൂരിലെ കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാർ...
    തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ വന്യജീവി സ​ങ്കേതത്തി​ന്റെ ഭാഗമാണ്​ വനത്തിന്​ നടുവിലുള്ള കോട്ടൂർ കാപ്പുകാട്​ ആന പുനരധിവാസകേന്ദ്രം. കേരളത്തിലെ വനങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന ആനകളെയും ആനക്കുട്ടികളെയും പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന്​ 2006ലാണ്​ വനംവകുപ്പ്​ കാപ്പുകാട്ടിൽ ഈ സ​ങ്കേതം ഒരുക്കിയത്​. നഗരത്തി​ന്റെ തിരക്കുകളിൽ നിന്നൊഴിവായി ഒരു ദിവസത്തെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക്​, ശുദ്ധവായു ശ്വസിച്ച്​ ഗജവീരന്മാരെയും കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരെയും കണ്ട്​ കുടുംബസമേതം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണിവിടം.

    നെയ്യാർ ഡാം റിസർവോയർ

    തിരുവനന്തപുരത്ത്​ നിന്ന്​ 30 കിലോമീറ്ററാണ്​ ആന സങ്കേതത്തിലേക്ക്​. രാവിലെ 8.30 മുതലാണ്​ പ്രവേശനം. ആനക്കാഴ്​ചകൾ മാത്രമല്ല, നെയ്യാറിലൂടെ വനസൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുള്ള ചങ്ങാട സവാരിയും കുട്ടവഞ്ചി സവാരിയും ബോട്ടുസവാരിയുമൊക്കെയായി സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്​ കോട്ടൂർ ആന സ​ങ്കേതം. ഒരു വയസ്സുള്ള കണ്ണൻ മുതൽ 80 വയസ്സ്​ വരെയുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ 15 ആനകളാണ്​ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്​. കൂട്ടത്തിൽ ഇളയ തലമുറക്കാരാണ് അർജുനനും മായയും മനുവും റാണയും പിന്നെ ഒരു വയസ്സുള്ള കണ്ണനെന്ന കുഞ്ഞാവയും. ഈ അഞ്ച്​ കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരുടെ വികൃതികൾ മനസ്സിൽനിന്ന്​ ഒരിക്കലും മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്തോഷമാണ്​ നമുക്ക്​ സമ്മാനിക്കുന്നത്​.

    നെയ്യാർ ഡാം

    ഈ അഞ്ചുപേരെയും വൈകുന്നേരം മൂന്നരക്ക്​ ശേഷം ഇവർക്ക്​ കളിക്കാനുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്​ ഇറക്കിവിടു​മ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കും കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവരെ കുപ്പിപ്പാലും ലാക്​ടജനും കുടിച്ച്​ റൂമിൽ വിശ്രമമാണ്​. ഉച്ചസമയത്ത്​ ഇറക്കിവിട്ടാൽ മക്കളെപ്പോലെ നോക്കുന്ന കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാർക്ക്​ പനിവരുമെന്നാണ്​ ഇവിടത്തെ ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്​. കോട്ടൂർ ആന സ​ങ്കേതത്തിൽ എല്ലാകാര്യങ്ങളും ടൈംടേബിൾ അനുസരിച്ചാണ്​. കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. വൈകുന്നേരം മൂന്നരക്കുള്ള കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരുടെ ഡ്രിൽപിരീഡ്​ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ബഹളമയമാണ്​.

    മാൻ പാർക്ക്

    അഞ്ചെണ്ണെത്തിനെയും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട്​ ഇറക്കിവിട്ട്​ കഴിഞ്ഞ്​ അവരുടെ ഓട്ടവും കളിയും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, മൂന്നര മണിക്ക്​ വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന്​. കൂട്ടത്തിൽ മൂത്ത അർജുനനാണ്​ ആദ്യം ഓട്ടം തുടങ്ങിയത്​... ജീവനക്കാർ പിറകെ ഓടും; ഓട്ടം നിർത്തില്ലെന്ന്​ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനന്​ ചെറിയൊരു തല്ലും കിട്ടി. കണ്ടപ്പോൾ വിഷമമമായെങ്കിലും കാര്യം പിടികിട്ടിയപ്പോൾ അടികൊടുത്തതിന്​ കുഴപ്പമില്ലെന്ന്​ മനസ്സിലായി. മണ്ണും കല്ലും തിന്നാനുള്ള ഓട്ടമായിരുന്നു അത്​. ഒന്ന്​ കണ്ണ്​വെട്ടിയാൽ കല്ലെടുത്ത്​ തിന്നുകളയും; കുഞ്ഞുമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുപോലെയാണ്​ ജീവനക്കാർ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്​.

    ഒരു വയസ്സുള്ള കണ്ണന്​ ഇവരുടെ കൂടെ ഓടി എത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും കുണുങ്ങിക്കുണുങ്ങി അവനും ഓടുന്നുണ്ട്​. പിന്നത്തെ കളി ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ടയറിലോട്ടായി. ഒരുത്തൻ ടയറെടുത്ത്​ അടുത്തവനെ എറിയും. അവൻ അതെടുത്ത്​ തുമ്പിക്കൈയിൽ വെച്ച്​ കൊണ്ടോടും... ബാക്കിയുള്ളവർ അവന്റെ പിറകെ.... ഓടിത്തളർന്ന് തിരികെ വന്നിട്ട് ടയർ തുമ്പിക്കൈയിൽ വെച്ച്​ നമുക്കുനേരെ നീട്ടും; അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ ചെല്ലാനുള്ള ക്ഷണമാണത്... നമ്മൾ ഇറങ്ങിവരില്ലെന്ന്​ മനസ്സിലായാൽ വീണ്ടും ടയറെടുത്തെറിഞ്ഞ്​ പിണങ്ങി തിരികെപ്പോകും.

    ഒരു അങ്കണവാടിയിൽ എന്തൊക്കെ കാഴ്​ചകളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെയും നമുക്ക്​ കാണാൻ പറ്റും. അഞ്ചുമണി വരെയാണ്​ ഇവർക്ക്​ കളിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം. കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരുടെ കുസൃതികൾ കണ്ടുനിന്നാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ പോകുന്നതറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ കുട്ടിക്കുറുമ്പന്മാരെയും അവരുടെ കുസൃതികളും കാണാൻ കുടുംബസമേതം നിങ്ങളും പോകണം കോട്ടൂർ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്​. തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരനുഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത്​...

    NB: കോട്ടൂരിൽനിന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേയുള്ളൂ നെയ്യാർ ഡാമിലേക്ക്. പോകുംവഴിയാണ് മാൻ പാർക്കും. ഒരുദിവസത്തെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് രാവിലെ നെയ്യാർ ഡാമും പരിസരങ്ങളും മാൻ പാർക്കും സന്ദർശിച്ച് ഉച്ചക്ക് ശേഷം കോട്ടൂരിലെത്തി കുട്ടിക്കുറുമ്പമാരുടെ ഡ്രിൽപിരീഡും കണ്ട് മടങ്ങാം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 0472 2850827, 7025006757, https://www.keralatourism.org/.../kottur-ecotourism/37.

