    കി​ഴ​ക്ക​ൻ യൂ​റോ​പ്പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​രു ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​യ​ത് ടൂ​റി​സം കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി
    കി​ഴ​ക്ക​ൻ യൂ​റോ​പ്പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഉ​ണ​ർ​വ്
    cancel

    മ​നാ​മ: 2024 ന​വം​ബ​റി​നും 2025 ഏ​പ്രി​ലി​നും ഇ​ട​യി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​ൻ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​വ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് പു​തി​യ ഊ​ർ​ജം ന​ൽ​കി. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 40,000 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​ത്. ഈ ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വി​ലൂ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഏ​ക​ദേ​ശം 70 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ വ​രു​മാ​നം നേ​ടി​യ​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി താ​മ​സം മൂ​ന്ന് രാ​ത്രി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്നും, പ്ര​തി​ദി​ന ചെ​ല​വ് 73 ദി​നാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കു​പി​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. ഇ​രു​ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കി​യ​ത് ടൂ​റി​സം കു​തി​ച്ചു​യ​രാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ജി​സി​സി യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​മ ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി.

    ജി​സി​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും, യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്കു​മു​ള്ള യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2025ന്റെ ​നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഏ​കീ​കൃ​ത ജി​സി​സി ടൂ​റി​സ്റ്റ് വി​സ നി​ല​വി​ൽ വ​രും. ഇ​ത് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ഴി തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും പ്രി​യ​മേ​റെ​യാ​ണ്. ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​മാ​യ പാ​രീ​സ്, ന​ല്ല പ്ര​കൃ​തി കാ​ഴ്ച​ക​ളൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഇ​റ്റ​ലി, റോം, ​ഫ്ലോ​റ​ൻ​സ്, വെ​നീ​സ്, സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നി​ന്നും അ​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി പോ​കാ​റു​ണ്ട്. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ട്രാ​വ​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള യാ​ത്രാ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ യാ​ത്രാ ആ​സൂ​ത്ര​ണം എ​ളു​പ്പ​മാ​zക്കി​യ​തും ഈ ​വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി.

