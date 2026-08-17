ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഇറങ്ങിയത് ഒരേയൊരു വിമാനം മാത്രം; സംഗീത നിശകൾ വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിമാനത്താവളം

ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഇറങ്ങിയത് ഒരേയൊരു വിമാനം മാത്രം; സംഗീത നിശകൾ വേദിയാകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിമാനത്താവളംtext_fields
ഷില്ലോങ്: നീളമുള്ള റൺവേകളും തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ടെർമിനലുകളും മിനിറ്റുകൾതോറും പറന്നുയരുന്ന വിമാനങ്ങളുമാണ് സാധാരണയായി ഒരു വിമാനത്താവളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കൽപ്പം. എന്നാൽ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിലൊന്ന്. മേഘാലയയിലെ വെസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബാൽജെക് വിമാനത്താവളം ഇന്ന് വ്യോമഗതാഗതത്തേക്കാൾ ഏറെ ചർച്ചയാകുന്നത് അതിന്റെ വിചിത്രമായ ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ്.
ചെറിയ വിമാനത്താവളവും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളും
തുടക്കം: 1983-ൽ ആദ്യമായി രൂപംകൊണ്ട ആശയത്തിന് 1995-ലാണ് സർക്കാർ അനുമതി ലഭിച്ചത്. ഒടുവിൽ 12.52 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച വിമാനത്താവളം 2008 ഒക്ടോബറിൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടീലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
പ്രത്യേകതകൾ: 20 സീറ്റുള്ള ഡോർണിയർ 228 പോലുള്ള ചെറിയ വിമാനങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഇത്. വെറും 1.1 കിലോമീറ്റർ നീളവും 30 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള റൺവേയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഗാരോ ഹിൽസിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിലേക്കുള്ള യാത്രാസൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്.
ചരിത്രത്തിലെ ആ ഒരേയൊരു പറന്നിറങ്ങൽ
2008 ഒക്ടോബർ 23-നായിരുന്നു ബാൽജെക് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മുഹൂർത്തം. ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്നും ഒരു ഫോർ സീറ്റർ സെസ്ന വിമാനവും ഒൻപത് സീറ്റുള്ള ഡോർണിയർ വിമാനവും ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുത്ത ഈ ചടങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയ ആ വിമാനങ്ങളാണ് ഈ എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങിയ അവസാനത്തെ വാണിജ്യ/വ്യക്തിഗത വിമാനങ്ങൾ! അതിനുശേഷം ഇതുവരെ ഇവിടെ യാത്രാവിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
പ്രതിസന്ധികളും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും
റൺവേയുടെ നീളക്കുറവ്: ചെറിയ വിമാനങ്ങൾക്കായി മാത്രം നിർമ്മിച്ചതിനാൽ റൺവേയുടെ നീളക്കുറവാണ് പ്രധാന തടസ്സം. എ.ടി.ആർ 42, എ.ടി.ആർ 72 പോലുള്ള വലിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല.
ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ: റൺവേ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2014-ൽ സർക്കാർ 58 ഏക്കർ ഭൂമി കൂടി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ യാത്രാവിമാനങ്ങൾ ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല.
മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ: യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി വലിയ സംഗീത നിശകൾക്കും പൊതുപരിപാടികൾക്കുമുള്ള വേദിയായിട്ടാണ് ഈ വിമാനത്താവളം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
എങ്കിലും, വിദൂര പ്രദേശമായ ഗാരോ ഹിൽസിന്റെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വിമാനത്താവളം വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി (എ.എ.ഐ) ചേർന്ന് മേഘാലയ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഊർജ്ജിതമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്.
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