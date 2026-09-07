'സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നു': ഭൂട്ടാൻ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് കണ്ട് അമ്പരന്ന് ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരി

'സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് പോലെ തോന്നുന്നു': ഭൂട്ടാൻ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് കണ്ട് അമ്പരന്ന് ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരിtext_fields
ഭൂട്ടാനിലെ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിന്റെ ശുചിത്വവും ആധുനിക ക്രമീകരണങ്ങളും കണ്ട് അമ്പരന്ന ഇന്ത്യൻ യാത്രികന്റെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ട്രാവൽ ക്രിയേറ്ററായ മഞ്ജിൽ പൊഖ്രേൽ തന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച വിഡിയോയാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റുകളിൽ കാണാറുള്ള തിരക്കും വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഭൂട്ടാനിലെ തിമ്പുവിലുള്ള പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റെന്ന് മഞ്ജിൽ പറയുന്നു.
തിളക്കമുള്ള വെളിച്ചം, വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കുന്ന തറ, ആകർഷകമായ രീതിയിൽ അടുക്കിവെച്ച പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ കണ്ട് അമ്പരന്ന മഞ്ജിൽ, ഇന്ത്യയിലെ പല ചന്തകളുടെയും അവസ്ഥയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്ന നിലയിൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നു’ എന്നാണ് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് പോലും സുഖമായും ഭയമില്ലാതെയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചുറ്റിനടക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വിപണി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും ഘടനയും ഏറെ കൗതുകമുണർത്തുന്നതാണ്. താഴത്തെ നിലയിൽ പ്രാദേശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പച്ചക്കറികൾക്കൊപ്പം അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തവയും ലഭിക്കുമ്പോൾ, മുകൾ നില പൂർണ്ണമായും പ്രാദേശികമായി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ആധുനിക സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളെയോ ഷോപ്പിങ് മാളുകളെയോ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പൊതുസ്ഥലം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഈ വൈറൽ വിഡിയോ ഇന്ത്യക്കാരായ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഭൂട്ടാന്റെ ചിട്ടയായ രീതികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലും സിക്കിം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിമനോഹരവും വൃത്തിയുള്ളതുമായ നിരവധി പച്ചക്കറി ചന്തകൾ ഉണ്ടെന്ന് മറുവിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ യാത്രികന്റെ അനുഭവത്തെ മാത്രം മുൻനിർത്തി രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ വിപണികളെയും വിലയിരുത്താനാകില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളുടെ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവകരമായ ആത്മപരിശോധനയ്ക്കും മാറ്റ ചിന്തകൾക്കും ഈ വിഡിയോ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
പ്രാദേശികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾക്കൊപ്പം അയൽരാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ ധാരാളമായി വിൽക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും പ്രാദേശികമായി വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള സീസണൽ പച്ചക്കറികൾക്കായിട്ടാണ് ഈ നില മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഡിയോ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയെങ്കിലും, ഒരൊറ്റ യാത്രികന്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഭൂട്ടാനിലെ എല്ലാ ചന്തകളും ഇങ്ങനെയgണെന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്ന വാദവുമായി നിരവധി പേർ രംഗത്തെത്തി.
ഭൂട്ടാന്റെ ചിട്ടയായ ശുചിത്വ മാതൃക ഇന്ത്യയിലെ വിപണികളും പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഒരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലും സിക്കിം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിലും വൃത്തിയുള്ളതും മനോഹരവുമായ പച്ചക്കറി ചന്തകൾ ഉണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
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