Madhyamam
    Destinations
    Destinations
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:58 AM IST

    സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ടഭൂമി ഇടുക്കി മിടുക്കി

    ഈ ​വ​ര്‍ഷ​മെ​ത്തി​യ​ത് 20 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം സഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍
    മൂ​ന്നാ​ർ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ​റു​ദീ​സ​യാ​യ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ല്‍ എ​ത്തു​ന്ന ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ര്‍ധ​ന. ജി​ല്ല​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​മെ​ത്തി​യ​ത് 20 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ്. ക​ന​ത്ത​മ​ഴ മൂ​ലം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ കു​റെ ദി​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ച്ചി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ഇ​ത്ത​വ​ണ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ര്‍ധി​​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷം ജൂ​ലൈ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം 19,42,354 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ലി​ന്റെ (ഡി.​ടി.​പി.​സി) കീ​ഴി​ലു​ള്ള 12 വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷം ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 33,86,012 സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ്. 2023ലാ​ക​ട്ടെ 29,22043 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തി. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ ഇ​നി​യും വ​ര്‍ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഡി.​ടി.​പി.​സി​യും ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രും പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്രം വാ​ഗ​മ​ണ്‍

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്രം വാ​ഗ​മ​ണ്‍ ത​ന്നെ. വാ​ഗ​മ​ണ്‍ പു​ല്‍മേ​ടും മൊ​ട്ട​ക്കു​ന്നു​ക​ളും (വാ​ഗ​മ​ണ്‍ മീ​ഡോ​സ്) കാ​ണാ​ന്‍ 5,43,979 സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും വാ​ഗ​മ​ണ്‍ അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ര്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ 5,08,505 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളും എ​ത്തി. ജ​നു​വ​രി, മാ​ര്‍ച്ച്, ഏ​പ്രി​ല്‍ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ് വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ എ​ത്തി​യ​ത്.

    വാ​ഗ​മ​ണ്ണി​ലെ ചി​ല്ലു​പാ​ലം

    മൊ​ട്ട​ക്കു​ന്നു​ക​ളും പു​ല്‍മേ​ടു​ക​ളും തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും സാ​ഹ​സി​ക വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​മാ​ണ് വാ​ഗ​മ​ണ്‍ തു​റ​ന്നി​ടു​ന്ന​ത്. ഗ്ലാ​സ് ബ്രി​ഡ്ജാ​ണ് യാ​ത്രി​ക​രെ വ​ലി​യ തോ​തി​ല്‍ ഇ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്ക്​ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​റ​ക്കൂ​ട്ട​ക്ക​ളി​ല്‍ ഒ​രു റോ​ക്ക് ക്ലൈം​ബി​ങ്ങി​നും ട്ര​ക്കി​ങ്ങി​നും മ​ല​ക​യ​റ്റ​ത്തി​നും പാ​ര​ഗ്ലൈ​ഡി​ങ്ങി​നു​മെ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ട്ടി​ലും ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ല്‍ ഗാ​ര്‍ഡ​നി​ലും തി​ര​ക്ക്​

    മൂ​ന്നാ​ര്‍ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ല്‍ ഗാ​ര്‍ഡ​നാ​ണ് ഏ​റെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ച മ​റ്റൊ​രു വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം. 3,15,317 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ ഈ ​വ​ര്‍ഷം ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി. രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ട്, പാ​ഞ്ചാ​ലി​മേ​ട്, ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം, ആ​മ​പ്പാ​റ, ഇ​ടു​ക്കി ഹി​ല്‍വ്യൂ പാ​ര്‍ക്ക്, മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി, അ​രു​വി​ക്കു​ഴി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ പ്ര​വാ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ര്‍ഷം രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 1,43,480 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്. പാ​ഞ്ചാ​ലി​മേ​ട്ടി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത് 1,09,219 സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍.

    ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി നു​ക​രാ​നെ​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 85,375 ആ​ണ്. രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള ആ​മ​പ്പാ​റ​യി​ല്‍ 71,264 സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ഇ​ടു​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ഹി​ല്‍വ്യൂ പാ​ര്‍ക്കി​ല്‍ 67,370 ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളും സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ത്തി. 66,159 സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി​യി​ലെ​ത്തി. അ​രു​വി​ക്കു​ഴി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 15,707 ആ​ണ്.

