ഇസ്തംബൂളിനെ അറിയാം; ഒരു മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശം മാത്രമല്ല; നൂറ്റാണ്ടുകളായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടിയാണ്

ഇസ്തംബുൾ അതിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഭൂതകാലത്തേക്കും അതോടൊപ്പം അതിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലമായ വർത്തമാനത്തിലേക്കും നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഭൂഗർഭത്തിലൊളിപ്പിച്ച നിഗൂഢതകൾ മുതൽ രുചിയേറും പാചകലോകം വരെ, ഈ ജീവസുറ്റ മ്യൂസിയം അതിന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകവുമായി ഇഴുകിച്ചേരാൻ അവസരം നൽകുകയാണ്. കാലാതീതമായ ഈ മഹാനഗരത്തിന്റെ കാഴ്ചകളുടെ ജാലകപ്പാളികൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നിടുകയാണ്.രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്ത് ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഇസ്തംബൂളെന്ന ചരിത്ര ഉപദ്വീപ് ഒരു മനോഹരമായ ഭൂപ്രദേശം മാത്രമല്ല; നൂറ്റാണ്ടുകളായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടിയാണ്.ബോസ്ഫറസ്, ഗോൾഡൻ ഹോൺ, മർമാര കടൽ എന്നിവ ചേർന്ന് മൂന്നുവശവും വെള്ളത്താൽ ഈ അതുല്യമായ ആകൃതിയിലുള്ള ഉപദ്വീപിനെ വലയം ചെയ്യുന്നു, അതായത് പുരാതന ലോകത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ കേന്ദ്രമായി ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഇവിടത്തെ പുരാതന മതിലുകൾ ഇപ്പോഴും യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലുൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിലേറെയായി അവ കാഴ്ചയുടെ ചരിത്രത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നു. കിഴക്കൻ റോമൻ (ബൈസന്റൈൻ), ഓട്ടോമൻ. പഴയകാലത്തെ വ്യാപാരികളുടെയും തീർത്ഥാടകരുടെയും കാൽപ്പാടുകൾ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഉയർന്ന താഴികക്കുടങ്ങളിലും, സാമ്രാജ്യത്വ കവാടങ്ങളിലും, ഇടുങ്ങിയ കൽ ഇടവഴികളിലും അവരുടെ പൈതൃകം നിലനിൽക്കുന്നു.ഇസ്തംബൂളിന്റെ ഭൂതകാലം മരവിച്ചിട്ടില്ല; അത് വർത്തമാനകാലവുമായി ഇഴചേർന്ന് തുടരുകയാണ്. ഈ ഊർജ്ജസ്വലമായ സ്ഥലത്ത്, തുർക്കിഷ് കാപ്പിയുടെ ഓരോ കപ്പിലും, ഓരോ മനോഹരമായ ബോസ്ഫറസ് കാഴ്ചയിലും, ഒരിക്കൽ ഈ നഗരത്തെ വീട് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഓരോ ചരിത്രവും ആധുനികതയും ഒത്തുചേരുന്നു.ഹാഗിയ സോഫിയ, ടോപ്കാപ്പി പാലസ്, സുൽത്താൻ അഹ്മത് (നീല പള്ളി), സുലൈമാനിയെ തുടങ്ങി നഗരത്തിന്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവം പകർത്തുന്നതും രാജകീയ ആഡംബരത്തിന്റെ സ്പർശം നൽകുന്നതുമായ കൂടുതൽ സവിശേഷമായ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ഇതാ.
പഴയകൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കാം
മനോഹരമായ ബോസ്ഫറസിലെ തിളങ്ങുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കാഴ്ചയിലേക്ക് ഉണർന്ന്, പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ കുന്നുകളുടെ ശാന്തമായ ചക്രവാളത്തിൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കുടിക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കുക.അടുത്തതായി, ഒരു സ്വകാര്യ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് മനോഹരമായ ഒരു മോട്ടോർ ബോട്ടിൽ കയറി, ഒരു ദിവസത്തെ ഉല്ലാസത്തിനായി നിങ്ങളെ പഴയ നഗരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ബോസ്ഫറസിനടുത്തുള്ള ഒരു മുൻ ട്ടോമൻ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അനുഭവവേദ്യമാകുന്നതാണ്19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഓട്ടോമൻ കോടതി ടോപ്കാപ്പി കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ആധുനിക തീരദേശ കൊട്ടാര ഓപ്ഷനുകളിലേക്കും വേനൽക്കാല മാളികകളിലേക്കും മാറിയപ്പോൾ, ഇസ്തംബൂൾ ചരിത്രപരമായ ഉപദ്വീപിനപ്പുറം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന്, ചില മുൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ ആഡംബരപൂർണമായ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു, അവിടെ അതിഥികളെ രാജകീയമായി പരിഗണിക്കുന്നു.
കുറിപ്പ്: ബോസ്ഫറസിലൂടെ മനോഹരമായ ഒരു നടത്തത്തിനായി ഒർടാകോയ് സന്ദർശിക്കുക, ആദ്യത്തെ ബോസ്ഫറസ് പാലത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ഒർട്ടാകോയ് പള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക. രാത്രി മനോഹരമായ ഒരു സീഫുഡ് റസ്റ്റോറന്റിൽ സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ, മെസെസ് (ചൂടുള്ളതും തണുത്തതുമായ വിഭവങ്ങൾ), റാക്കി -ലോക്കൽ മദ്യം എന്നിവ ആസ്വദിക്കുക - ഇത് ഇസ്താംബൂളിലെ ഒരു അനുഭവമാണ്.
ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള യാത്ര
തീർച്ചയായും ബോസ്ഫറസ് ഇസ്താംബൂളിന്റെ ജീവരേഖയാണ്. യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 30 കിലോമീറ്റർ കടലിടുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ, ഡോൾമാബാഹെയുടെ മനോഹരമായ തീരദേശ കൊട്ടാരത്തെയും മനോഹരമായ ഓട്ടോമൻ കാലഘട്ടത്തിലെ യാലികളെയും (കടൽത്തീര വേനൽക്കാല മാളികകൾ) ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്രമ ബോട്ട് ടൂർ ആസ്വദിക്കൂ. അർനാവുത്കോയ്, ബെബെക്ക്, കണ്ടില്ലി, അനഡോലുഹിസാരി തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ തീരദേശ അയൽപക്കങ്ങളായ ആകർഷകമായ മുൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമങ്ങളിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും നിങ്ങൾക്ക് പതിവായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഫെറി ഉപയോഗിക്കാം. സൂര്യാസ്തമയവും ചന്ദ്രോദയവും ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ബോട്ടുകൾ വാടകക്ക് എടുക്കുകയുമാവാം.
കുറിപ്പ്: ഒട്ടോമൻ രാജവംശം എങ്ങനെയാണ് ഈ ജലാശയങ്ങളിലൂടെ ഇത്ര ഗംഭീരമായി സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ, ബെസിക്റ്റാസിലെ നാവിക മ്യൂസിയം സന്ദർശിക്കുക. അതിന്റെ അതുല്യമായ രാജകീയ കൈക്ക് ശേഖരത്തിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനോഹരമായി നിർമിച്ച തടി ബോട്ടുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ 30 മീറ്റർ നീളമുള്ളവയായിരുന്നു.
താഴെ ഒരു സംഗീതകച്ചേരി കണ്ടാലോ
ഇസ്തംബൂളിലെ തിരക്കേറിയ തെരുവുകൾക്ക് താഴെ കിഴക്കൻ റോമൻ (ബൈസന്റൈൻ) അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലോകം ഉണ്ട്. സുൽത്താനഹ്മെറ്റിലും ബെയാസിറ്റിലും, കടകളുടെയും ഹോട്ടലുകളുടെയും ബേസ്മെന്റുകൾ പലപ്പോഴും പുരാതന പള്ളികളുടെയും അഗോറ ഫൗണ്ടേഷനുകളുടെയും മനോഹരമായ കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.ബി.സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച ബസിലിക്ക സിസ്റ്റേൺ ആണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും ഗംഭീരവുമായത്, കൂടാതെ ടാങ്കിലെ മനോഹരമായ മാർബിൾ തൂണുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഷോയും ആധുനിക കലാ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ടിക്കറ്റെടുത്ത് കാണാംകൂടാതെ, സെറെഫിയേ, ബിൻബിർ ഡിറെക് സിസ്റ്റേൺസ് എന്നിവ ഈ ആകർഷകമായ ഭൂഗർഭ സ്ഥലത്ത് പതിവായി ക്ലാസിക്കൽ സംഗീത കച്ചേരികളുമുണ്ട്.
കുറിപ്പ്: സുൽത്താനഹ്മെറ്റ് സ്ക്വയറിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രേറ്റ് പാലസ് മൊസൈക് മ്യൂസിയം മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ഭൂഗർഭ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതിശയകരമായ മൊസൈക്കുകൾ എ.ഡി. 450-550 കാലഘട്ടത്തിലേതാണ്, ഒരുകാലത്ത് കിഴക്കൻ റോമൻ (ബൈസന്റൈൻ) സാമ്രാജ്യത്വ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോഴും മണ്ണിനടിയിലാണെങ്കിലും, പുരാണ ജീവികളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ തുറന്ന മൊസൈക്കുകൾ, പഴയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഒരു നേർക്കാഴ്ച നൽകുന്നു.
ഒരു തുർക്കിഷ് കുളി ആസ്വദിക്കാം
റോമൻ കാലം മുതൽ, കുളി ഒരു അത്യാവശ്യ ശുദ്ധീകരണ ചടങ്ങായിരുന്നു, പിന്നീട് ഓട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം അതിനെ പരിഷ്കരിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു, ഇത് തുർക്കി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു മൂലക്കല്ലാക്കി മാറ്റി.ചേംബർലിറ്റാസ്, ഗലാറ്റസരെ, കഗലോഗ്ലു, ഹുറെം സുൽത്താൻ, കിലിക് അലി പാഷ തുടങ്ങിയ ഇസ്താംബൂളിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഹമാമുകൾ മാർബിൾ സ്റ്റീം റൂമുകളും ആശ്വാസകരമായ ഫോം മസാജുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആഡംബരപൂർണ്ണമായ വിശ്രമം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.ആധുനിക ആഡംബര ഹോട്ടലുകളും ഈ ക്ലാസിക് ഡിസൈനുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട മിനി ഹമാമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിൽ ഒരു പുനരുജ്ജീവന ചടങ്ങ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ തിളക്കമുള്ളതും മൃദുലവുമാക്കും.
കുറിപ്പ്: ഹമാമിൽ സമകാലിക കലാ പ്രദർശനം കാണാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അടുത്തിടെ നവീകരിച്ച 500 വർഷം പഴക്കമുള്ള സെയ്റെക് ചിനിലി ഹമാം, സ്വയം പരിചരണവും ആധുനിക സർഗ്ഗാത്മകതയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരു ഹമാമായും പ്രദർശന സ്ഥലമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു - ഏതൊരു കലാ-ക്ഷേമ പ്രേമിയും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒന്ന്.
ഗ്രാൻഡ് ബസാറിന്റെ നിധികൾ
ഇസ്താംബൂളിലെ ഗ്രാൻഡ് ബസാറിന്റെ ആകർഷകമായ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുചെല്ലുക, അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും വലുതുമായ മേൽക്കൂരയുളളതുമായ ബസാറുകളിലൊന്നായ ഈ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലാബിരിന്തിൽ കൈകൊണ്ട് നിർമിച്ച ആഭരണങ്ങൾ, ഊർജ്ജമേകുന്ന തുണിത്തരങ്ങൾ, അതുല്യമായ പുരാവസ്തുക്കൾ, ടർക്കിഷ് ബാത്ത് ആക്സസറികൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്ന 4,000-ത്തിലധികം കടകളുണ്ട്.തിരക്കേറിയ ഇടവഴികൾക്ക് പിന്നിൽ "ഹാൻസ്" - ചരിത്രപരമായ നഗര ഭക്ഷണശാലകൾ - എന്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഉണ്ട്, അവിടെ കരകൗശല വിദഗ്ധർ ഇപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലമായ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ അവരുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കരകൗശല വൈദഗ്ദ്ധ്യം പരിശീലിക്കുന്നു.
ആഭരണങ്ങൾ മുതൽ ക്ലാസിക് വാച്ചുകൾ, കാലിഗ്രാഫി എന്നിവ വരെ എല്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ബസാറിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ ഭാഗമായ സെവാഹിർ ബെഡെസ്റ്റെനി (ജ്വല്ലറി ബസാർ) സന്ദർശിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. തുടർന്ന്, പരവതാനികൾ, മറ്റ് അതിമനോഹരമായ തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വർണ്ണാഭമായ ശേഖരത്തിനായി സാൻഡൽ ബെഡെസ്റ്റെനി സന്ദർശിക്കുക.
കുറപ്പ്: കുറച്ചു ദൂരം നടന്നാൽ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിപണി നിങ്ങളെ കിഴക്കിന്റെ രുചികളുടെ ഒരു ഇന്ദ്രിയ യാത്രയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, അതുല്യമായ ലോകും (ടർക്കിഷ് പലഹാരങ്ങൾ), ഉണക്കിയ പഴങ്ങൾ, നട്സ്, പുതുതായി പൊടിച്ച കാപ്പി എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്.
ഒട്ടോമൻ പാചകരീതി ആസ്വദിക്കാം
രണ്ട് മഹത്തായ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്താംബൂൾ, അക്കാലത്തെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച വ്യാപാര ശൃംഖലകളാൽ പ്രചോദിതമായ ഒരു സമ്പന്നമായ കൊട്ടാര ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെയും ബാൽക്കണിന്റെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചേരുവകൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, പാചക വിദ്യകൾ എന്നിവ സാമ്രാജ്യത്വ അടുക്കളകളിലേക്ക് കടന്നുവന്നു, അവിടെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പാചകക്കാർ അവയെ വിശിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളാക്കി മാറ്റി.ഈ പാചക പൈതൃകത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇസ്തംബൂളിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ കാണാം, അവിടെ ഓരോ കടിയിലും ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു രുചി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
സമീപ ദശകങ്ങളിൽ, പാചകക്കാർ ഒട്ടോമൻ കൊട്ടാര ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സുൽത്താൻമാർക്കായി തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചരിത്രപരമായ ഉപദ്വീപിലുടനീളമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ, ഫിലോ പേസ്ട്രിയിൽ പൊതിഞ്ഞ മാംസം നിറച്ച തണ്ണിമത്തൻ, ക്വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ താറാവ് പോലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക. സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചിക്കായി, റോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാതളനാരങ്ങ പോലുള്ള രുചികൾ കലർന്ന ഒരു സോർബറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ജോടിയാക്കുക.
കുറിപ്പ്: മിഷേലിൻ ഗൈഡ് ഇസ്താംബുൾ ഈ അസാധാരണ റെസ്റ്റോറന്റുകളിൽ ചിലത് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു, അവിടെ മെനുകൾ ഒട്ടോമൻ കൊട്ടാര അടുക്കള രേഖകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് പോലും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹമാമിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
