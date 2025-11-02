Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightDestinationschevron_right...
    Destinations
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 1:55 PM IST

    ഉ​യി​ർ​ത്തു​നി​ൽ​പി​ന്റെ ന​ഗ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​യി​ർ​ത്തു​നി​ൽ​പി​ന്റെ ന​ഗ​രം
    cancel

    പു​രാ​ത​ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു യാ​ത്ര, അ​താ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. യാ​​ത്ര​ക്കി​ടെ മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഇ​ട​വേ​ള​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ എ​ന്ന ദേ​ശ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം അ​ന്നേ​രം മ​ന​സ്സി​ലു​ട​ക്കി. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ഇ​ട​വേ​ള അ​വി​ടെ​യു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​യും ഓ​ർ​ത്തു വി​ളി​ക്കാ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​യി. അ​ന്നു രാ​ത്രി​ത​ന്നെ ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ, ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​മാ​ന​മി​റ​ങ്ങി.

    പു​തി​യൊ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​വും അ​ടു​ത്ത നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​കാം​ക്ഷ​യും ത​മ്മി​ൽ ക​ല​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ യാ​ത്ര​യു​ടെ ക്ഷീ​ണം എ​വി​ടെ​യോ പോ​യി. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി ന​ഗ​ര​വി​ള​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​ടി​യി​ൽ മി​ന്നി​മ​റ​യു​ന്ന പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ, ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ട് എ​ന്ന ന​ഗ​രം ഒ​രു പ​രി​ചി​ത​നെ​പ്പോ​ലെ എ​ന്നെ സ്വാ​ഗ​തം​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നി. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്കു​ള്ള ട്രെ​യി​നി​ൽ ക​യ​റി, മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഒ​രു ജാ​പ്പ​നീ​സ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ മു​റി​യെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​രു ദി​വ​സം, ഒ​രു മ​ഹാ​ന​ഗ​രം

    ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സ​മേ​യു​ള്ളൂ, അ​തു​കൊ​ണ്ടു പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ സ​മ​യം പാ​ഴാ​ക്കാ​തെ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ താ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ന്ന് മു​ങ്ങാം​കു​ഴി​യി​ട്ടു. പ​ട്ട​ണം ചു​റ്റി​ക്കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് മി​ക​ച്ച മാ​ർ​ഗ​മാ​യ ഹോ​പ്-​ഓ​ൺ ഹോ​പ്-​ഓ​ഫ് ബ​സി​ൽ ക​യ​റി ആ​ദ്യം. ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ടി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക ആ​കാ​ശ​രേ​ഖ​യെ നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന അം​ബ​ര​ചും​ബി​ക​ളെ നോ​ക്കി ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ബ​സ് നീ​ങ്ങി. സ്ഫ​ടി​ക-​ഉ​രു​ക്ക് ഭീ​മ​ന്മാ​രും ക​ഴി​ഞ്ഞ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്ന വൈ​രു​ധ്യം അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് ബ​സ് യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ശൈ​ത്യ​ത്തെ കീ​റി​മു​റി​ച്ച് വ​ഴി​ന​ട​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി ഞാ​ൻ. ആ​ൾ​ട്ടാ​റ്റ് (Altstadt) എ​ന്ന പ​ഴ​യ പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ഇ​ടു​ങ്ങി​യ വ​ള​ഞ്ഞു​പു​ള​ഞ്ഞു പോ​കു​ന്ന തെ​രു​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ച​രി​ത്രം ഓ​രോ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലും പ​തി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നി. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രു​ചി​യു​ടെ മ​ണം വ​മി​ക്കു​ന്ന ക​ഫേ​ക​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ചെ​റി​യ ക​ട​ക​ളും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കി. പ​ഴ​യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നും മെ​യി​ൻ (the river main) ന​ദി തീ​രം വ​രെ ന​ട​ത്തം എ​ത്തി. അ​വി​ടെ ന​ഗ​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പു​തി​യൊ​രു ഭാ​വം സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ജ​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന ആ​കാ​ശ​രേ​ഖ​യു​ടെ​യും അം​ബ​ര​ചും​ബി​ക​ളു​ടെ​യും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ അ​ത്ര​മേ​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.


    വി​സ്മ​യ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ

    ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ടി​ലെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ, മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞു​ള്ള ദി​വ​സ​ത്തി​ലും അ​തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ഇം​പീ​രി​യ​ൽ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ഓ​ഫ് സെ​ന്റ് ബെ​ർ​ത്ത​ലോ​മി​യ, മെ​സ്സേ ടെ​ർം, യൂ​റോ ട​വ​ർ, വെ​സ്താ​ഫ​ൻ ട​വ​ർ, മാ​ർ​ചെ​ൻ ബ്ര​ണ്ണെ​ൻ എ​ന്നി​വ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​തീ​ക​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​ക്ക് ആ​ഴ​വും ഘ​ട​ന​യും ന​ൽ​കു​ന്ന പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ധു​നി​ക​ത​യു​ടെ​യും അ​തു​ല്യ​മാ​യ സ​മ​ന്വ​യ​മാ​ണ് ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ട്, പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പു​രോ​ഗ​തി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​ട്ട​ണം. ഒ​രു ആ​ധു​നി​ക മ​ഹാ​ന​ഗ​ര​ത്തി​നി​ട​യി​ലും, ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ വ​ള​രെ ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക്കു​ന്നു.


    ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫ്

    ഫ്രാ​ങ്ക്ഫ​ർ​ട്ടി​ലെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, അ​ടു​ത്ത ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. ട്രെ​യി​ൻ​യാ​ത്ര വ​ള​രെ സു​ഖ​ക​ര​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​മ​റി​യു​ന്ന ഒ​രു ച​ല​ച്ചി​ത്രം​പോ​ലെ​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ർ​മ​ൻ ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നീ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ വൈ​കു​ന്നേ​ര​ത്തെ ആ​കാ​ശം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​യി. ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫി​ൽ എ​ത്തി, അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ബ​സി​ൽ ക​യ​റി റേ​റ്റി​ങ്ട​ൺ എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് പോ​യി. അ​ടു​ത്ത നാ​ല് ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കാ​നാ​യി ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഹോം​സ്റ്റേ, ഒ​രു മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ വീ​ട്.

    ന​ഗ​ര​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ഈ ​ഇ​ടം സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ, ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​പാ​ല​ന വ്യാ​പാ​ര മേ​ള​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘മെ​ഡി​ക്ക’ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ മെ​സ്സെ ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ക​രും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത സ​മ്മേ​ള​നം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​നും വ്യ​വ​സാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നും അ​ന​ന്ത​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു.

    ഓ​രോ ദി​വ​സ​ത്തെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം, ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫി​ന്റെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ ചു​റ്റി​ന​ട​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം, സം​ഗീ​ത​വും ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫി​ന്റെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ ന​ഗ​ര​ജീ​വി​തം സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​ക്കി.

    രു​ചി​യു​ടെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ജ​ർ​മ​നി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര പ്ലാ​ൻ​ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ആ​മാ​ശ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ർ​ത്തി ഒ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു, രു​ചി​യേ​റി​യ നാ​ട​ൻ സ്റ്റീ​ക്. അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് എ​ൽ ലാ​സോ സ്റ്റീ​ക്ഹൗ​സ് ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ച​ത്. സ്റ്റീ​ക് തി​ക​ച്ചും വാ​യി​ൽ വെ​ള്ള​മൂ​റു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു- മൃ​ദു​വും രു​ചി​ക​ര​വു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​ത്ഭു​തം അ​വി​ടെ നി​ന്നി​ല്ല.

    ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ് കു​ടി​ക്കാ​ൻ കു​റ​ച്ച് വെ​ള്ളം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ, സ്വാ​ഭാ​വി​കം. പ​രി​ചാ​രി​ക ഒ​രു ചെ​റു പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ ഒ​രു ചെ​റി​യ സോ​ഡാ കു​പ്പി​യി​ൽ വെ​ള്ളം ന​ൽ​കി. പ​ക്ഷേ, അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ വി​വ​രം അ​വ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ബി​ല്ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു -ഒ​രു ഗ്ലാ​സ് വെ​ള്ള​ത്തി​ന് അ​ത്ര​യും വി​ല എ​ന്ന​ത് ഡി​ന്ന​ർ ബ​ജ​റ്റി​നെ പോ​ലും മ​റി​ക​ട​ന്നൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി! ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഷ​യു​ടെ​യും അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ച് ഒ​റ്റ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​നീ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ പി​ന്നെ​യും കു​റെ അ​റി​വു​ക​ളും അ​മ​ളി​ക​ളും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ എ​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം ​പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും റേ​റ്റി​ങ്ട​ണി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യും ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പു​തി​യ ഊ​ർ​ജ​വും പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​നി​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞാ​ടി​യ തെ​രു​വു​ക​ളാ​യാ​ലും റൈ​ൻ ന​ദി​ക്ക​ര​യി​ലെ ശാ​ന്ത​ത​യാ​യാ​ലും ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫ് അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. നാ​ലാം ദി​വ​സം വൈ​കു​ന്നേ​രം, റേ​റ്റി​ങ്ട​ണി​നും ഡ്യൂ​സ​ൽ​ഡോ​ർ​ഫി​നും വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​രു​നി​ല ഫ്ല​ക്സ് ബ​സി​ൽ ക​യ​റി, യൂ​റോ​പ്പി​ലെ അ​ടു​ത്ത രാ​ജ്യ​മാ​യ നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​ലേ​ക്ക്, ന​മ്മു​ടെ ല​ന്ത​ക്കാ​രു​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:frankfurttravel stories
    News Summary - frankfurt trip
    Similar News
    Next Story
    X