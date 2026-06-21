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    Destinations
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 2:52 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 2:52 PM IST

    ഫാമിലി ഇന്‍റർനാഷണൽ

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    ഫാമിലി ഇന്‍റർനാഷണൽ
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    ട്രി​പ്പു​ക​ൾ ന​ല്ല വൈ​ബാ​ണ്. അ​ത് സ​കു​ടും​ബ​മാ​യാ​ൽ അ​ടി​പൊ​ളി​യാ​കും. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും കി​ടി​ല​ൻ യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാം. കു​ന്നു​ക​ളും താ​ഴ്‌​വാ​ര​ങ്ങ​ളും പു​ഴ​ക​ളും അ​രു​വി​യും കാ​ട്ടാ​റു​ക​ളും മ​ല​യി​ടു​ക്കു​ക​ളും ചു​ര​ങ്ങ​ളും തീ​ര​ദേ​ശ​വും വ​ന​പ്ര​ദേ​ശ​വു​മു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ നീ​ണ്ട യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ കു​ടും​ബം. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​രാ​മ്പ്രം സ്വ​ദേ​ശി കീ​മാ​രി റെ​സി​ഡ​ൻ​സി​യി​ൽ റ​ഷീ​ദ് കീം​സ് ആ​ണ് ത​ന്റെ അ​ഞ്ച് മ​ക്ക​ളും ഭാ​ര്യ​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഏ​ഴം​ഗ സം​ഘ​വു​മാ​യി റോ​ഡി​ലൂ​ടെ 36 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ‘വ​ൺ ഫാ​മി​ലി വ​ൺ ഡ്രീം’ ​എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​യെ​ന്ന് റ​ഷീ​ദ് പ​റ​യു​ന്നു. ഡെ​ക്കാ​ൻ പീ​ഠ​ഭൂ​മി​യും ന​ർ​മ​ദ ന​ദി​യും ആ​ര​വ​ല്ലി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളും താ​ണ്ടി​യു​ള്ള അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ യാ​ത്ര ഏ​പ്രി​ൽ 10ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച്‌ മേ​യ് 15നാ​ണ് അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. വേ​ന​ല​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു വ​ലി​യ യാ​ത്ര ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് റ​ഷീ​ദും കു​ടും​ബ​വും നേ​ര​ത്തേ​യെ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്. 12,000 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ താ​ണ്ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ 13 സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന് രാ​ജ്യ​വും ക​റ​ങ്ങി. നേ​പ്പാ​ൾ, ഭൂ​ട്ടാ​ൻ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് മ​റ്റു ര​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    വൈ​ബ് കു​ടും​ബം

    ട്രി​പ് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള മൂ​ഡ് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ റോ​ഡ് യാ​ത്ര​ക​ൾ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. അ​റി​വ് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ യാ​ത്ര​യോ​ളം ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ല്ല. അ​ത് കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​യാ​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​റി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും അ​പ​രി​ചി​ത​രി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​റെ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് യാ​ത്ര​ക​ൾ. പു​തി​യ ഭാ​ഷ, ജീ​വി​ത രീ​തി, സം​സ്‌​കാ​രം, ഭ​ക്ഷ​ണ രീ​തി, ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​മ്മ​ളെ ഏ​റെ വി​ജ്ഞ​രാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് റ​ഷീ​ദി​ന്റെ ഭാ​ഷ്യം. പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും സ​ന്തോ​ഷ​വും ദുഃ​ഖ​വും പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യാ​നും ഒ​രു​മി​ച്ചു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വ​മെ​ന്നാ​ണ് റ​ഷീ​ദി​ന്റെ പ​ക്ഷം.

    ജെ​ൻ സി ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ്ര​യാ​സ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും നേ​രി​ടാ​നും അ​ത് എ​ങ്ങ​നെ മ​റി​ക​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​റി​യാ​നും യാ​ത്ര ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും. ക​രു​ണ, സ്നേ​ഹം, ബ​ഹു​മാ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ കു​ടും​ബം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യും. ദൈ​വ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം നാ​ടാ​യ കേ​ര​ള​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്‌ അ​റി​യാ​നും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ഹ​ത്വം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തു​ള്ള യാ​ത്ര ഏ​റെ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും -റ​ഷീ​ദ് പ​റ​യു​ന്നു. യാ​ത്ര​യി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ച​ത് റ​ഷീ​ദ്‌ ആ​ണ്. ബാ​ക്കി ഭാ​ര്യ​യും മ​ക​നും ഓ​ടി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ന്നി​ച്ച്‌ ഇ​ത് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ യാ​ത്ര​യാ​ണ്.

    റോ​ഡു​മാ​ർ​ഗം ഏ​ഴു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് യാ​ത്ര​യാ​ണ് ആ​ദ്യം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ മൊ​ത്ത​മാ​യി 15 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന മ​റ്റൊ​രു യാ​ത്ര​യും കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം റ​ഷീ​ദ് പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ​യും പാ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ക്കാ​തെ​യും യാ​ത്ര​യി​ലു​ട​നീ​ളം എ​ല്ലാ​വ​രും മ​ന​സ്സു​തു​റ​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്കും. ഇ​ന്ന​ത്തെ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ കാ​ണാ​ത്ത കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും മ​ക്ക​ളും ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ന്ന് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​നി​ക്കേ​റ്റ​വും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് കു​ടും​ബ​മെ​ന്നും പ​ര​സ്പ​രം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ വൈ​ബ് എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ അ​റി​യാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്കും ക​ഴി​യും എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ൽ ഒ​ഴി​കെ മു​ഴു​വ​ൻ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം യാ​ത്ര ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    റൂ​ട്ട്മാ​പ്

    ഏ​പ്രി​ൽ 10ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച്‌ വ​യ​നാ​ട്-​ബം​ഗ​ളൂ​രു വ​ഴി മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര-​ഗു​ജ​റാ​ത്ത്-​രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ-​ഹ​രി​യാ​ന-​ഡ​ൽ​ഹി-​ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്-​സൊ​ണാ​ലി ബോ​ർ​ഡ​ർ ക​ട​ന്ന് നേ​പ്പാ​ൾ. നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ചി​ത്ത് വാ​ൻ-​പൊ​ക്ര-​ജോം​ഷം-​മാ​ർ​ഫ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത് വീ​ണ്ടും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വെ​സ്റ്റ് ബം​ഗാ​ളി​ൽ എ​ത്തി. ജ​യ്‌​ഗോ വ​ഴി ഭൂ​ട്ടാ​നി​ൽ. ഫു​ൺ​സു​ലി​ൻ-​ഭൂ​ട്ടാ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​നം-​തി​ൻ​ഫു-​പാ​റോ-​സി​ലി​ഗു​രി വ​ഴി വീ​ണ്ടും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​സ​മി​ൽ എ​ത്തി. പി​ന്നീ​ട് ഡാ​ർ​ജി​ലി​ങ്-​ബി​ഹാ​ർ-​തെ​ല​ങ്കാ​ന-​ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ് വ​ഴി ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്. ബാം​ഗ്ലൂ​ർ-​വ​യ​നാ​ട് വ​ഴി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്.

    പ്ര​യാ​സ​വും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യും

    കേ​ര​ള​ത്തി​നു​പു​റ​ത്ത് പ​ല​യി​ട​ത്തും പ​റ്റി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പോ​യ​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​ൻ പ​റ്റി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തു​മു​ണ്ട് എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പ​റ്റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം നാ​ട്ടി​ലെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ ഡോ​ക്ട​റോ​ട് യാ​ത്ര​യു​ടെ പ്ലാ​നി​ങ് പ​റ​യു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തു​പോ​ലെ യാ​ത്ര​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഇ​ന്നോ​വ ക്രി​സ്റ്റ​യു​ടെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​റി​ലെ മാ​നേ​ജ​റെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം യാ​ത്ര​യു​ടെ കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ പ​റ്റി​യാ​ൽ അ​ത​ത് സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഏ​ർ​പ്പാ​ട് ചെ​യ്തു. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ വാ​ഹ​നം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴും പ​ഞ്ച​റാ​യ​പ്പോ​ഴും സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. പ​ല​രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ പ​ല​ർ​ക്കു​മു​ണ്ടാ​യി. പ​നി, ത​ല​വേ​ദ​ന, ജ​ല​ദോ​ഷം, അ​ല​ർ​ജി, വ​യ​റു​വേ​ദ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ലെ ഡോ​ക്ട​റെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ശേ​ഷം വേ​ണ്ട മ​രു​ന്നു​ക​ളും മ​റ്റും വാ​ങ്ങി. യാ​ത്ര​യി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം 960 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഓ​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​രു​ന്നു. റൂം ​കി​ട്ടാ​തെ ഒ​രു​ത​വ​ണ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ കി​ട​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ ക്ല​ബ് ചെ​റു​വാ​ടി​യു​ടെ ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​ല​യി​ട​ത്തും ക്ല​ബു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹോം ​സ്റ്റേ​യും മ​റ്റു സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    കു​ടും​ബം

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഡെ​ന്റ​ൽ എ​ക്യു​പ്മെ​ന്റ് ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന റ​ഷീ​ദി​ന് ഭാ​ര്യ​യും അ​ഞ്ച് കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: നൂ​റ. മ​ക്ക​ൾ: സി​ബി​ൻ അ​ലി റ​ഷീ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യാ​ൻ, ഫാ​ത്തി​മ ഹ​ല, അ​യി​ഷ അ​ലീം, ഫ​റാ​ഷ സ​മ. ഇ​വ​ർ നാ​ലു​മു​ത​ൽ 18 വ​രെ വ​യ​സ്സു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ത്ത് റോ​ഡു​മാ​ർ​ഗം സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് റ​ഷീ​ദ്.

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    TAGS:travelsdestinationsInternational Trip
    News Summary - Family International
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