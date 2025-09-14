Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Destinations
    Posted On
    14 Sept 2025 9:06 AM IST
    Updated On
    14 Sept 2025 9:06 AM IST

    പ്രായം വെറും നമ്പർ മാത്രം

    വ​ത്സ​ല മേ​നോ​നും ര​മ​ണി മേ​നോ​നും

    പ്രാ​യം ഒ​രു പ​രി​ധി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് തൃ​ശ്ശൂ​ർ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ വ​ത്സ​ല മേ​നോ​നും അ​നു​ജ​ത്തി ര​മ​ണി മേ​നോ​നും. 86ഉം 84​ഉം വ​യ​സ്സു​ള്ള ഈ ​മു​ത്ത​ശ്ശി​മാ​ർ ഇ​തി​ന​കം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് 16 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ. ഓ​രോ യാ​ത്ര ക​ഴി​യു​മ്പോ​ഴും അ​ടു​ത്ത യാ​ത്ര​ക്കു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങും. യൂ​റോ​പ് പ​ര്യ​ട​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്ത യാ​ത്ര​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ. ഓ​രോ യാ​ത്ര​യും സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​തി​ന്റെ മു​ഴു​വ​ൻ ക്രെ​ഡി​റ്റും ഇ​വ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ര​മ​ണി​യ​മ്മ​യു​ടെ മ​ക​ൾ ബി​ന്ദു​വും കൊ​ച്ചു​മ​ക്ക​ളാ​യ ​ഗാ​യ​ത്രി​യും ​ഗൗ​ത​വു​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ഓ​രോ യാ​ത്ര​ക്കും പി​ന്നി​ൽ. ‘പ്രാ​യം ഒ​ന്നി​നും ഒ​രു ത​ട​സ്സ​മ​ല്ല, പു​തി​യ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്’ എ​ന്നാ​ണ് ഈ ​സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രു​ടെ പ​ക്ഷം. ഇ​രു​വ​രും യാ​ത്ര​യു​ടെ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

    പു​തി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി

    യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നും ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബം കൂ​ടെ​യു​​ണ്ടെ​ന്ന ആ​ത്മ​ധൈ​ര്യ​വു​മു​ണ്ട്. ഗാ​യ​ത്രി​യാ​ണ് റൂം ​ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തും വാ​ഹ​നം ഏ​ർ​പ്പാ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ. ഇ​വ​രൊ​ക്കെ കൂ​ടെ​യു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് പേ​ടി​യൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കാ​റി​ല്ല. കം​ബോ​ഡി​യ​യി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യാ​ത്ര. ഇ​തു​വ​രെ പോ​യ എ​ല്ലാ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. സ്വി​റ്റ്സ​ർ​ല​ൻ​ഡ് ആ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. അ​വി​ടെ മ​ഞ്ഞൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ട​ല്ലോ. ​അ​വി​ടെ കേ​ബ്ൾ കാ​റി​ലൊ​ക്കെ പോ​യി​രു​ന്നു. മ​ഞ്ഞി​ലൂ​ടെ കു​റ​ച്ച് ന​ട​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. വി​യ​റ്റ്നാം, മ​ലേ​ഷ്യ, സിം​​ഗ​പ്പൂ​ർ, താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ്, മ്യാ​ന്മ​ർ, ശ്രീ​ല​ങ്ക തു​ട​ങ്ങി 16 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യൂ​റോ​പ്പി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​സാ​നം യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. ക​ശ്മീ​രാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ലം. യൂ​റോ​പ്പി​ൽ​വെ​ച്ച് ഒ​രു ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് യാ​ത്ര​യി​ലെ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. കൊ​ച്ചു മ​ക​ൻ ഗൗ​തം ജ​ർ​മ​നി​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ​യും ര​ണ്ടാ​ഴ്ച താ​മ​സി​ച്ചു. അ​വി​ടെ മ​ക​ൻ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഷി​പ്പി​ന്‍റെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങി​ന് പോ​യി​രു​ന്നു. അ​ത് ന​ല്ലൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നെ, ഹി​റ്റ്ല​റു​ടെ മ്യൂ​സി​യം ക​ണ്ടു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ക​ണ്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ട​ത്തേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും പോ​ക​ണ​മെ​ന്നൊ​ന്നും തോ​ന്നി​യി​ട്ടി​ല്ല. അ​വി​ടം ഒ​രു​ത​വ​ണ ക​ണ്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​ല്ലോ. ഇ​നി പു​തി​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി പോ​വാം.

    പ​ല നാ​ട്, പ​ല ഭാ​ഷ

    പ​ല നാ​ടു​ക​ളു​ടെ സം​സ്കാ​ര​വും ഭാ​ഷ​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​വു​മെ​ല്ലാം അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന​താ​ണ് സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ര്യം. ഭ​ക്ഷ​ണ​കാ​ര്യ​ത്തി​ലൊ​ന്നും വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ബ്ര​ഡ്, കോ​ൺ​ഫ്ല​ക്സ്, പാ​ല്, തൈ​ര് എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ധി​ക​വും ക​ഴി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത യാ​ത്ര ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​മെ​ന്ന് മ​ക​ൾ ബി​ന്ദു പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ബ​ദ​രീ​നാ​ഥ്, ഋ​ഷി​കേ​ശ്, ഹ​രി​ദ്വാ​ർ, ദ്വാ​ര​ക, വൃ​ന്ദാ​വ​ൻ, എ​ന്നീ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്, ഡ​ൽ​ഹി, ബം​​ഗ​ളൂ​രു, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, കൊ​ണാ​ർ​ക് ടെ​മ്പി​ൾ, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, വി​ജ​യ​വാ​ഡ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ക്ക​ൾ എ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടോ അ​വി​ടൊ​ക്കെ ഞ​ങ്ങ​ളും പോ​യി​ട്ടു​ണ്ട്, ആ ​നാ​ടി​നെ അ​ടു​ത്ത​റി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്നേ​ഹ​മാ​ണ് എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും

    പു​റം​രാ​ജ്യ​ത്തു​ള്ള​വ​രൊ​ക്കെ ഞ​ങ്ങ​ളോ​ട് വ​ള​രെ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പെ​രു​മാ​റി​യ​ത്. അ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​രൊ​ക്കെ വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ​സ്ത്ര​ധാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ. മ​റ്റൊ​ന്ന് അ​വി​ട​ത്തെ മി​ക​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​വി​ട​ത്തെ​പ്പോ​ലെ അ​ല്ല, അ​വി​ട​ത്തെ റോ​ഡെ​ല്ലാം കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച​താ​ണ്. ന​ല്ല​താ​ണ്. എ​ല്ലാ​വി​ടെ​യും ന​ല്ല വൃ​ത്തി​യാ​ണ്.

    നാ​ടു​കാ​ണ​ണം

    പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​ർ അ​ത്യാ​വ​ശ്യം ആ​രോ​​ഗ്യ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും കു​ടെ​നി​ൽ​ക്കാ​നും ആ​ൾ​ക്കാ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ വെ​റു​തെ ഇ​രി​ക്ക​രു​ത് എ​ന്നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ക. യാ​ത്ര​ചെ​യ്യ​ണം. ക​ഴി​യാ​വു​ന്ന​ത്ര നാ​ടു​കാ​ണ​ണം. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വി​ങ്സ് ഉ​പ​യോ​​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​ല​വു​ക​ളൊ​ക്കെ നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തൊ​ക്കെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ള​ല്ലേ. യാ​ത്ര​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ന് ന​ല്ല സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കും. മ​ന​സ്സി​ൽ വേ​റെ ചി​ന്ത​ക​ളൊ​ന്നും വ​രി​ല്ല. പ്രാ​യ​മാ​യെ​ന്ന് ക​രു​തി ആ​രും യാ​ത്ര​പോ​കാ​തി​രി​ക്ക​രു​ത്. അ​വ​രെ മ​ക്ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യ​രു​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശേ​ഷി​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​രും യാ​ത്ര​ക​ൾ ചെ​യ്യ​ണം. ഞ​ങ്ങ​ൾ യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തി​നാ​ണ് ഇൗ ​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ യാ​ത്ര​പോ​വു​ന്ന​തെ​ന്നും വീ​ട്ടി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​രു​ന്നാ​ൽ പോ​രേ എ​ന്നു​മൊ​ക്കെ പ​റ​ഞ്ഞ എ​ത്ര​യോ പേ​രു​ണ്ട് ചു​റ്റും. അ​വ​രോ​ടു​ള്ള മ​റു​പ​ടി ഓ​രോ യാ​ത്ര​യി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​റ്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന വ​ത്സ​ലാ​മ്മ 1996ലാ​ണ് വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ത്സ​ലാ​മ്മ​യും അ​മ്മ​യും മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു തൃ​ശ്ശൂ​രി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​മ്മ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​രാ​യി​രു​ന്ന ര​മ​ണി​യ​മ്മ​യും മ​ക്ക​ളും ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ സ​ഹോ​ദ​രി​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

