    Destinations
    Destinations
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:43 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:00 PM IST

    കാടിന്റെ മൗനത്തിലൊരു ‘കുട്ടവഞ്ചി സവാരി’

    കാടിന്റെ മൗനത്തിലൊരു 'കുട്ടവഞ്ചി സവാരി'
    പണ്ട്​ മലയാളികൾക്ക്​ കുട്ടവഞ്ചി സവാരി നടത്തണമെങ്കിൽ തമിഴ്​നാട്​-കർണാടക അതിർത്തിയിലെ ഹൊഗനക്കലിൽ പോകണമായിരുന്നു. ​ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നിക്കടുത്ത്​ അടവി എക്കോ ടൂറിസത്തിലേക്ക്​ വന്നാൽ മതി. കല്ലാർ പുഴയിൽ ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ ഉഗ്രനൊരു കുട്ടവഞ്ചി സവാരി നടത്താം. രാവിലെ 8.30 മുതലാണ്​ പ്രവേശനം. നാലുപേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഒരു കുട്ടവഞ്ചിക്ക്​ 400 രൂപയാണ്​ ഫീസ്​ (അരമണിക്കൂർ). പക്ഷേ, 800 രൂപക്കുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയാണ്​ ഏറെ രസകരം.

    ‘ആനക്കൂട്​’ സ്​ഥിതിചെയ്യുന്ന കോന്നിയിൽനിന്ന്​ 16 കിലോമീറ്റർ അകലെ തണ്ണിത്തോട്​ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലാറിലാണ്​ കുട്ടവഞ്ചി യാത്ര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്​. ഒഴുക്കി​ന്റെ ഈണവും വനം നൽകുന്ന ശാന്തതയും ഇരുകരകളിലെയും പച്ചപ്പും ശുദ്ധവായുവും കല്ലാറിലേക്ക്​ സഞ്ചാരികളെ വീണ്ടും എത്തിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.

    ബാംബു ടോപ്​ ട്രീ ഹട്ട്​

    കുട്ടവഞ്ചി സവാരി നടത്തി കല്ലാർപുഴയുടെ ഓളങ്ങൾ കണ്ട്​ കൊതിതീർന്നില്ലെങ്കിൽ കാനനഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും വന്യമൃഗങ്ങളെ നേരിൽകാണാനും കാടിനുനടുവിൽ മരത്തിനുമീതെ മുളകൊണ്ട്​ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന മുളങ്കുടിലുകളിൽ (ബാംബു ടോപ്​ ട്രീ ഹട്ട്​) താമസിക്കാം. ഹണിമൂൺ കോട്ടേജുൾപ്പെടെ അഞ്ച്​ കോ​ട്ടേജുകളാണ്​ ഇവിടുള്ളത്​. ഭക്ഷണമുൾപ്പെടെ 4000 രൂപയാണ്​ ദിവസവാടക. കോന്നിയി​ലെ ആനക്കൂട്ടിൽനിന്ന്​ നിരവധി ഗജവീരന്മാരെ കണ്ട്​ അടവിയിൽ കുട്ടവഞ്ചി സവാരി നടത്തി ഒരുദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ കുടുംബസമേതം കോന്നിയിലേക്ക്​ പുറപ്പെ​ട്ടോളൂ...

    ‘ഗവിയിലൂടെയുള്ള കാനനയാത്ര’

    അടവി എക്കോ ടൂറിസത്തി​ന്റ ഭാഗമായി ഗവി വഴി വനത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു സഫാരി പാക്കേജും അധികൃതർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്​. കോന്നി ആന വളർത്തൽ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നാണ്​ യാത്ര ആരംഭിക്കുക. തിങ്കൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സഫാരി നടത്തുന്നുണ്ട്​. ഭക്ഷണമുൾപ്പെടെ 1700 രൂപയാണ്​ ഒരാൾക്കുള്ള ചാർജ്​.

    രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന യാത്ര നേരെ അടവി എക്കോ ടൂറിസത്തിലെത്തും. അവിടെ കുട്ടവഞ്ചി സവാരി നടത്തി പ്രഭാതഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞ്​ വനംവകുപ്പി​ന്റെ വണ്ടിയിൽ ചിറ്റാർ-ആങ്ങാമൂഴി വഴി ഗവിയിലെത്തും. ഗവിയിലെ കാഴ്​ചകൾക്ക്​ ശേഷം വണ്ടിപ്പെരിയാർ-കുട്ടിക്കാനം-എരുമേലി വഴി രാത്രി എട്ട്​ മണിയോടെ യാത്ര തുടങ്ങിയ കോന്നിയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. ബുക്കിങ്ങിന്​ 04682247645.

    പമ്പ ഡാം റിസർവോയർ

    ഗവിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമാണ്​ ആങ്ങാമൂഴി. സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലാണ് ഗവിയിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഓൺലൈനായി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണം. ആങ്ങാമൂഴി ചെക്പോസ്റ്റിൽനിന്ന് ഒരുദിവസം 30 സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. ആങ്ങാമൂഴി-ഗവി-വണ്ടിപ്പെരിയാർ (80km); കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വനയാത്ര. പമ്പ ഡാം ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ഡാമുകളാണ് ഈ യാത്രയിൽ കാണാൻ കഴിയുക. ആനയും മ്ലാവും മാൻകൂട്ടങ്ങളും കരടിയും കാട്ടുപോത്തുമെല്ലാം വഴിയരി​കിലെ അതിഥികളായി നിങ്ങളെ കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. മഴക്കാലമാണ് ഗവി യാത്രയെ അതിമനോഹരമാക്കുന്നത്.

