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    Destinations
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 6:03 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 6:25 PM IST

    മഴക്കാലത്ത് നാട്ടിലിരുന്ന് മടുത്തോ? ഇതാ ജൂലൈയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ 8 ഇടങ്ങൾ

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    മഴക്കാലത്ത് നാട്ടിലിരുന്ന് മടുത്തോ? ഇതാ ജൂലൈയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ 8 ഇടങ്ങൾ
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    മഴക്കാലത്ത് കനത്ത കാറ്റും കോളും കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ മടിച്ച് വീടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണോ നിങ്ങൾ? മഴക്കാലം എന്നാൽ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള സമയമാണെന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. മഴയെ പേടിക്കാതെ, മറിച്ച് മഴയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒട്ടേറെ ഇടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. കുന്നിൻചെരുവുകളിലെ പച്ചപ്പും, മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയും, മഴ മാറി നിൽക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലെ പ്രശാന്തമായ അന്തരീക്ഷവും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ജൂലൈയിൽ യാത്രാ സ്വപ്നങ്ങൾ പൊടിതട്ടിയെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ധൈര്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ 8 മികച്ച കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതാ.

    സാൻസ്കർ വാലി (ലഡാക്ക്)

    ലഡാക്കിന്റെ വേനൽക്കാലമാണ് ജൂലൈ. മഞ്ഞുമരവിച്ച പാതകൾ തുറക്കുന്നതോടെ ലഡാക്കിലെ മഠങ്ങളിലേക്കും നദികളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്യാം. ജൂലൈ 12, 13 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന 'കാർഷ ഗുസ്തർ' ഉത്സവം സഞ്ചാരികൾക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. വൈറ്റ്-വാട്ടർ റാഫ്റ്റിങിനും ട്രെക്കിങിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.

    വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് (ഉത്തരാഖണ്ഡ്)

    ജൂലൈ മാസത്തോടെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്ന ഇവിടം ഒരു സ്വർഗ്ഗം പോലെയാണ്. നീല പോപ്പികളും ബ്രഹ്മ കമലവും വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന മലനിരകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു മികച്ച അവസരമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജൂലൈയിൽ തിരക്ക് കുറവായതിനാൽ ശാന്തമായി ട്രെക്കിങ് നടത്താം.

    ഉദയ്പൂർ (രാജസ്ഥാൻ)

    തടാകങ്ങളുടെ നഗരമായ ഉദയ്പൂരിൽ ജൂലൈയിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തടാകങ്ങളും ആവല്ലി മലനിരകളും അതീവ സുന്ദരമാകും. പെട്ടെന്നുള്ള ചെറിയ മഴകൾ മാത്രമുള്ളതിനാൽ, സിറ്റി പാലസ്, ബാഗോർ കി ഹവേലി തുടങ്ങിയവ ആസ്വദിക്കാൻ മഴ തടസ്സമാകില്ല.

    പഞ്ചഗണി (മഹാരാഷ്ട്ര)

    മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പഞ്ചഗണി ഒരു മികച്ച ചോയ്‌സാണ്. സഹ്യാദ്രി മലനിരകളുടെ ദൃശ്യഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ഈ സമയത്ത് ഇവിടം സന്ദർശിക്കാം. വൈ-പഞ്ചഗണി റോഡിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവ് സഞ്ചാരികൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കും.

    രാമേശ്വരം (തമിഴ്‌നാട്)

    തീരദേശ നഗരമായ രാമേശ്വരത്ത് ഈ സമയത്ത് വലിയ മഴയൊന്നും പെയ്യാറില്ല, പകരം ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ മാത്രം. ഇത് നഗരത്തിന്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്കും ഈ കാലാവസ്ഥ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

    ചിറാപുഞ്ചി (മേഘാലയ)

    ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ചിറാപുഞ്ചി. മഴക്കാലത്ത് നോഹ്കലിഖായി വെള്ളച്ചാട്ടവും സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടവും പൂർണ്ണ പ്രൗഢിയിൽ കാണാൻ ഇവിടം സന്ദർശിക്കാം. സാവധാനം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇവിടം പ്രിയപ്പെട്ടതാകും.

    ദാമൻ

    മഴക്കാലത്ത് ദാമൻ ഒരു ഹരിത പറുദീസയായി മാറുന്നു. ദാമൻ ഗംഗ നദിയുടെ തീരവും ബീച്ചുകളും ഈ സമയത്ത് കാണാൻ ഏറെ മനോഹരമാണ്. കടൽ വിഭവങ്ങളും തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ദാമൻ മികച്ചൊരു കേന്ദ്രമാണ്.

    കൂർഗ് (കർണാടക)

    പച്ചപ്പാൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന കൂർഗ് മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ആകർഷകമാകും. തിരക്കുകൾ ഒഴിഞ്ഞ കൂർഗിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും മലനിരകളും കാണാൻ ഈ സമയം അനുയോജ്യമാണ്. റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവുകളും പ്രകൃതിഭംഗിയും മതിവരാത്ത അനുഭവം നൽകും.

    സഞ്ചാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ

    • യാത്രാ പ്ലാൻ: പെട്ടെന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയ യാത്രാ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുക.
    • മുൻകരുതൽ: ഏത് സ്ഥലത്തേക്കായാലും അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുക.
    • ആവശ്യവസ്തുക്കൾ: റെയിൻകോട്ടുകൾ, വാട്ടർപ്രൂഫ് ബാഗുകൾ, അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾ എന്നിവ കയ്യിൽ കരുതാൻ മറക്കരുത്.
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    News Summary - Are you tired of sitting at home during the rains? Here are the 8 most beautiful places in India you can visit this July
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