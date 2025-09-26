Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightDestinationschevron_rightകവന്ത തൊട്ടറിയാൻ...
    Destinations
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 2:19 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 2:19 PM IST

    കവന്ത തൊട്ടറിയാൻ ട്രക്കിങ്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പി4’ ​വാ​ട്‌​സ്അ​പ് ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നാളെയാ​ണ്​ ട്ര​ക്കി​ങ്
    arakkulam panchayath tourism
    cancel
    camera_alt

    ക​വ​ന്ത​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    മൂ​ല​മ​റ്റം: അ​റ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പു​റം​ലോ​ക​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ട്ര​ക്കി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​ടൂ​റി​സം ദി​ന​മാ​യ 27ന് ‘​പി4’ എ​ന്ന വാ​ട്‌​സ്അ​പ് ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ട്ര​ക്കി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    മൂ​ല​മ​റ്റം ആ​ശ്ര​മം ക​വ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഉ​ളു​പ്പു​ണി ക​വ​ന്ത​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന ട്ര​ക്കി​ങ്ങി​ൽ 500ഓ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. തു​ട​ർ​ന്ന് ചേ​രു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​സ​ദ​സ്സി​ൽ ‘അ​റ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ചാ​വേ​ദി ഒ​രു​ക്കും.

    ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, ടൂ​റി​സം താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ, ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​രം​ഗ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ട്ര​ക്കി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും എ​ഴു​തി ത​യാ​റാ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​റ​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു ബു​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Idukki NewsTravel destinationtruckingArakkulam panchayath
    News Summary - arakkulam panchayat tourism
    Similar News
    Next Story
    X