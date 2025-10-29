Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Destinations
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 1:06 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 1:06 PM IST

    രണ്ടുമാസത്തിനിടെ ഇ​ടു​ക്കി ഡാം ​സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്​ 27,700 പേ​ർ

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 24 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക്
    രണ്ടുമാസത്തിനിടെ ഇ​ടു​ക്കി ഡാം ​സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്​ 27,700 പേ​ർ
    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: ഇ​ടു​ക്കി ആ​ര്‍ച്ച് ഡാം ​എ​ന്ന നി​ര്‍മാ​ണ വി​സ്മ​യം നേ​രി​ട്ടാ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ എ​ത്തി​യ​ത്​ 27,700 സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ഒ​ന്നി​നാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ക്കാ​നാ​യി അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് തു​റ​ന്നു കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​ര്‍ 24 വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​രം 25060 മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രും 2640 കു​ട്ടി​ക​ളും ഡാം ​കാ​ണാ​നെ​ത്തി. കു​റു​വ​ന്‍ കു​റ​ത്തി മ​ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ടു​ക്കി ഡാ​മും സ​മീ​പ​ത്തെ ചെ​റു​തോ​ണി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ ദൃ​ശ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്.

    ഓ​ണം, വി​ജ​യ​ദ​ശ​മി, ദീ​പാ​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​ധി​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടേ​ക്ക്. നി​ല​വി​ല്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഡാ​മി​ല്‍ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കു​ന്ന ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും റെ​ഡ്, ഓ​റ​ഞ്ച് അ​ല​ര്‍ട്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന​മി​ല്ല. സു​ര​ക്ഷാ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ള്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ള്‍ക്കു മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ല്‍ന​ട അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല.

    ഹൈ​ഡ​ല്‍ ടൂ​റി​സം അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ബ​ഗ്ഗി കാ​റി​ല്‍ മാ​ത്ര​മേ യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ബു​ക്കി​ങ് വ​ഴി സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ന് ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ക്കാം. www.keralahydeltourism.com എ​ന്ന വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റ് വ​ഴി ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാം. ചെ​റു​തോ​ണി ഡാ​മി​ന്റെ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​നു സ​മീ​പം ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​റും ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത മാ​സം മു​ത​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​വം​ബ​ര്‍ 30വ​രെ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം. നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യാ​ല്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ല്‍ വ​ന്‍ വ​ര്‍ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    കെ.​എ​സ്. ഇ.​ബി ഹൈ​ഡ​ല്‍ ടൂ​റി​സം വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കു​ള്ള ബ​ഗ്ഗി കാ​റു​ക​ള്‍ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 150 രൂ​പ​യും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് 100 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ ആ​ധാ​ര്‍ കാ​ര്‍ഡ് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം.

    News Summary - 27,700 people visited Idukki Dam in two months
