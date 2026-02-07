Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightAdventurechevron_rightസാ​ഹ​സി​ക...
    Adventure
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 10:33 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 10:33 AM IST

    സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച് വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് 39,000ല​ധി​കം പേ​ർ
    സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച് വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മം
    cancel
    camera_alt

    വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ താ​ഴ്വ​ര​ക​ളി​ൽ ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ട്, പ്ലം ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ത്തു​ല​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര പ്ര​കൃ​തി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ന്റെ ഗ്രാ​മീ​ണ സൗ​ന്ദ​ര്യം നി​റ​ഞ്ഞ വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മം കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 39,976 സ​ന്ദ​ർ​ശ​രെ​ത്തി​യ​താ​യി ക​ണ​ക്ക്.2024​ൽ ഇ​ത് 36,759 ആ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വി​ദേ​ശ ടു​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​മ​ട​ക്കം തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ന​ഖ്ൽ വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി. 2023ൽ ​ഇ​ത് 35,302 ആ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ടൂ​റി​സം പ്രാ​ധാ​ന്യ​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക സം​ഖ്യ വ​ർ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന ട്ര​ക്കി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ കാ​ഴ്ച


    വ​കാ​നി​ലെ സ​മ​ശീ​തോ​ഷ്ണ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. ശീ​ത​കാ​ലാ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ (ജ​നു​വ​രി-​ഫെ​ബ്രു​വ​രി) ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ട്, പ്ലം ​പൂ​ക്കാ​ലം ഗ്രാ​മ​ത്തെ വെ​ള്ള​യും പി​ങ്കും നി​റ​ഞ്ഞ അ​പൂ​ർ​വ പ്ര​കൃ​തി ദൃ​ശ്യ​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്നു. മു​ന്തി​രി വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​വും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ട്, മാ​ത​ളം, പ്ലം, ​വാ​ൾ​ന​ട്ട്, മു​ന്തി​രി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ള​ക​ൾ വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​വി​ടെ കൃ​ഷി ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 2,000 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ ശീ​ത​കാ​ല​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ത​ണു​പ്പു​കാ​ലം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള 700 പ​ടി​ക​ൾ ക​യ​റാ​ൻ ശീ​ത​കാ​ല​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യം. സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വ​കാ​ൻ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​വു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണം ഈ ​നൂ​റു​ക​ണ​കി​നു​ള്ള പ​ടി​ക​ളാ​ണ്. വേ​ന​ലി​ൽ ഇ​ത് പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​ണ്. ജ​നു​വ​രി അ​വ​സാ​നം മു​ത​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ആ​പ്രി​ക്കോ​ട്ട് -പ്ലം ​പൂ​ക്കാ​ല​മാ​ണ് ശീ​ത​കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.


    ജ​പ്പാ​നി​ലെ സാ​കു​റ പൂ​ക്ക​ളെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ ദൃ​ശ്യം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രെ​യും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യും ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. വ​കാ​ൻ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ മ​ല​മ്പാ​ത​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൈ​വ​രി​ക​ളും വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പൈ​തൃ​ക -ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ​സ്റ്റ് ഹൗ​സു​ക​ളും പൈ​തൃ​ക ലോ​ഡ്ജു​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ വീ​ടു​ക​ൾ പു​ന​രു​ദ്ധ​രി​ച്ച് ടൂ​റി​സം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഓ​ഫി​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും വി​വ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രാ​മ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളും വീ​ടു​ക​ളും ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഭാ​വി​യി​ൽ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ബി​ൾ കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യോ മ​റ്റ് ബ​ദ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളോ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ഠ​ന​വും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:oman tourismAdventurousgulf news malayalamWakan village
    News Summary - wakan village attracts adventurous tourists
    Similar News
    Next Story
    X