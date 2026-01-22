Begin typing your search above and press return to search.
    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഹ​രി​ത വി​സ്മ​യം; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന് റ​ഫ​യി​ലെ ‘വൈ​ൽ​ഡ് പ്ലാ​ൻ​റ്​ റി​സ​ർ​വ്’

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഹ​രി​ത വി​സ്മ​യം; സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന് റ​ഫ​യി​ലെ 'വൈ​ൽ​ഡ് പ്ലാ​ൻ​റ്​ റി​സ​ർ​വ്'
    റ​ഫ​യി​ലെ വൈ​ൽ​ഡ് പ്ലാ​ൻ​റ്​ റി​സ​ർ​വി​ലെ കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​യാ​യ റ​ഫ​യി​ലെ വൈ​ൽ​ഡ് പ്ലാ​ൻ​റ്​ റി​സ​ർ​വ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്​​ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​കു​ന്നു.പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യും അ​പൂ​ർ​വ സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളും സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഈ ​റി​സ​ർ​വ്, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ന്നി​പ്പി​ക്കാം എ​ന്ന​തി​െൻറ മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ട്ടു​ചെ​ടി​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പൂ​ക്ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.



    പ്ര​കൃ​തി​സ്‌​നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ഇ​ടം, സീ​സ​ണ​ൽ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ർ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ൽ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ണ്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ പ്ര​കൃ​തി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ റി​സ​ർ​വി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം തി​ക​ച്ചും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് മാ​ത്രം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​നാ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ൻ​ശേ​ഖ​രം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. വി​ശ്ര​മ​വേ​ള​ക​ൾ ആ​ന​ന്ദ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം എ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ തി​ര​ക്കാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​റി​സ​ർ​വ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ‘ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി പ്രാ​ധാ​ന്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വ​ലി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ചെ​ടി​ക​ൾ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും റി​സ​ർ​വ് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്’ -റി​സ​ർ​വ് മേ​ധാ​വി സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ഫു​റൈ​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ. പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തെ ഒ​രു പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - A green wonder in the desert; Rafa's 'Wild Plant Reserve' captivates visitors
