    Travel
    Posted On
    24 Aug 2025 12:51 PM IST
    Updated On
    24 Aug 2025 12:51 PM IST

    ചാ​യ കോ​പ്പ​യി​ലെ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ...

    ഒ​രു യൂ​റോ​പ്യ​ൻ സ​ഞ്ചാ​ര​നു​ഭ​വം -തു​ട​ർ​ച്ച
    ചാ​യ കോ​പ്പ​യി​ലെ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ...
    മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും മ്യൂ​സി​യ​വും ക​ണ്ട് സു​വ​നീ​റു​ക​ളും വാ​ങ്ങി ഞ​ങ്ങ​ൾ നേ​രെ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​റി​ലേ​ക്ക് ബ​സ് ക​യ​റി

    ബാ​ർ​സി​ലോ​ണ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും വ്യു​ലി​ങ്​ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സി​ന്‍റെ വി​മാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ല​ണ്ട​നി​ലെ ഗാ​ട്വി​ക്ക് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര. സ്പെ​യി​നി​ലെ ലോ​കോ​സ്റ്റ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ ആ​ണി​ത്. ഈ ​യാ​ത്ര​ക്ക് വ​ള​രെ വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ഒ​രു നാ​ൾ ചു​മ്മാ ഒ​രു ആ​വേ​ശ​ത്തി​ൽ സു​ഹൃ​ത്ത് റ​ജി​നാ​ദി​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചു ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​ൽ പോ​യി ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​ന്‍റെ ഒ​രു മാ​ച്ച് കാ​ണ​ണ്ടേ എ​ന്ന് ?.. ഞ​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടു പേ​രും ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ഫാ​ൻ​സ് ആ​ണ​ല്ലോ ..!സ്റ്റീ​വ​ൻ ജ​റാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ കാ​ലം തൊ​ട്ട് കൂ​ടെ കൂ​ടി​യ​താ​ണ് ..! അ​ന്ന് അ​തൊ​രു വെ​റും വാ​ക്കാ​യി തോ​ന്നി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ൻ അ​ത് വി​ട്ടി​ല്ല! ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​കാ​ര​ന്‍റെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മം ഞാ​ൻ പ​റ​യ​ണ്ട​ല്ലോ..! അ​വ​ൻ വി​സ​ക്ക് അ​പ്ലൈ ചെ​യ്തി​ട്ടാ​ണ് ഞാ​ൻ അ​പ്ലൈ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും വി​സ കി​ട്ടി. ഒ​രു സ്വ​പ്ന​ത്തി​നു ചി​റ​കു മു​ള​ക്കു​ക എ​ന്നൊ​ക്കെ കേ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലേ ..?!

    നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​യി, ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ആ​യി. അ​വ​രു​ടെ ഹോം ​മാ​ച്ചി​നാ​യി വെ​യി​റ്റ് ചെ​യ്തു. ദി​വ​സം നോ​ക്കി പ്ലാ​ൻ ചെ​യ്തു. ഇ​തൊ​ക്കെ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു ഇ​രു​ന്ന​പ്പോ​യെ​ക്കും വി​മാ​നം ല​ണ്ട​ൻ ഗാ​ട്വി​ക്കിലെത്തി. വ​ലി​യ തി​ര​ക്കൊ​മില്ല. ഇ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ എ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞു അ​വി​ടു​ന്ന് ട്രെ​യി​ൻ പി​ടി​ച്ച്​ നേ​രെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക്. എ​നി​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി തോ​ന്നി​യ​ത് ല​ണ്ട​ൻ പ​ബ്ലി​ക് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട് ആ​ണ്. ന​ല്ല ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി. വൃ​ത്തി. ബാ​ങ്ക് കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു ന​മു​ക്ക് ടാ​പ്പ് ചെ​യ്യാം. എ​ല്ലാം വ​ള​രെ ല​ളി​തം. ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ റ​ജി​നാ​ദ് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു, സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്കെ വെ​ച്ച്​ നേ​രെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റി​ൽ ക​യ​റി ഫു​ഡ് അ​ടി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ ബ​സ് എ​ടു​ത്ത് ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ പോ​ക​ണം. ഫ്ലി​സ് ബ​സ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​ണ്ട​ൻ ന​ല്ല ചി​ല​വു​ള്ള ഒ​രു ന​ഗ​ര​മാ​ണ്.​ ബ​സ് യാ​ത്ര ഇ​ത്തി​രി ദൈ​ർ​ഘ്യം ഉ​ള്ള​താ​ണ്. ചെ​റു മ​യ​ക്ക​വും കാ​ഴ്ച​ക​ളും ഒ​ക്കെ ആ​യി സ​മ​യം പോ​യ​ത​റി​ഞ്ഞി​ല്ല. ആ​സ്റ്റ​ൺ വി​ല്ല​യു​ടെ ബി​ർ​മി​ങ്ഹാം ഒ​ക്കെ ക​ട​ന്ന് ബ​സ് ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു മ​ണി ആ​യ​പ്പോ​യേ​ക്കും ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ എ​ത്തി. വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​ണ് ലി​വ​ർ​പൂ​ളും ആ​ർ​സെ​ന​ലും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മാ​ച്ച്. ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​ന്‍റെ ഹോം ​സ്റ്റേ​ഡി​യം ആ​യ ആ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡി​ന് അ​ടു​ത്ത് ത​ന്നെ ആ​ണ് റൂം ​എ​ടു​ത്ത​ത്.


    നേ​രെ ബാ​ഗ് വെ​ച്ച്​ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ത​മാ​ശ എ​ന്തെ​ന്നാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ല.! അ​വി​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ണ്ട​റി​ൽ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ എ​ല്ലാം തീ​ർ​ന്നു! എ​ന്നും കൂ​ടെ കേ​ട്ട​പ്പോ ടി​ക്ക​റ്റ് കി​ട്ടി​ല്ലേ? എ​ന്ത് ചെ​യ്യും എ​ന്നാ​യി. അ​ങ്ങ​നെ നി​ക്കു​മ്പോ ഒ​രു ആ​ർ​സെ​ന​ൽ ഫാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ടെ അ​ടു​ത്ത വ​ന്നു എ​വേ ടീ​മി​ന്‍റെ ടി​ക്ക​റ്റ് ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ന്നും നോ​ക്കി​യി​ല്ല 100 പൗ​ണ്ടി​ന് ഓ​രോ ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങി. ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു വേ​റെ ഓ​പ്ഷ​ൻ ഒ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷെ അ​ത് വ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. ആ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യം മൊ​ത്തം ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ ഫാ​ൻ​സി​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്, ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ന്നെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഇ​ട​യി​ൽ. അ​തും ബ​ദ്ധ വൈ​രി​ക​ൾ. ആ​ഴ്സ​ണ​ൽ ! ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ ഇ​ത്തി​രി ക​യ്യി​ന്നു പോ​യെ​ങ്കി​ലും, പി​ന്നെ എ​ല്ലാ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കി അ​വ​രി​ലൊ​രാ​ളാ​യി അ​ഭി​ന​യി​ച്ചു. ആ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്തോ ന​ല്ല ഭാ​ഗ്യം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന്.

    സീ​റ്റ് നേ​രെ ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റി​ന്‍റെ പി​ന്നി​ൽ. ആ​കെ പി​റ​ന്ന നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ളും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്നി​ൽ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ലാ​ഹ് മു​ത​ൽ അ​കാ​ല​ത്തി​ൽ പൊ​ലി​ഞ്ഞു പോ​യ ജോ​ട്ട വ​രെ ഉ​ള്ള ഫു​ൾ ടീം. ​ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ മാ​യാ ലോ​കം എ​ന്നൊ​ക്കെ പ​റ​യു​ന്ന പോ​ലെ. ആ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യം മു​ഴു ആ​ര​വ​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ത്തി​ര​മ്പു​ക​യാ​ണ്!. ലോ​ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും ക്രൗ​ഡ് നോ​യ്സ് ഉ​ള്ള സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ലി​വ​ർ​പൂ​ളി​ന്‍റെ ഹോം ​ഗ്രൗ​ണ്ട് ! അ​ക്കൊ​ല്ല​ത്തെ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ കൂ​ടി ആ​ണ​ല്ലോ അ​വ​ർ! . തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ജ​ന​ൽ പാ​ളി​യി​ലൂ​ടെ ക​ളി ക​ണ്ടി​രു​ന്ന ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ വ​രെ എ​ത്തി എ​ന്ന​ത് അ​പ്പോ​ഴും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല!. ക​ളി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും കു​റെ നേ​രം അ​വി​ടെ ഇ​രു​ന്നു!. സ്വ​പ്ന സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ നി​റ​വി​ൽ. ഞ​ങ്ങ​ളെ ഒ​ക്കെ സ്വ​പ്നം കാ​ണാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ശ​രീ​ഫ്ക്ക​യെ ഇ​വി​ടെ കു​റി​ക്കാ​തെ ഇ​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​കി​ല്ല. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ ക​സി​നാണ് ആ​ശാ​ൻ. ഒ​രു ക​ള ക​റ​ഞ്ഞ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി.

    ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി വി​ശ​പ്പു​മാ​റ്റാ​ൻ ന​ല്ല മ​ന്തി ക​ഴി​ച്ചു. നേ​രെ ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ കി​ട​ന്നു. പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യം ടൂ​ർ ഉ​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത ല​ക്ഷ്യം മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു. മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ലി​വ​ർ​പൂ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും മ്യൂ​സി​യ​വും ക​ണ്ട് സു​വ​നീ​റു​ക​ളും വാ​ങ്ങി ഞ​ങ്ങ​ൾ നേ​രെ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​റി​ലേ​ക്ക് ബ​സ് ക​യ​റി. ടീ​വി സ്ക്രീ​നി​ൽ ക​ണ്ട മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും, മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും കാ​ണ​ണം.

    ഓ​ൾ​ഡ് ട്രാ​ഫൊ​ർ​ഡ് എ​ന്ന മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് സ്റ്റേ​ഡി​യം ഒ​രു വി​കാ​ര​മാ​ണ്. അ​ല​ക്സ് ഫ​ർ​ഗു​സ​ന്‍റെ കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​രു​ടെ സു​വ​ർ​ണ കാ​ലം. ഇ​ന്നും പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ടോ​പ് ടൈ​റ്റി​ൽ​സ് യു​ണൈ​റ്റ​ഡും ലി​വ​ർ​പൂ​ളും ത​ന്നെ ആ​ണ്. ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ മു​ത​ൽ റൂ​ണി വ​രെ തി​മി​ർ​ത്താ​ടി​യ സു​ന്ദ​ര കാ​ലം. പ്രൗ​ഢ​മാ​യ ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്നും ത​ല​യെ​ടു​പ്പോ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു സ്റ്റേ​ഡി​യം. അ​നി​യ​ന് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ ഫാ​ൻ ആ​യ​തു കൊ​ണ്ട് ഒ​രു സ​ർ​പ്രൈ​സ് സോ​വ​നീ​ർ കൂ​ടെ വാ​ങ്ങി ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങി. അ​ടു​ത്ത എ​ത്തി​ഹാ​ദ് അ​റീ​ന ആ​ണ്. മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി​യു​ടെ ത​ട്ട​കം. 2024 ഇ​ൽ 4 ടോ​പ് ലീ​ഗ് ചാം​പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ പെ​പ് ഗാ​ർ​ഡി​യോ​ള​യു​ടെ ടീം. ​ന​മ്മു​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി ശൈ​ഖ്​ ആ​ണ് ടീം ​ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ. എ​ന്‍റെ കാ​തി​ൽ ഇ​ന്നും അ​ല​യ​ടി​ക്കു​ന്ന സെ​ർ​ജി​യോ അ​ഗ്യൂ​റോ​യു​ടെ 2012ലെ ​അ​വ​സാ​ന മി​നു​റ്റി​ലെ ഗോ​ൾ ആ​ണ്. ഒ​രു മി​നു​റ്റി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ആ​യ ക​ഥ. ക​മെ​ന്‍റ​റി ബോ​ക്സി​ൽ നി​ന്നും ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ ​അ​ഗ്യൂ​റോ.... അ​ഗ്യൂ​റോ... വി​ളി​ക​ൾ ഇ​ന്നും ഒ​രു അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന​ൻ ഫാ​ൻ​സി​നു അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്. അ​വി​ടെ കു​റെ ക്വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ഴു​തി വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ന്നേ ന​ട​ന്ന​വ​രു​ടെ കു​റി​പ്പു​ക​ൾ. അ​വി​ടെ നി​ന്നും കു​റ​ച്ച്​ സോ​വ​നീ​ർ വാ​ങ്ങി ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. സി​റ്റി ഒ​ക്കെ ഒ​ന്ന് കാ​ണ​ണം. ഒ​രു ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി ആ​ണ് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ.1800 ക​ളി​ലെ കോ​ട്ട​ൺ മി​ല്ലു​ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സാ​യം എ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്ന് ഒ​രു മോ​ഡേ​ൺ സി​റ്റി ആ​ണ് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ.

    ഇ​നി​യു​ള്ള ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ഫു​ൾ ല​ണ്ട​ൻ സി​റ്റി ക​റ​ങ്ങാ​ൻ ആ​ണ് പ്ലാ​ൻ, നേ​ര​ത്തെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത ബ​സി​ൽ ക​യ​റി നേ​രെ ല​ണ്ട​നി​ലോ​ട്ടു. എ​യ​ർ ബീ ​എ​ൻ ബി ​ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ല്ല ഉ​റ​ക്ക​ത്തി​നു ശേ​ഷം രാ​വി​ലെ നേ​രെ ഇ​റ​ങ്ങി. ല​ണ്ട​ൻ എ​ന്ന മ​ഹാ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്. ഒ​രു കാ​ല​ത്തു ലോ​ക​ത്തെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ല​ണ്ട​ൻ. കോ​ളോ​ണി​യ​ൽ കാ​ല​ത്തു ലോ​കം ഇ​വ​രു​ടെ വി​ര​ൽ തു​മ്പി​ലാ​യി​രു​ന്ന​ല്ലോ. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഈ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യ ക​മ്പ​നി എ​ല്ലാം മ​ന​സ്സി​ൽ ഓ​ർ​ത്തു കൊ​ണ്ട് നേ​രെ ബി​ഗ് ബെ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ കാ​ണാ​ൻ മെ​ട്രോ എ​ടു​ത്തു. വെ​സ്റ്റ​മി​ൻ​സ്റ്റെ​ർ പാ​ല​സി​ന്‍റെ കൂ​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ഭീ​മാ​കാ​ര​മാ​യ ക്ലോ​ക്ക് ട​വ​ർ. അ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ത​ന്നെ ആ​ണ് വെ​സ്റ്റ​മി​ൻ​സ്റ്റ​ർ അ​ബ്ബെ. ഒ​രു​പാ​ട് രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ ഉ​റ​ങ്ങി കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ഇ​ന്നും രാ​ജ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ല്യാ​ണ വേ​ദി കൂ​ടെ ആ​ണ്.


    തേം​സ് ന​ദി​ക്ക​ര​യി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച ത​ന്നെ ആ​ണ് ഇ​ത്. മ​റു​വ​ശ​ത്തു ല​ണ്ട​ൻ അ​യ് എ​ന്ന വ​ലി​യ ഒ​രു ഒ​ബ്സ​ർ​വേ​റ്റ​റി വീ​ൽ. പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന ല​ണ്ട​ൻ ഡ​ബി​ൾ ഡ​ക്ക​ർ ബ​സും ല​ണ്ട​ൻ ടാ​ക്സി​യും എ​ല്ലാം ന​മ്മെ പ​തി​യെ ഹാ​രി പോ​ട്ട​ർ മൂ​വി മോ​ഡി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ട് പോ​കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നും. എ​ങ്ങും ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഫാ​ന്‍റ​സി ആ​ണ്. അ​വി​ടെ നി​ന്നും ബ​ക്കി​ങ്ഹാം പാ​ല​സ് കാ​ണാ​ൻ ന​ട​ന്നു. അ​തി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​രേ​ഡ് ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​വി​ടെ. കു​റെ ഫോ​ട്ടോ​സ് ഒ​ക്കെ മാ​റി മാ​റി എ​ടു​ത്തു അ​ടു​ത്തു​ള്ള ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​യ​റി. തേം​സ് ന​ദി​ക്കു കു​റു​കെ ഇ​ന്ന് വൈ​കു​ന്നേ​രം ഞ​ങ്ങ​ൾ ഗൊ​ണ്ടോ​ല യാ​ത്ര ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വം. വൈ​കു​ന്നേ​രം സു​ഹൃ​ത്തും ക​സി​നും ആ​യ അ​ബ്ദു വ​രാം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കു​ന്നേ​രം ഫു​ൾ അ​വ​ന്‍റെ കൂ​ടെ ആ​ണ്. ട​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ്, ല​ണ്ട​ൻ ട​വ​ർ, പി​ക്കാ​ഡ​ല്ലി സ​ർ​ക്കി​ൾ അ​ങ്ങി​നെ നീ​ണ്ടു പോ​കു​ന്ന ലി​സ്റ്റ് ഉ​ണ്ട് അ​വ​ന്‍റെ ക​യ്യി​ൽ. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് റോ​യ​ൽ നേ​വി​യു​ടെ എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്​ ബെ​ൽ​ഫാ​സ്റ്റ്​ എ​ന്ന വാ​ർ​ഷി​പ് ഡോ​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട് അ​വി​ടെ. ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു നേ​വ​ൽ ഷി​പ് നേ​രി​ട്ട് കാ​ണു​ന്ന​ത്. അ​തും ക​ണ്ടു നേ​രെ ട​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ് കാ​ണാ​ൻ ന​ട​ന്നു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഐ​ക്ക​ൺ ആ​ണ​ല്ലോ ഇ​ന്നും ട​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ്.1800 ക​ളി​ലെ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ മാ​ർ​വെ​ൽ ആ​ണ് ട​വ​ർ ബ്രി​ഡ്ജ്. ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക് വ​ഴി മാ​റി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യ​ക​ത. ഒ​രു റോ​യ​ൽ ലു​ക്ക് ആ​ണ് ബ്രി​ഡ്ജി​നു.

    പി​ക്കാ​ഡി​ലി സ​ർ​ക്ക​സ് ആ​ണ് അ​ടു​ത്ത ല​ക്ഷ്യം, രാ​ത്രി ആ​കു​മ്പോ അ​വി​ടു​ത്തെ ഭം​ഗി ഒ​ന്ന് വേ​റെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ചു​റ്റും ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബി​ൽ​ബോ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും ഒ​രു മാ​യാ പ്ര​പ​ഞ്ചം . അ​വി​ടെ നി​ന്നും ചൈ​ന ടൌ​ൺ ഒ​ക്കെ ക​ണ്ടു അ​ങ്ങി​നെ ന​ട​ന്നു. ഒ​രു​കാ​ര്യം പ​റ​യാ​തെ വ​യ്യ​ല്ലോ. സോ​വ​നീ​ർ ഷോ​പ് എ​ല്ലാം ന​മ്മു​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ക​യ്യ​ട​ക്കി വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ടോ​ട്ട​ൻ​ഹാം കോ​ർ​ട്ട് റോ​ഡി​ലെ ഔ​ട്ട​ര്നെ​റ് ല​ണ്ട​ൻ എ​ന്ന 360 ഡി​ഗ്രി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​ർ​ട് ഷോ ​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. കു​റെ സ​മ​യം അ​ത് ക​ണ്ടു അ​വി​ടെ ഇ​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഹാ​രി പോ​ട്ട​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കാ​ണ​ണം എ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​ത്. നേ​രെ അ​ണ്ട​ർ​ഗ്രൗ​ണ്ട് എ​ടു​ത്ത് കിം​ഗ്'​സ് ക്രോ​സ്സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ചെ​ന്നി​റ​ങ്ങി. അ​വി​ടെ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം 9-3/4 തേ​ടി​പ്പി​ടി​ച്ചു ക​ണ്ടു. ഹാ​രി പോ​ട്ട​ർ മൂ​വി​യു​ടെ ഒ​രു മെ​യി​ൻ സിം​ബ​ൽ ആ​ണ് ഇ​വി​ടം. കു​റെ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ വ​ന്നു ഫോ​ട്ടോ​സ് ഒ​ക്കെ എ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​രെ ഡി​ന്ന​ർ ക​ഴി​ച്ചു ഞ​ങ്ങ​ൾ പി​രി​ഞ്ഞു. നാ​ളെ ആ​ർ​സി​ന​ൽ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ സ്റ്റേ​ഡി​യം ഒ​ന്ന് പോ​യി കാ​ണ​ണം. രാ​വി​ലെ ഫു​ഡൊ​ക്കെ ക​ഴി​ച്ചു നേ​രെ സ്റ്റേ​ഡി​യം കാ​ണാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി. ഗ​ണ്ണേ​ഴ്സി​ന്റെ സ്വ​ന്തം സ്റ്റേ​ഡി​യം. തി​യ​റി ഹെ​ൻ​റി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടം. ആ​ർ​സെ​ൻ വെ​ങ്ങ​റു​ടെ പ്ര​താ​പ കാ​ല​വും ഓ​ർ​ത്തു സോ​വ​നീ​ർ​സ് വാ​ങ്ങി നേ​രെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മ്യൂ​സി​യം കാ​ണാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധീ​ന​ത​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ കാ​ഴ്ച​ക​ളും ഇ​വി​ടെ കാ​ണാം .. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ വ​ലി​യ മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് മ്യൂ​സി​യം. ഈ​ജി​പ്തി​ലെ മ​മ്മി​ക​ൾ ആ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി തോ​ന്നി​യ​ത്. ഒ​രു ഗ്രീ​ക്ക് ടെം​പി​ളി​ന്‍റെ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ന്തി​യോ​ണി​ന്‍റെ ഒ​ക്കെ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ണ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ൻ ഭാ​ഗം. ഒ​രു ച​രി​ത്ര അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക് സ്വ​ർ​ഗ്ഗ​മാ​ണു ഇ​വി​ടം. മു​ഴു​വ​നാ​യും വാ​യി​ക്കാ​നും പ​ഠി​ക്കാ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ വേ​ണ്ടി വ​രും.

    ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി ആ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു തി​രി​ച്ചു ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫ്ലൈ​റ്റ്. ല​ണ്ട​നി​ലെ ത​ന്നെ ല്യൂ​ട്ട​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഫ്ലൈ​റ്റ്. ഒ​രു​പാ​ട് ഓ​ർ​മ​ക​ളും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ​വും ഇ​നി​യും തി​രി​ച്ചു. വ​ര​ണം എ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​വും ബാ​ക്കി ആ​ക്കി ല്യൂ​ട്ട​ൻ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും അ​ടു​ത്ത യാ​ത്ര​യു​ടെ പ്ലാ​നി​ങ്ങി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കു​ന്നു ഞ​ങ്ങ​ൾ. വീ​ണ്ടും ജോ​ലി​യു​ടെ തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ന​സ്സ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് സ​ത്യം. ഒ​രു ദീ​ർ​ഘ യാ​ത്ര​യു​ടെ പ​ര്യ​വ​സാ​നം ഇ​വി​ടെ കു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ജ​ർ​മ​നി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ല​ണ്ട​നി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ച ഈ ​യാ​ത്ര അ​ത്ര​മേ​ൽ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. (അവസാനിച്ചു)

