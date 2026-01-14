Begin typing your search above and press return to search.
    ‘ഇ​ത്ര’​യി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം; പൈ​തൃ​ക​പ്പെ​രു​മ​യു​മാ​യി സ്പാ​നി​ഷ് സാം​സ്കാ​രി​ക വ​സ​ന്തം

    ജ​നു​വ​രി 31 വ​രെ സ്​​പാ​നി​ഷ്​ മേ​ള
    ‘ഇ​ത്ര’​യി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം; പൈ​തൃ​ക​പ്പെ​രു​മ​യു​മാ​യി സ്പാ​നി​ഷ് സാം​സ്കാ​രി​ക വ​സ​ന്തം
    ദ​മ്മാം ദ​ഹ്​​റാ​നി​ലെ ഇ​ത്ര​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘സ്പെ​യി​ൻ’ സാം​സ്കാ​രി​ക ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​നം

    ദ​മ്മാം: ലോ​ക​സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​ഭൂ​മി​യാ​യി മാ​റി​യ ദ​ഹ്റാ​നി​ലെ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് സെൻറ​ർ ഫോ​ർ വേ​ൾ​ഡ് ക​ൾ​ച​ർ (ഇ​ത്ര), ഇ​ത്ത​വ​ണ സ്പാ​നി​ഷ് വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ മു​ഖ​രി​ത​മാ​കു​ന്നു. സ്പെ​യി​നി​​ന്റെ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ച​രി​ത്ര​വും ക​ല​യും ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന ‘സ്പെ​യി​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഡേ​യ്‌​സ്’ ഇ​ത്ര​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി 12ന് ​തു​ട​ങ്ങി​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​കോ​ത്സ​വം 31 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    സ്പാ​നി​ഷ് സം​സ്കാ​ര​ത്തി​​ന്റെ ആ​ഴ​വും പ​ര​പ്പും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 130ഓ​ളം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ത്ര​യു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്പെ​യി​നി​ന്റെ പോ​യ​കാ​ല പ്ര​താ​പ​വും വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന വ​ർ​ക് ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഭാ​ഷ​ണ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, നാ​ട​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ അ​ക​ലം കു​റ​ക്കു​ക എ​ന്ന ഇ​ത്ര​യു​ടെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യം ഇ​ത്ര​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത​ലാ​ണ്. സ്പെ​യി​നി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും ച​രി​ത്ര​ത്തെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൈ​തൃ​ക​വും നാ​ഗ​രി​ക​ത​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​ണ്ട്.’ -ഇ​ത്ര പ്രോ​ഗ്രാം മാ​നേ​ജ​ർ നൂ​റ അ​ൽ​സാ​മി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സ്പാ​നി​ഷ് സം​സ്കാ​രം നേ​രി​ട്ട് അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്: ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ഇ​ൻ​സ്​​റ്റാ​ളേ​ഷ​ൻ ആ​ർ​ട്ട്, സെ​റാ​മി​ക് നി​ർ​മാ​ണം, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സ്പാ​നി​ഷ് വി​ശ​റി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്​​പാ​നി​ഷ്​ ക​ല​യി​ലും ക​ര​കൗ​ശ​ല​ത്തി​ലും വി​ട​രു​ന്ന ഒ​​ട്ടേ​റെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഫ്ലെ​മെ​ൻ​കോ നൃ​ത്ത​പ​ഠ​ന സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു. സ്പാ​നി​ഷ് ക​ര​കൗ​ശ​ല പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വ​ർ​ക് ഷോ​പ്പു​ക​ളും ച​രി​ത്ര സെ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി അ​റി​വി​​ന്റെ ലോ​കം വേ​റെ​യും. ലോ​ക സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ അ​റി​വു​ക​ൾ നേ​ടാ​നും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ ക​രു​തു​ന്നു.

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​​മ്പേ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച രാ​ജ്യ​മാ​ണ് സ്പെ​യി​ൻ. അ​വി​ടത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ്പി​ന്റെ​യും ക​ഥ​ക​ൾ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ അ​ക​ലം കു​റ​ച്ച് സ്നേ​ഹ​വും അ​ടു​പ്പ​വും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഇ​ത്ത​രം സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ണ് ‘ഇ​ത്ര’ ഈ ​ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Saudi NewsSpanishgulf news malayalam
    News Summary - A celebration of diversity in ‘Itra’; Spanish cultural spring with a touch of heritage
