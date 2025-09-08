Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 1:55 PM IST

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കശ്മീരിലേക്ക്​ ഒരു ബുള്ളറ്റ്​ യാത്ര

    റ​സ​ലി കെ. ​റ​ഷീ​ദ് ബു​ള്ള​റ്റി​ൽ ക​ശ്മീ​രി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തെ​ക്കേ അ​റ്റം മു​ത​ൽ വ​ട​ക്കേ അ​റ്റം വ​രെ ഒ​രു ബു​ള്ള​റ്റ് യാ​ത്ര. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി റ​സ​ലി കെ. ​റ​ഷീ​ദ്. 13 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ബു​ള്ള​റ്റി​ൽ ക​ശ്മീ​രി​ൽ എ​ത്തി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ. തി​ട​നാ​ട് സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ റ​സ​ലി കെ. ​റ​ഷീ​ദ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നി​നാ​ണ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ബു​ള്ള​റ്റ് യാ​ത്ര ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് 13 ദി​വ​സം കൊ​ണ്ട് ക​ശ്മീ​രി​ലെ ല​ഡാ​ക്കി​ലെ​ത്തി. 10 ദി​വ​സം അ​വി​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച്​ ചൈ​ന, പാ​കി​സ്താ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ്- ക​ശ്മീ​ർ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു മൂ​ന്നു ദി​വ​സം ക​ശ്മീ​രി​ൽ ത​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​ന്നു. കാ​ർ​ഗി​ൽ വ​ഴി​യാ​ണ്​ മ​ണാ​ലി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. അ​മൃ​ത്​​സ​റി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തും കോ​ട്ട​യം വെ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി.​പി.​ഒ​യു​മാ​യ പി.​സി. ജ​യേ​ഷും ഒ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു.

    രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ഞ്ചാ​ബി​ലേ​ക്ക് പോ​കും വ​ഴി അ​മൃ​ത്​​സ​ർ ജം​ന​ഗ​ർ എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ ഹൈ​വേ​യി​ൽ ത​ന്‍റെ ബു​ള്ള​റ്റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ വ​ന്ന കാ​ർ കൊ​ള്ള​യ​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി റ​സ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ർ​തും​ഗ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പാ​ങ്ങോ​ങ് പോ​കും വ​ഴി ബു​ള്ള​റ്റ് മ​ണ​ലി​ൽ സ്കി​ഡ്​ ആ​യി മ​റി​ഞ്ഞു. ഏ​റെ നേ​രം വ​ഴി​യി​ൽ ആ​രു​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ന്നു. പി​ന്നെ എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യോ ബു​ള്ള​റ്റ് പൊ​ക്കി എ​ടു​ത്തു​മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ണാ​ലി റൂ​ട്ടി​ൽ പാ​ങ്ങ് എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മ​ല ഇ​ടി​ഞ്ഞു വീ​ണ് റോ​ഡ് ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം ഒ​രു അ​മ്മ​ച്ചി യു​ടെ ക​ട​യി​ൽ അ​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​കൊ​ടു​ത്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ക​ഴി​ച്ചു താ​മ​സി​ച്ചു.

    18000 അ​ടി മു​ക​ളി​ലു​ള്ള ക​ശ്മീ​രി​ലെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും സാ​ധാ​ര​ണ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി 40 ശ​ത​മാ​നം ഓ​ക്സി​ജ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് കാ​ര​ണം പ​ല​പ്പോ​ഴും ശ്വാ​സ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​യി. മൂ​ക്കി​ൽ​നി​ന്നു ര​ക്തം വ​ന്നു. ഇ​തു കാ​ര​ണം നാ​ലു രാ​ത്രി ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ക്ലൈ​മ്പ് ക്രൂ ​എ​ന്ന ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ​ല​പ്പോ​ഴും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. 42,000 രൂ​പ​യാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കു ചെ​ല​വാ​യ​ത്. പ​ല​പ്പോ​ഴും പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ടെ​ന്‍റ്​ അ​ടി​ച്ച് താ​മ​സി​ച്ച് ഭ​ക്ഷ​ണം പാ​കം ചെ​യ്ത് ക​ഴി​ച്ചു.

    തി​രി​ച്ച്​ ച​ണ്ഡി​ഗ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ ബു​ള്ള​റ്റി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം ട്രെ​യി​ൻ മാ​ർ​ഗം തൃ​ശൂ​രി​ലെ​ത്തി. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ബു​ള്ള​റ്റി​ൽ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ക്കം. ആ​കെ യാ​ത്ര​ക്ക്​ 23 ദി​വ​സം. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ അ​ബ്ദു​ൾ റ​ഷീ​ദി​ന്‍റെ​യും പ​രേ​ത​യാ​യ റ​ഷീ​ദ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് റ​സ​ലി. ഷെ​മി​ന​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ റ​യാ​ൻ, റ​യീ​ഫ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ക്ക​ൾ. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ പി​ന്തു​ണ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​ണ് ബു​ള്ള​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്ക്​ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മെ​ന്ന് റ​സ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Kottayam NewstravelsKashmirLatest News
    News Summary - 13-day bullet bike journey from Kanjirapally to Kashmir
