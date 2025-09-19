Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.എഫ്​.ഡി.സി മരം വിൽപനയിൽ വിജിലൻസ്​ അന്വേഷണം

    മരം വിൽപനയിലെ നഷ്ടം പുറത്തു​കൊണ്ടുവന്നത്​ ‘മാധ്യമം’
    കെ.എഫ്​.ഡി.സി മരം വിൽപനയിൽ വിജിലൻസ്​ അന്വേഷണം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ണ്ട​ര​ക്കോ​ടി​യു​ടെ മ​രം വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ കേ​ര​ള വ​നം വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്​ (കെ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി) അ​ര​ക്കോ​ടി​യി​ലേ​​റെ രൂ​പ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​തി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണം. അ​രി​പ്പ സ​ബ് യൂ​നി​റ്റി​ലെ യൂ​ക്കാ​ലി​ത്തോ​ട്ടം വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട്​ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ഫ​യ​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി കൈ​മാ​റി​യെ​ന്ന്​ വ​നം​മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, സി.​ആ​ർ. മ​ഹേ​ഷ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ശേ​ഷ​മേ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​യാ​നാ​വൂ. ക​രാ​റു​കാ​ര​നാ​യ വി. ​ച​ന്ദ്ര​നെ ക​രി​മ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കെ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി​ക്ക്​ വ​ൻ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മ​രം​മു​റി ‘മാ​ധ്യ​മ’​മാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്.

    മ​ര​വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ ഒ​രു കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ്​ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ മു​റി​ക്കാ​​തെ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ന​ഷ്ടം 52 ല​ക്ഷ​മെ​ന്ന്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ തു​ക ഈ​ടാ​ക്കാ​നാ​യി സ്വ​ത്ത്​ ക​ണ്ടു​കെ​ട്ട​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി എം.​ഡി രാ​ജു ​​കെ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്​ വ​നം​വ​കു​പ്പി​നോ​ട്​ നേ​ര​ത്തെ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    യൂ​ക്കാ​ലി, അ​ക്കേ​ഷ്യ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ മു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ എം.​എ​സ്.​ടി.​സി ഇ -​ലേ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ക​രാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. 8.474 ഹെ​ക്ട​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ യൂ​ക്കാ​ലി​പ്റ്റ​സ് മു​റി​ക്കാ​ൻ നി​കു​തി​യ​ട​ക്കം 1.81 കോ​ടി​യും, 12.75 ഹെ​ക്ട​ർ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ യൂ​ക്കാ​ലി​പ്റ്റ​സ് ഹൈ​ബ്രി​ഡ് മു​റി​ക്കാ​ൻ 69 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​ണ്​ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ദ്യ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ര​വും മു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 1.35 കോ​ടി രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ 5.71 ഹെ​ക്ട​റി​ലെ​യൊ​ഴി​കെ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ട​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യ തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ ക​രാ​ർ തു​ക​യി​ൽ 46.40 ല​ക്ഷ​വും ര​ണ്ടാം തോ​ട്ട​ത്തി​ലെ 54.08 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ കെ.​എ​ഫ്.​ഡി.​സി​ക്ക്​ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ​ത്.

    പ​ണം അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചേ മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​വൂ, പ​ണ​മ​ട​ച്ച ഇ​ൻ​വോ​യ്​​സ്​ പ്ര​കാ​ര​മേ മ​രം കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​നു​ള്ള പാ​സ്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നീ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ക​രാ​റി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ണ​ട​ച്ചെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

