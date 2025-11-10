Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTop Newschevron_rightരാജമാണിക്യം...
    Top News
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:20 AM IST

    രാജമാണിക്യം റിപ്പോർട്ട്; പകരം ഭൂമി നൽകാതെ ആദിവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കരുത്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ന്യാ​ധീ​ന​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി​കേ​സു​ക​ളി​ൽ ത​ത്തു​ല്യ​ഭൂ​മി ന​ൽ​കും വ​രെ തു​ട​രാ​ന​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം
    രാജമാണിക്യം റിപ്പോർട്ട്; പകരം ഭൂമി നൽകാതെ ആദിവാസികളെ ഒഴിപ്പിക്കരുത്
    cancel

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: അ​ന്യാ​ധീ​ന​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി​കേ​സു​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട (ടി.​എ​ൽ.​എ) ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ കൈ​വ​ശ​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ​ലം ​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് റ​വ​ന്യൂ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​ജി. രാ​ജ​മാ​ണി​ക്യ​ത്തി​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. റ​വ​ന്യൂ- പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ കു​ടി​യി​റ​ക്കാ​ൻ വ​ൻ സം​ഘ​മെ​ത്തി നി​ര​ന്ത​രം ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നെ​ന്നും ഭൂ​മി കൈ​യേ​റു​ന്നെ​ന്നും നി​ര​വ​ധി ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളാ​ണ് പ​രാ​തി​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഗാ​യി​ക ന​ഞ്ചി​യ​മ്മ​യു​ടേ​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു. റ​വ​ന്യൂ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴും പ​രാ​തി​യു​മാ​യി ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മേ​യി​ലാ​ണ് ഷോ​ള​യൂ​ർ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ 1784/1, 1780, 1783 സ​ർ​വേ ന​മ്പ​രു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​മി​യു​ള്ള വേ​ലു മൂ​പ്പ​ൻ കു​ടി​യി​റ​ക്കാ​ൻ വ​ൻ സം​ഘ​മെ​ത്തി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ച് ഡി.​ജി.​പി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​തി​വാ​ണെ​ന്ന് പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. 1960 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ 1986 വ​രെ തു​ച്ഛ​മാ​യ പ്ര​തി​ഫ​ല​ത്തി​നും മ​റ്റും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത ഭൂ​മി ല​ഭി​ച്ച ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ പി​ന്തു​ട​ർ​ച്ച​ക്കാ​ർ​ക്കും ര​ണ്ട് ഹെ​ക്ട​ർ വ​രെ​യു​ള്ള ഭൂ​മി തു​ട​ർ​ന്നും കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ൻ 1999 ലെ ‘​ദ കേ​ര​ള റി​സ്ട്രി​ക്ഷ​ൻ ഓ​ൺ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ബൈ ​ആ​ൻ​ഡ് റീ​സ്റ്റോ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ലാ​ൻ​ഡ് ടു ​ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ​ഡ് ട്രൈ​ബ്സ് ആ​ക്ട്’ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചും താ​മ​സി​ച്ചും വ​രു​ന്ന ഭൂ​മി​യ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റ് ഭൂ​മി അ​വ​ർ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ക​രം ത​ത്തു​ല്യ​ഭൂ​മി ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും നി​യ​മം നി​ഷ്‍ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത്ത​രം കേ​സു​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ആ​ദി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം ത​ത്തു​ല്യ​ഭൂ​മി ക​ണ്ടെ​ത്തി ന​ൽ​കും വ​രെ ടി.​എ​ൽ.​എ കേ​സു​ക​ളി​ലെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി​ക​ളെ കൈ​വ​ശ ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്ന് ബ​ലം ​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട എ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് റ​വ​ന്യൂ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സെ​പ്തം​ബ​ർ 10 ന് ​സ​ർ​ക്കാ​രി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:land caserajamanikyam reporttribals landKerala News
    News Summary - Rajamanikyam report: Tribals should not be evicted without providing land in return
    Similar News
    Next Story
    X