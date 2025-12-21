Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മൈനസ് ഒന്ന്​; തണുത്തുവിറച്ച്​ മൂന്നാർ

    ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ലാ​ണ്​ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്​
    മൈനസ് ഒന്ന്​; തണുത്തുവിറച്ച്​ മൂന്നാർ
    മ​ഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞ മൂ​ന്നാ​ർ

    മൂ​ന്നാ​ർ: മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യി​ൽ മൂ​ന്നാ​ർ വി​റ​ക്കു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​​ച്ചെ മൂ​ന്നാ​ർ ലോ​ക്ഹാ​ർ​ട്ടി​ലും സൈ​ല​ന്‍റ്​​വാ​ലി​യി​ലും താ​പ​നി​ല മൈ​ന​സ്​ ഒ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. താ​പ​നി​ല പൂ​ജ്യ​ത്തി​ലും താ​ഴെ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കും വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നാ​ല് ദി​വ​സ​മാ​യി മൂ​ന്നാ​റി​ൽ ത​ണു​പ്പും മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. മൂ​ന്നാ​റി​ന്​ സ​മീ​പം സെ​വ​ൻ​മ​ല, ക​ന്നി​മ​ല, വ​ട്ട​വ​ട, പാ​മ്പാ​ടും​ഷോ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​യി പു​ല​ർ​ച്ചെ പൂ​ജ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ താ​പ​നി​ല. ന​ല്ല​ത​ണ്ണി, ചെ​ണ്ടു​വ​ര, ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    മാ​ട്ടു​പെ​ട്ടി​യി​ലും കു​ണ്ട​ള​യി​ലും ര​ണ്ടും ഗ്യാ​പ്​ റോ​ഡ്​ റോ​ഡി​ൽ ഒ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു താ​പ​നി​ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല മൈ​ന​സ്​ മൂ​ന്ന്​ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സാ​യി​രു​ന്നു. പു​ൽ​മേ​ടു​ക​ളി​ലും ചെ​ടി​ക​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ മ​ഞ്ഞു​പു​ത​ഞ്ഞ​ത്​ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​​. ഡി​സം​ബ​ർ 15 മു​ത​ലാ​ണ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മൂ​ന്നാ​റി​ൽ അ​തി​ശൈ​ത്യ​മാ​യ​തോ​ടെ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും വ​ലി​യ തി​ര​ക്ക്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ഇ​നി​യും താ​ഴാ​നി​ട​യു​ണ്ട്.

    News Summary - Minus one; Munnar shivers in cold
