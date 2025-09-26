Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഹ​ജ്ജ്: കേരളത്തിനുള്ള...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 10:28 AM IST

    ഹ​ജ്ജ്: കേരളത്തിനുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞേക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ​താ​ണ് കാ​ര​ണം
    ഹ​ജ്ജ്: കേരളത്തിനുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞേക്കും
    cancel

    മ​ല​പ്പു​റം: അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​കു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ് വ​​ന്നേ​ക്കും. 2025ൽ ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ കു​റ​വു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ഈ ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. 2026ലെ ​തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ക​രാ​ർ വൈ​കാ​തെ ഒ​പ്പി​ടു​മെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തി​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​തി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യു​ള്ളൂ. 2025ൽ 1.75 ​ല​ക്ഷം സീ​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം കേ​ന്ദ്ര ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കും 30 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യാ​ണ് വീ​തി​ച്ച​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന 16,482 പേ​രാ​ണ് പോ​യ​ത്. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ളി​ച്ച​യെ​തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി 2000ത്തി​ൽ താ​ഴെ പേ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. സം​സ്ഥാ​ന ഹ​ജ്ജ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു ല​ഭി​ച്ച സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്. ഇ​താ​ണ് കു​റ​യു​ക.

    8530 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ടു​ത്ത ഹ​ജ്ജി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കാ​റ്റ​ഗ​റി​യാ​യ 65ഉം ​അ​തി​നു മു​ക​ളി​ലും വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    45നും 65​നു​മി​ട​യി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 58 പേ​ർ, 2025ൽ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ ക്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വെ​യ്റ്റി​ങ് ലി​സ്റ്റ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ധാ​ര​ണ​യാ​യ ശേ​ഷ​മേ വെ​യ്റ്റി​ങ് ലി​സ്റ്റി​ൽ എ​ത്ര പേ​ർ​ക്ക് പോ​കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രൂ.

    അ​തി​നി​ടെ ക​രി​പ്പൂ​ർ വ​ഴി​യു​ള്ള തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ വി​മാ​ന​നി​ര​ക്കി​ൽ കു​റ​വു വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നി​ര​ക്ക് ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി കി​ര​ൺ റി​ജി​ജു​വി​നും വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രി റാം​മോ​ഹ​ൻ നാ​യി​ഡു​വി​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ 11ന് ​ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DecreaseBilateral IssueIndiaseatshajjSaudi ArabiaMinister V. AbdurahmanKerala
    News Summary - Hajj: Number of seats for Kerala may decrease
    Similar News
    Next Story
    X