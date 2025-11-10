Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സ്വന്തക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റാൻ സ്​പെഷൽ എജുക്കേറ്റർ പട്ടികയിൽ സർക്കാർ തട്ടിപ്പ്​

    2,886 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​​ 6,307 ആ​ക്കി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​കി
    സ്വന്തക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റാൻ സ്​പെഷൽ എജുക്കേറ്റർ പട്ടികയിൽ സർക്കാർ തട്ടിപ്പ്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ പെ​രു​പ്പി​ച്ചു​കാ​ട്ടി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ത​ട്ടി​പ്പ്. സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രി​ൽ യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​രു​ടെ​ സ്ഥി​ര നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട കേ​സി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ഷ്ട​ക്കാ​രെ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റി​യ​ത്.

    പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ 2,782 സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ 2024 മാ​ർ​ച്ച്​ 12ന്​ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ അ​ധി​ക സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 2,886 എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ണ്ടെ​ന്ന്​ നേ​ര​ത്തെ സ​മ​ഗ്ര​ശി​ക്ഷ കേ​ര​ള​വും (എ​സ്.​എ​സ്.​കെ) വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ​ക്ക്​ സ്ഥി​ര നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ധി വ​ന്ന​ശേ​ഷം ഈ ​മാ​സം ആ​ദ്യം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ എ​ണ്ണം 6,307 ആ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​രെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച്​ ഈ ​മാ​സം നാ​ലി​ന്​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ്​ 6,307 സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന സ്​​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ അ​ർ​ഹ​മാ​യ വേ​ത​നം ന​ൽ​കാ​നോ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ന്ന​തും അ​നു​കൂ​ല വി​ധി നേ​ടു​ന്ന​തും. നി​യ​മ​ന​ത്തെ എ​തി​ർ​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ​മ​ഗ്ര ശി​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ സ്പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ വേ​ത​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഫ​ണ്ട്​ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന്​​ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഫ​ണ്ട് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്ന് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യി. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ക​രാ​റ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ​രു​ടെ സ്ഥി​ര നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് വ​ഴി തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്. സ്ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച കോ​ട​തി അ​ടു​ത്ത ജ​നു​വ​രി 31ന്​ ​സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം ന​ൽ​കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്​. യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​രെ നി​ശ്ചി​ത പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ സ്​​ഥി​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് 2,886 പേ​ര​ട​ങ്ങി​യ​ യ​ഥാ​ർ​ഥ പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക്​ സ്വ​ന്ത​ക്കാ​രാ​യ 3,500 ഓ​ളം പേ​രെ​ക്കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

