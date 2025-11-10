Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1977ന് മുമ്പ് വനഭൂമി കൈവശം വെക്കൽ; കൂടുതൽ ഇടുക്കിയിൽ, തൃശൂർ രണ്ടാമത്

    ജ​നു​വ​രി 31ന​കം സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും
    1977ന് മുമ്പ് വനഭൂമി കൈവശം വെക്കൽ; കൂടുതൽ ഇടുക്കിയിൽ, തൃശൂർ രണ്ടാമത്
    തൃ​ശൂ​ർ: 1977 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് മു​മ്പ് വ​ന​ഭൂ​മി കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ക​യും ഇ​തു​വ​രെ പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​രാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​യി​ൽ. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ 26,467 പേ​രു​ടെ കൈ​വ​ശ​മാ​ണ് പ​ട്ട​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത വ​ന​ഭൂ​മി​യു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തൃ​​ശൂ​രാ​ണ്- 9427 പേ​ർ. ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ്. - 11 പേ​ർ മാ​ത്രം.

    1977 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് മു​മ്പ് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള വ​ന​ഭൂ​മി​ക്ക് രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​ത് മൊ​ത്തം 59,355 പേ​ർ​ക്കാ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​ർ​ഹ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഭൂ​മി​യു​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​വും ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ളും വ​നം​വ​കു​പ്പു​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

    ജ​നു​വ​രി 15ന​കം പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ജ​നു​വ​രി 30ന​കം പൂ​ർ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​നു​വ​രി 31ന് ​അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ വി​വ​രം ധ​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി വ​നം​വ​കു​പ്പ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ഡ് ഓ​പ​റേ​റ്റി​ങ് പ്രൊ​സീ​ജ്യ​ർ (എ​സ്.​ഒ.​പി) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റ​വ​ന്യൂ​ വ​കു​പ്പും സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പു​റ​​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 1977 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് മു​മ്പ് വ​ന​ഭൂ​മി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​തും ഇ​തു​വ​രെ സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ ഭൂ​മി​യി​ലാ​ണ് സ​ർ​വേ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ വ​ഴി ന​ട​ത്തി​യ വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് 59,355 പേ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​യ​ത്. വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​ട്ട​യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കേ​ന്ദ്ര വ​നം- പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും സം​യു​ക്ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ശേ​ഷം ഇ​ത് ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തു​വ​രെ 1793.6294 ഹെ​ക്ട​റി​ലാ​യി 6,723 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് വ​ന​ഭൂ​മി പ​ട്ട​യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

