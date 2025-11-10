Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Top News
    Top News
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:08 AM IST

    ഉത്തരമില്ല, ഉത്തരവ് മാത്രം

    ബാലാവകാശ ലംഘനം; ശിപാർശകളിൽ നടപടി വൈകുന്നതായി കമീഷൻ
    ഉത്തരമില്ല, ഉത്തരവ് മാത്രം
    കോട്ടയം: ബാലാവകാശ ലംഘനം, ബാലാവകാശ നിഷേധം സംബന്ധിച്ച കേസുകളിൽ ബാലവകാശ കമീഷൻ അ​ന്വേഷണവും വിചാരണയും നടത്തി നൽകുന്ന ശിപാർശകളിൽ തുടർ നടപടികൾക്ക്​ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ മടിക്കുന്നതായി ആക്ഷേപം. ബാലവകാശ കമീഷൻ ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 45 പ്രകാരം തുടർ നടപടികൾക്കായി സർക്കാറിനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അയച്ചുകൊടുക്കുകയും അതിൻമേൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്​ നിശ്ചിത ദിവസത്തിനകം കമീഷന്​ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്​.

    എന്നാൽ, നടപടി റിപ്പോർട്ട്​ ലഭിക്കാൻ പലപ്പോഴും വളരെ​യധികം കാലതാമസം നേരിടുന്നു. ശിപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബാലാവകാശങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക്​ ലഭിക്കാൻ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അനാസ്ഥ തടസ്സമാകുന്നു. സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമീഷൻ 2024-25 വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ്​ ഇൗ പരാമർശങ്ങളുള്ളത്​. കുറ്റം കണ്ടെത്തിയാൽ കമീഷൻ പ്രോസിക്യൂഷന്​ സർക്കാറിനോട്​ നിർദേശിക്കാറുണ്ട്​. ചില കേസുകളിൽ പീഡിതനോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഇടക്കാല ആശ്വാസം നൽകാൻ ശിപാർശ ചെയ്യും.

    2368 പരാതികൾ

    കമീഷന്​ 2024ൽ ലഭിച്ച 2368 പരാതികളിൽ 87 ശതമാനം ബാലാവകാശ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നതും അഞ്ച്​ ശതമാനം കേസുകൾ പോക്​സോ കേസുകളാണ്​ എന്നതും​ വിഷയത്തിന്‍റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ആറ്​ ശതമാനം വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളാണ്​. ആകെ 853 പരാതികളിലാണ്​ കമീഷൻ ഇക്കാലയളവിൽ തുടർ നടപടിക്ക്​ ശിപാർശ ചെയ്തത്​.

    പരാതികളുടെ പട്ടിക

    ജില്ല ആകെ പരാതികൾ

    തീർപ്പാക്കിയത്​ എന്ന ക്രമത്തിൽ

    തിരുവനന്തപുരം 607 189

    കൊല്ലം 203 61

    പത്തനംതിട്ട 86 32

    ആലപ്പുഴ 159 96

    കോട്ടയം 82 40

    ഇടുക്കി 86 32

    എറണാകുളം 206 70

    തൃശൂർ 149 67

    പാലക്കാട്​ 118 39

    മലപ്പുറം 202 69

    കോഴിക്കോട്​ 185 70

    വയനാട്​ 45 16

    കണ്ണൂർ 158 45

    കാസർകോട്​ 82 27

    ആകെ 2368 853

    TAGS:prosecutionChild Rights commisonKerala Newsviolation of child rights
    News Summary - Child rights violation; Commission says action is delayed on recommendations
