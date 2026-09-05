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    'കേരള സദ്യയ്ക്ക് ഐഫോണിൽ ഒരു ഇമോജി വേണം'; ആപ്പിൾ സി.ഇ.ഒയോട് അഭ്യർത്ഥനയുമായി കേരള ടൂറിസം

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    കേരള സദ്യയ്ക്ക് ഐഫോണിൽ ഒരു ഇമോജി വേണം; ആപ്പിൾ സി.ഇ.ഒയോട് അഭ്യർത്ഥനയുമായി കേരള ടൂറിസം
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    തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ തനത് വിഭവമായ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയെ ആഗോളതലത്തിൽ ട്രെൻഡാക്കി മാറ്റാൻ വേറിട്ട നീക്കവുമായി കേരള ടൂറിസം. ഐഫോണുകളിൽ കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ഇലസദ്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഇമോജി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആപ്പിൾ സി.ഇ.ഒ ജോൺ ടെർണസിന് കേരള ടൂറിസം ഔദ്യോഗികമായി അഭ്യർത്ഥന അയച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 1-ന് ചുമതലയേറ്റ ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ സി.ഇ.ഒയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിന് മറുപടിയായാണ് കേരള ടൂറിസം വകുപ്പ് ഈ അഭ്യർത്ഥന മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

    ആഗോള ബ്രാൻഡിംഗിലേക്ക് സദ്യ

    നാവിൽ കപ്പലോടിക്കുന്ന 26 മുതൽ 28 വരെ കറികളും പായസവും ചേർന്ന പരമ്പരാഗത ഇലസദ്യയെ ലോകത്തെമ്പാടും പ്രശസ്തമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റുകയാണ് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം. "ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യം ആപ്പിൾ പരിഗണിക്കുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല, എങ്കിലും ഓണം പോലെയുള്ള ഉത്സവ സീസണുകളിൽ ലോകമെമ്പാടും സദ്യയ്ക്കുള്ള പ്രചാരം കണക്കിലെടുത്ത് ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തുന്നത് അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു," എന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

    കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഈ നീക്കത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൻ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വിഷയം ഇതിനോടകം തന്നെ സൈബർ ലോകത്ത് തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത കഥകളിക്കും വള്ളംകളിക്കും ശേഷം കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ആഗോളശ്രദ്ധ നേടിക്കൊടുക്കാൻ സദ്യയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ടൂറിസം വിദഗ്ദ്ധരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റേക്ക്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പോർക്ക് നക്കിൾ എന്നിവ പോലെ കേരള സദ്യയും വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    ആരോഗ്യ വശങ്ങളും ചർച്ചയിൽ

    ഓണം പോലെയുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികൾ പോലുമിപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് സദ്യ വിളമ്പാറുണ്ട്. കാളൻ, പച്ചടി, പുളിയിഞ്ചി, പലതരം പായസങ്ങൾ എന്നിവയടങ്ങുന്ന സദ്യ മലയാളികളുടെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതേസമയം, സദ്യയിലെ കലോറിയുടെ അളവിനെക്കുറിച്ച് ഡയറ്റീഷ്യന്മാർ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നുണ്ട്. ചോറിന്റെ അളവ് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളും കറികളും കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ സദ്യ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമാക്കാം എന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

    ആപ്പിളിൽ നിന്ന് ഇതിനോടകം ഔദ്യോഗിക മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ഇലസദ്യ ഉടൻ തന്നെ മൊബൈൽ കീബോർഡുകളിൽ ഒരു ഇമോജിയായി എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികളും മലയാളികളും.


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    News Summary - 'കേരള സദ്യയ്ക്ക് ഐഫോണിൽ ഒരു ഇമോജി വേണം'; ആപ്പിൾ സി.ഇ.ഒയോട് അഭ്യർത്ഥനയുമായി കേരള ടൂറിസം
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