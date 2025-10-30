Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    TECH
    30 Oct 2025 9:07 AM IST
    30 Oct 2025 9:07 AM IST

    ‘എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ.​ഐ’ പ​രി​ശീ​ല​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ

    ഗൂ​ഗ്ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​
    ‘എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ.​ഐ’ പ​രി​ശീ​ല​നം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ
    ദു​ബൈ: എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യെ കു​റി​ച്ച്​ പ​ഠി​ക്കാ​നും പ​രി​ശീ​ലി​ക്കാ​നു​മാ​യി ‘എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും എ.​ഐ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ. 2026ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ എ​ക്കോ​ണ​മി, റി​മോ​ട്ട്​ വ​ർ​ക്​ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഓ​ഫി​സ്​ ഗൂ​ഗ്​​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ഡി​ങ്​ ദി​ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘യു.​എ.​ഇ കോ​ഡ്​​സ്​ 2025’നോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ, യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ, ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ, എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും. ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ക​രെ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 2026ൽ ​രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഒ​രു കാ​മ്പ​യി​നും ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ.​ഐ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ഠി​ക്കാ​നും അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം നേ​ടാ​നും ക​ഴി​യും.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം സ​ർ​ക്കാ​റും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി, റി​മോ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്​ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഒ​ലാ​മ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഭാ​വി​യി​ലെ ക​ഴി​വു​ക​ളാ​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ‘എ.​ഐ ഫോ​ർ ആ​ൾ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ്’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം എ.​ഐ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്ന പൊ​തു​വാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന്​ ഗൂ​ഗ്​​ൾ ‘മെ​ന’ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ന്റ​ണി ന​കാ​ഷെ പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

