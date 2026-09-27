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    പ്രതിമാസ മൊബൈൽ റീചാർജ് പ്ലാൻ ഇനി 30 ദിവസം തന്നെ; ഡാറ്റ വേണ്ടാത്തവർക്കും സന്തോഷ വാർത്ത

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    പ്രതിമാസ മൊബൈൽ റീചാർജ് പ്ലാൻ ഇനി 30 ദിവസം തന്നെ; ഡാറ്റ വേണ്ടാത്തവർക്കും സന്തോഷ വാർത്ത
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    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രീപെയ്ഡ് മൊബൈൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (TRAI) പുതിയ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. പ്ലാനുകളുടെ കാലാവധി, വോയ്‌സ്, എസ്‌.എം.എസ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ മുപ്പത് ദിവസത്തിലോ അതിൽ കുറവിലോ കാലാവധിയുള്ള പ്രത്യേക ടാരിഫ് വൗച്ചറുകൾ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും കൃത്യം ഒരേ തീയതിയിൽ പുതുക്കാനാവുന്ന പ്ലാനുകളും ഇതിലൂടെ ഉറപ്പാക്കും. നിലവിലുള്ള പല പ്രതിമാസ പ്ലാനുകളുടെയും ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ കാലാവധി കാരണം വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമുണ്ടായിട്ടും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പതിമൂന്ന് തവണ റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്ക് ഇതിലൂടെ വിരാമമാകും. ഈ വർഷം ആദ്യം പാർലമെന്റിൽ താൻ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ നടപടിയെന്ന് രാജ്യസഭാംഗം രാഘവ് ചദ്ദ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് 'ടെലികോം കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ (പതിമൂന്നാം ഭേദഗതി) റെഗുലേഷൻസ്, 2026' ട്രായ് ഔദ്യോഗികമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആയിരത്തിലധികം പ്രതികരണങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പുതിയ ചട്ടങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മൊബൈൽ ഡാറ്റ ആവശ്യമില്ലാത്ത മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രധാനമായും കോളുകൾക്കായി മാത്രം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും ഇൻകമിംഗ്, ഔട്ട്‌ഗോയിംഗ് കോളുകൾ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന വോയ്‌സ്-എസ്‌എംഎസ് വൗച്ചറുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഇത്തരം പാക്കുകളുടെ നിരക്കുകൾ ഉചിതമായ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കണമെന്നും ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

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    News Summary - TRAI New Rules: 30-Day Validity for Monthly Mobile Plans Brings Relief to Consumers
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