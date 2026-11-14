ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇനി 20 ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പങ്കുവെക്കാം; 'എക്സിൽ' പുതിയ മാറ്റം

ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇനി 20 ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പങ്കുവെക്കാം; 'എക്സിൽ' പുതിയ മാറ്റംtext_fields
സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'എക്സിൽ' (X) ഒരു പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെക്കാവുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെയും വിഡിയോകളുടെയും എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു. നേരത്തേ പരമാവധി നാല് ചിത്രങ്ങളോ വിഡിയോകളോ മാത്രമായിരുന്നു ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ മാറ്റത്തോടെ 20 ചിത്രങ്ങളോ വിഡിയോകളോ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവെക്കാം. ഉപയോക്താക്കൾ ഏറെക്കാലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന മാറ്റമാണ് എക്സ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയത്.
പത്തുവർഷത്തോളമായി തുടർന്നിരുന്ന നാല് മീഡിയ ഫയലുകളെന്ന നിയന്ത്രണത്തിലാണ് 'എക്സ്' മാറ്റം വരുത്തിയത്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മൊബൈൽ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം മേധാവി ജോനാ കാറ്റ്സാണ് പുതിയ സൗകര്യം സംബന്ധിച്ച വിവരം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചത്. വെബ് പതിപ്പിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ആപ്പുകളിൽ സൗകര്യം ലഭിക്കാൻ ചില ഉപയോക്താക്കൾ ആപ്പ് ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരും.
പുതിയ മാറ്റം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും വിഡിയോ ക്രിയേറ്റർമാർക്കും വാർത്താ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടും. യാത്രകൾ, ആഘോഷങ്ങൾ, പൊതുപരിപാടികൾ, ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒറ്റ പോസ്റ്റിൽ പങ്കുവെക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. നേരത്തേ നാല് ഫയലുകളുടെ പരിധി കാരണം കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പങ്കുവെക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾ ഒന്നിലധികം പോസ്റ്റുകളോ ത്രെഡുകളോ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു. പുതിയ സൗകര്യം ഉള്ളടക്കം കൂടുതൽ സമഗ്രമായി അവതരിപ്പിക്കാനും ഒരേ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ക്രമീകരിക്കാനും സഹായിക്കും. എക്സിലെ ഉപയോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ മാറ്റമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.