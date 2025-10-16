Begin typing your search above and press return to search.
    അബൂദബിയിൽ ലോകത്തെ ആദ്യ എ.ഐ പൊതുസേവകൻ

    അബൂദബിയിൽ ലോകത്തെ ആദ്യ എ.ഐ പൊതുസേവകൻ
    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ എ.​ഐ പൊ​തു സേ​വ​ക​നെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി. ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജൈ​ടെ​ക്‌​സ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ 2025 വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന താം ​ഓ​ട്ടോ​ഗ​വി​നെ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു വി​ശേ​ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ലൈ​സ​ന്‍സ് പു​തു​ക്ക​ല്‍, ബി​ല്‍ അ​ട​ക്ക​ല്‍, ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ച​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​പ്പോ​യി​ന്‍മെ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ആ​യി ഇ​തു നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കും.

    ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ ലോ​ഗി​ന്‍ ചെ​യ്യു​ക​യോ മ​റ്റോ ചെ​യ്യേ​ണ്ടി വ​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ആ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യും താ​മ​സ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ല്‍ മു​ഴു​കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യും. ന​വീ​ക​രി​ച്ച താം ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ല്‍ 1100ലേ​റെ പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ സ​ര്‍വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഏ​കീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. താം ​ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ സെ​റ്റ് ചെ​യ്തു​വെ​ക്കാ​നാ​വും.

    താ​മി​ലെ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡാ​ഷ് ബോ​ര്‍ഡി​ല്‍ ഭാ​വി​യി​ല്‍ പു​തു​ക്കേ​ണ്ട രേ​ഖ​ക​ള്‍ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യു​ടെ റി​മൈ​ന്‍ഡ​ര്‍ സെ​റ്റ് ചെ​യ്ത് വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ഇ​ത് യ​ഥാ​സ​മ​യം ന​ട​ന്നു​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നും താം ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ അ​സ്‌​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​മ​യ​വും മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​ന​വും തി​രി​കെ ന​ല്‍കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് എ.​ഐ പൊ​തു​സേ​വ​ക​ന്റെ യ​ഥാ​ര്‍ഥ വാ​ഗ്ദാ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

