    date_range 18 Sept 2025 11:08 AM IST
    date_range 18 Sept 2025 11:17 AM IST

    വിൻഡോസ് 10 സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു? കോടിക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ആശങ്കയിലാക്കുമെന്ന് വിമർശനം

    മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്‍റെ ജനപ്രിയ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമായ വിൻഡോസ് 10 ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ സൗജന്യ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. അമേരിക്കയിലെ ഉപയോക്തൃ സംഘടനയായ കൺസ്യൂമർ റിപ്പോർട്ട്സ് തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സി.ഇ.ഒ സത്യ നദെല്ലക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനമാകുമിതെന്നും മിക്കവർക്കും വിൻഡോസ് 11ലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്നും കൺസ്യൂമർ റിപ്പോർട്ട്സ് കത്തിൽ പറയുന്നു.

    ആഗോളതലത്തിൽ പേഴ്സനൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോക്താക്കളിൽ 42.6 ശതമാനവും വിൻഡോസ് 10 ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് അടുത്ത ഒ.എസിലേക്ക് മാറുകയെന്നത് ചെലവേറിയ കാര്യമാണ്. മിക്കവയും ഹാർഡ്വെയർ റിക്വയർമെന്‍റ് വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ വിൻഡോസ് 11ലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകാതിരുന്നാൽ അത് വലിയ വിഭാഗം ഉപയോക്താക്കളോട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വഞ്ചനയാകുമെന്നും കൺസ്യൂമർ റിപ്പോർട്ട്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

    സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്കായി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളോട് നിർദേശിക്കുന്ന മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, വിൻഡോസ് 10ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിവൈസുകൾ ദുർബലമാക്കുന്നതിലൂടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് നയമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കൺസ്യൂമർ റിപ്പോർട്ട്സ് പറയുന്നു. മെഷീനിന്റെ സുരക്ഷ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നീട്ടുന്നതിന് 30 ഡോളർ ഈടാക്കാനുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്‍റെ തീരുമാനത്തെയും അവർ വിമർശിച്ചു. സൗജന്യ അപ്ഗ്രേഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് 11ന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിക്കുമെന്ന് കൺസ്യൂമർ റിപ്പോർട്ട്സ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

    കൺസ്യൂമർ റിപ്പോർട്ട്സിനെ പിന്തുണച്ച്, പബ്ലിക് ഇന്ററസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പ് (പി.ഐ.ആർ.ജി) സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിൻഡോസ് 11ലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത 400 ദശലക്ഷം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പി.ഐ.ആർ.ജി കണക്കാക്കുന്നു. അനാവശ്യ ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി തുടരുന്ന പഴയ ഹാർഡ്‌വെയറിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രായോഗിക ആഘാതത്തെക്കുറിച്ചും പി.ഐ.ആർ.ജി ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു.

    സൈബർ സുരക്ഷയും പ്രവേശനക്ഷമതയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ചർച്ചയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. വിൻഡോസ് 11ലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഓപ്ഷൻ എന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വാദിക്കുമ്പോൾ, അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹാർഡ്‌വെയർ തടസ്സങ്ങൾ പലർക്കും ഗണ്യമായി തുടരുന്നു. ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള മാർഗമോ കഴിവോ ഇല്ലാത്തവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പരിഹരിക്കുന്നതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ നിലവിലെ തന്ത്രം പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന് കൺസ്യൂമർ റിപ്പോർട്ട്സ് വാദിക്കുന്നു. അതേസമയം സമയപരിധി അടുത്തിട്ടും, കൺസ്യൂമർ റിപ്പോർട്ട്‌സും പി.‌ഐ‌.ആർ.‌ജിയും മുന്നോട്ടുവച്ച അഭ്യർഥനകളോട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇതുവരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

    TAGS:windows 10MicrosoftSatya NadellaTech News
