ചാറ്റുകളിലോ സ്റ്റാറ്റസായോ ഈ ലിങ്ക് വന്നാൽ വാട്സ്ആപ്പ് ക്രാഷാകും..! എന്ത് ചെയ്യും...?

By ടെക്നോളജി ഡെസ്ക് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെസ്സേജിങ് ആപ്പാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ കുറ്റവാളികളും ഹാക്കർമാരും പല തരത്തിൽ വാട്സ്ആപ്പിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ആപ്പാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നു​ണ്ടെങ്കിലും വളരെ ചെറിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് യു.ആർ.എൽ (URL) മതി ആപ്പിനെ മുഴുവനായി ബാധിക്കാൻ. വാട്സ്ആപ്പിന്റെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് പതിപ്പിനെ ക്രാഷാക്കുന്ന പുതിയൊരു വില്ലൻ ‘ലിങ്ക്’ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡ്യ മയൂർ എന്ന ട്വിറ്റർ യൂസറാണ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. wa.me/settings - ഈ ലിങ്കാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ. വാട്സ്ആപ്പിന്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള ലിങ്കാണിത്. എന്നാൽ, എന്തുകൊണ്ടാണിത് ആപ്പിനെ തന്നെ ക്ലോസ് ആക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.





ആരെങ്കിലും സ്വകാര്യമായോ ഗ്രൂപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് അയച്ചുതന്നാൽ, ആ ചാറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ വാട്സ്ആപ്പ് ക്രാഷ് ആവുകയും റീ സ്റ്റാർട്ടായി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും wa.me/settings - എന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ആയി വെച്ചാൽ, അത് തുറന്ന് കാണുന്നവരുടെ വാട്സ്ആപ്പും ക്രാഷാകും. ആപ്പ് വീണ്ടും തുറന്നാൽ, പ്രശ്നം അവസാനിക്കുമെങ്കിലും, ആ ലിങ്ക് വന്ന ചാറ്റ് തുറന്നാൽ, വീണ്ടും ആപ്പ് ​ക്ലോസ് ആയി പോകും. നിലവിൽ വാട്സ്ആപ്പിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് പതിപ്പിൽ മാത്രമേ ഇത് ഒരു പ്രശ്‌നമായി കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. വാട്സ്ആപ്പ് ബിസിനസ് ആപ്പിനെയും പ്രശ്നം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, ഐ.ഒ.എസ് പതിപ്പിനെ ഈ ലിങ്ക് ബാധിക്കുന്നില്ല. 2.23.10.77 എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് വേർഷനിൽ ലിങ്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആപ്പ് ക്രാഷ് ആകുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക് വന്ന ചാറ്റ് വീണ്ടും തുറക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും...?? ഈ ലിങ്ക് ഏതെങ്കിലും വിരുതൻ വാട്സ്ആപ്പിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്നു. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മറുപടി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, വാട്സ്ആപ്പ് ക്രാഷായി പോകുമെന്നത് തീർച്ച. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും..? വാട്സ്ആപ്പ് വെബ്ബിൽ പോയി ആ ചാറ്റ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് wa.me/settings എന്ന സന്ദേശം മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, കാരണം, പുതിയ ബഗ് വെബ് പതിപ്പിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ പിസിയിലോ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് - https://web.whatsapp.com/ വാട്സ്ആപ്പ് വെബ്ബ് തുറക്കുക. ശേഷം ഫോണിലെ വാട്സ്ആപ്പ് തുറന്ന് മുകളിലെ ത്രീഡോട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക്ഡ് ഡിവൈസ് (Linked Devices) എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ലിങ്ക് എ ഡിവൈസ് (link a device) എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെബ്ബിലെ ക്യൂആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക. ശേഷം തുറന്നുവരുന്ന ചാറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പോയി സന്ദേശം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. Show Full Article

News Summary -

WhatsApp will crash on Android if you send this normal URL