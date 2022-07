വാട്സ്ആപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന ''വോയിസ് സ്റ്റാറ്റസ്'' ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് അറിയാം...

By ടെക്നോളജി ഡെസ്ക് Listen to this Article വാട്സ്ആപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രമുഖ വാട്സ്ആപ്പ് ട്രാക്കറായ WABetaInfo. ഇത്തവണ വാട്സ്ആപ്പിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സവിശേഷതയായ സ്റ്റാറ്റസ് സെക്ഷനിലാണ് പുതിയ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്.

നിലവിൽ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ലിങ്കുകളും ടെക്സ്റ്റുകളും പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമാണ് വാട്സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിലുള്ളത്. എന്നാൽ, അവിടെ ഇനിമുതൽ ഓഡിയോകളും വോയിസ് നോട്ടുകളും പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ്രോയിഡിനുള്ള പുതിയ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ബീറ്റയുടെ 2.22.16.3 പതിപ്പിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. Image: WABetaInfo സ്റ്റാറ്റസ് വിഭാഗത്തിൽ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഐക്കൺ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അത് ഓഡിയോ സ്റ്റാറ്റസായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുമെന്നും ഇതിനെ വോയ്‌സ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കുമെന്നും WABetaInfo വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സവിശേഷത നിലവിൽ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. ഇത് എപ്പോഴാണ് വെളിച്ചം കാണുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉറപ്പ് പറയാനാകില്ല.

WhatsApp Going to Let You Post Voice Notes as Status