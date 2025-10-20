Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    20 Oct 2025 10:01 AM IST
    20 Oct 2025 10:01 AM IST

    ബി​സി​ന​സ് വാ​ട്സ്ആ​പി​ൽ പൊ​തുഉ​ദ്ദേ​ശ്യ എ.​ഐ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളെ വി​ല​ക്കും

    Whatsapp
    ബി​സി​ന​സ് വാ​ട്സാ​പി​ൽ ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ, പെ​ർ​പ്ലെ​ക്സി​റ്റി, ലൂ​സി​യ, പോ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ? എ​ങ്കി​ൽ അ​ത് അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്നു. 2026 ജ​നു​വ​രി 15 മു​ത​ൽ ഇ​തു സാ​ധ്യ​മാ​വി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ എ.​പി.​ഐ ന​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മെ​റ്റ ചാ​റ്റ് ബോ​ട്ട് ല​ഭ്യ​മാ​കും. മെ​റ്റ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ​ത​ന്നെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ​ല്ലോ വാ​ട്സ്ആ​പ്. ചാ​റ്റി​നി​ട​യി​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തി​ര​യാ​നും മ​റ്റു​മാ​യി വാ​ട്‌​സ്ആ​പ്പി​ന് പു​റ​ത്തു പോ​വാ​തെ​ത​ന്നെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​റി​യാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​ത്ത​രം ന​ല്‍കാ​നും വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തി​ര​യാ​നും ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ഗ്ര​ഹം ത​യാ​റാ​ക്കാ​നും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍മി​ക്കാ​നു​മൊ​ക്കെ ഇ​ത് ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദ​മാ​ണ്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ബി​സി​ന​സി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് വാ​ട്സ്ആ​പ് വി​ല​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഒ​രു ട്രാ​വ​ൽ ക​മ്പ​നി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ അ​തു തു​ട​രാം.

