Madhyamam
    date_range 29 Aug 2025 9:02 AM IST
    date_range 29 Aug 2025 9:02 AM IST

    ന​മ്മു​ടെ ചാ​റ്റ് തു​ട​രാ​ൻ വാ​ട്സ്ആ​പി​നെ ഏ​ൽ​പി​ക്കാം

    ചാറ്റിനിടെ, ഇനി ‘എ​ന്തു പ​റ​യും’, ‘എ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യും’ എ​ന്നെ​ല്ലാം ക​ൺ​ഫ്യൂ​ഷ​ന​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ചാ​റ്റ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റി​നെ ഏർപ്പാടാക്കി വാടസ്ആപ്.

    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലാ​യി, പോ​ളി​ഷ് ചെ​യ്ത വാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ങ്കി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യും, സു​ഹൃ​ത്തി​നെ ചി​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള ത​മാ​ശ​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ങ്ങ​നെ​യും, അ​തു​മ​ല്ല സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ച​ങ്കി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കാ​നു​മെ​ല്ലാം ഈ എ.​ഐ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് റെ​ഡി​യാ​ണ്. ഓ​രോ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​നും വേ​ണ്ട ഡ​യ​ലോ​ഗു​ക​ൾ നി​മി​ഷാ​ർ​ധ​ത്തി​ൽ അതു ത​രും.

    ചാ​റ്റ് സ്ക്രീ​നി​ൽ ഒ​രു പെ​ൻ​സി​ൽ ഐ​ക്ക​ൺ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ ടാ​പ് ചെ​യ്താ​ൽ പി​ന്നെ ബാ​ക്കി ചാ​റ്റ് എ.​ഐ തു​ട​രു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് മെ​റ്റ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ മാ​ത്ര​വും അ​തും യു.​എ​സി​ൽ മാ​ത്ര​വു​മാ​ണ് ഈ ​ഫീ​ച്ച​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലും താ​മ​സി​യാ​തെ വ​രു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൻ​ഡ് ഡു ​എ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ക്രി​പ്ഷ​ൻ ഉ​ള്ള​തെ​ന്നും സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ന്റെ ചാ​റ്റ് ബോ​ക്സി​ൽ ന​മു​ക്കു​വേ​ണ്ടി ബോ​ട്ട് ചാ​റ്റ് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ​ത എ​വി​ടെ​യെ​ത്തു​മെ​ന്നും ചോ​ദ്യ​മു​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

