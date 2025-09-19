Begin typing your search above and press return to search.
    Tech News
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 9:14 AM IST

    ആക്സപ്റ്റ് ഓൾ ഓർ റിജക്ട് ഓൾ ?

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കു​ക്കീ​സ് പൊ​ങ്ങി വ​രു​മ്പോ​ൾ എന്തു ചെ​യ്യ​ണം?
    ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​കു​മ്പോ​ളെ​ല്ലാം നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്, “accept all” അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ “reject all”. കു​ക്കീ​സ് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന ഈ ​ചോ​ദ്യം, എ​ന്തി​നാ​ണെ​ന്ന​റി​യാ​തെ ‘ഡി​സ്മി​സ്’ ചെ​യ്യാറാണ് പലരും. എ​ന്നാ​ൽ, വെ​ബ്സൈ​റ്റ് എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​ലും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യ​ക്തി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തി​ലും പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​ചെ​റു ഫ​യ​ലു​ക​ൾ.
    ലോ​ഗി​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഷോ​പ്പി​ങ് കാ​ർ​ട്ടി​ൽ ഐ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നും ഭാ​ഷ സെ​ല​ക്ട് ചെ​യ്യാ​നു​മ​ട​ക്കം, വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സു​ഗ​മ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ കു​ക്കി​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, വി​വി​ധ സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, ശീ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​ര​സ്യ​ദാ​താ​ക്ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള തേ​ർ​ഡ് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും കു​ക്കീ​സ് വ​ഴി​യാ​ണ്. കു​ക്കി അ​നു​മ​തി ചോ​ദി​ക്കണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു.

    കു​ക്കി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​ക​ൾ

    വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സി​സ്റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു ഫ​യ​ലു​ക​ളാ​ണ് കു​ക്കി​ക​ൾ. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ധ​ർ​മം.

    ഫ​ങ്ഷ​ണ​ൽ കു​ക്കീ​സ്

    ഭാ​ഷാ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ, ഏ​തു മേ​ഖ​ല​യി​ൽനി​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് കു​ക്കി​ക​ൾ

    ഉ​പ​യോ​ക്താവ് ഒ​രു സൈ​റ്റി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ പെ​രു​മാ​റു​ന്നു എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്നു.

    എ​സ്സ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കു​ക്കി​ക​ൾ

    ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യു​ക, ഷോ​പ്പി​ങ് കാ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി, വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​വ. ഇ​വ നി​ര​സി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    പ​ര​സ്യ കു​ക്കി​ക​ൾ

    ടാ​ർ​ഗ​റ്റ് പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി, വി​വി​ധ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ്രൗ​സിങ് ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഈ ​കു​ക്കി​ക​ളു​ടെ പ​ണി.

    ചി​ല കു​ക്കി​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​ണ്. ബ്രൗ​സ​ർ അ​ട​യ്ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കും, മ​റ്റു ചി​ല​വ ആ​ഴ്ച​ക​ളോ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണോ,റി​ജ​ക്ട് ചെ​യ്യ​ണോ ?

    “Accept All” തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്താ​ൽ കു​ക്കി​ക​ളെ​ല്ലാം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കും. മു​ഴു​വ​ൻ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നൊ​പ്പം പ​ര​സ്യ​ദാ​താ​ക്ക​ളും മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി​ക​ളും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ശീ​ല​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും എ​ളു​പ്പം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​ത​ന്നെ ചെ​യ്യും. അ​ത്യ​ാവ​ശ്യ​മാ​യ​ത് ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാം നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന​ സ്വകാ​ര്യ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തും. എ​ന്നാ​ൽ, വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ന്റെ ചി​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ക​യും ബ്രൗ​സി​ങ് എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ലാ​താകുകയും ചെ​യ്യും.

    ഗ​തി​കെ​ട്ട് സ​മ്മ​തം

    ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റി​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പൊ​പ്പ്-​അ​പ്പു​ക​ൾ വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ല​രും “എ​ല്ലാം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക” (“Accept All”) എ​ന്ന​തി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യാ​റുണ്ട്. ഇ​തി​നെ consent fatigue എ​ന്ന് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. പോ​പ്പ് അ​പ്പു​ക​ൾ ക​ണ്ടു മ​ടു​ത്ത് എ​ല്ലാം അക്സ​പ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​ർ​ഥം. ഇ​തി​ന്റ ഫ​ല​മാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ​ത അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. സൈറ്റ് യൂ​സ​ർ ഫ്ര​ണ്ട്‍ലി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കുക്കികൾ. എ​ങ്കി​ലും അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ​താ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി​ട​ത്ത് മാ​ത്രം കു​ക്കി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ നി​ര​സി​ക്കു​ക​യോ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ചി​തം.

