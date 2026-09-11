യു.എ.ഇയും ഫ്രാൻസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എ.ഐ സാറ്റലൈറ്റ് ശൃംഖല

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യു.എ.ഇയും ഫ്രാൻസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എ.ഐ സാറ്റലൈറ്റ് ശൃംഖലtext_fields
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News Summary - UAE and France to build world's largest AI satellite network
അബൂദബി: ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എ.ഐ) സാറ്റലൈറ്റ് ശൃംഖല നിർമിക്കാൻ യു.എ.ഇയും ഫ്രാൻസും കൈകോർക്കുന്നു. 'അൽതാർ-നെക്സ്റ്റ് ജെൻ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ പദ്ധതിക്ക് 100 കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പാരീസിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സ്പേസ് ഉച്ചകോടിയിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ കരാർ ഒപ്പിട്ടത്.
പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
- പങ്കാളികൾ: യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള മാർലൻ സ്പേസ് (ഐ.എച്ച്.സി), ലോഫ്റ്റ് ഓർബിറ്റൽ എന്നിവരുടെ കൺസോർഷ്യമാണ് പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ. ഫ്രഞ്ച് എ.ഐ കമ്പനിയായ മിസ്ട്രൽ, യു.എസ് കമ്പനിയായ ബ്ലാക്ക്സ്കൈ, മയാസ്പേസ് എന്നിവരും പങ്കാളികളാണ്.
- ആദ്യ ഘട്ടം: അത്യാധുനിക റഡാർ, ഒപ്റ്റിക്കൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, സെൻസറുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ 50 കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കും.
- നിർമാണം: അബൂദബി കിസാദിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘ഓർബിറ്റ് വർക്സ്’ എന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വരും ആഴ്ചകളിൽ വിക്ഷേപിക്കും.
- പ്രത്യേകതകൾ: വിവരങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി വിശകലനം ചെയ്ത് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും (സാധാരണ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇതിനായി മണിക്കൂറുകൾ വേണം).
- ഉപയോഗങ്ങൾ: കാട്ടുതീ തിരിച്ചറിയൽ, സമുദ്ര സുരക്ഷ, ദുരന്തനിവാരണം, നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവക്കായി തത്സമയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കും.
- സേവനം ലഭിക്കുന്നവർ: ഫ്രാൻസ്, യൂറോപ്പ്, യു.എ.ഇ ഗവൺമെന്റുകൾക്കും ആഗോള വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും.
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാറ്റലൈറ്റ് സേവനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് സേവനങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന രാജ്യമായി യു.എ.ഇ മാറും.
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