    Tech News
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 6:03 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 6:03 PM IST

    ചാർജ് കുറഞ്ഞ ഒരു ജി.ബി പ്ലാൻ പിൻവലിച്ചതിൽ ജിയോയോടും എയർടെല്ലിനോടും വിശദീകരണം തേടി ട്രായ്

    ചാർജ് കുറഞ്ഞ ഒരു ജി.ബി പ്ലാൻ പിൻവലിച്ചതിൽ ജിയോയോടും എയർടെല്ലിനോടും വിശദീകരണം തേടി ട്രായ്
    കൊച്ചി: സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾ ആശ്രയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഡേറ്റ പ്ലാനുകൾ പിൻവലിച്ചതിന്​ റിലയൻസ്​ ജിയോയോടും എയർടെലിനോടും ടെലികോം വകുപ്പ്​ വിശദീകരണം തേടി. ഇത്​ സംബന്ധിച്ച്​ റിപ്പോർട്ട്​ സമർപ്പിക്കാൻ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയോടും (ട്രായ്​) ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടെലികോം രംഗത്ത്​ ആധിപത്യമുള്ള ഈ രണ്ട്​ കമ്പനികളും കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്​ അടിസ്ഥാന നിരക്കുകളിലുള്ള പ്രതിദിന 1 ജി.ബി പ്ലാൻ പിൻവലിച്ചത്​.

    ജിയോ 28 ദിവസവും എയർടെൽ 24 ദിവസവും കാലാവധിയുള്ള 1 ജി.ബി പ്ലാൻ 249 രൂപക്കാണ്​ നൽകിയിരുന്നത്​. രണ്ട്​ കമ്പനികളുടെയും നാലിലൊന്ന്​ ഉപഭോക്താക്കൾ ഈ താരിഫ്​ പ്ലാനാണ്​ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്​. ഇത്​ പിൻവലിച്ചതോടെ ഉയർന്ന നിരക്കിലുള്ള പ്ലാനുകളിലേക്ക്​ മാറാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി.

    ഓരോ ഉപഭോക്താവിൽനിന്നുമുള്ള ശരാശരി വരുമാനം ഉയർത്താനാണ്​ ഇവർ അടിസ്ഥാന പ്ലാൻ പിൻവലിച്ചതെന്നാണ്​ ടെലികോം രംഗത്തെ വിദഗ്​ധർ പറയുന്നത്​. അടിസ്ഥാന പ്ലാൻ പിൻവലിച്ചതുവഴി ജിയോക്ക്​ ഓരോ ഉപഭോക്താവിൽനിന്നുമുള്ള ശരാശരി വരുമാനം 11-13 രൂപയും എയർടെലിന്​ 10-11 രൂപയും വർധിച്ചു. വിപണി സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയാണ്​ പ്ലാനുകൾ പിൻവലിച്ചതെന്നാണ്​ രണ്ട്​ കമ്പനികളും അവകാശപ്പെടുന്നത്​.

    ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിൽനിന്ന്​ മാത്രമാണ്​ അടിസ്ഥാന പ്ലാൻ പിൻവലിച്ചതെന്നും കടകളിൽ നേരിട്ട്​ ചെന്നാൽ ഈ പ്ലാനിൽ റീചാർജ്​ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും കഴിയുമെന്നാണ്​ ജിയോ പറയുന്നത്​. അതേസമയം എയർടെൽ ഈ പ്ലാൻ പൂർണമായും പിൻവലിച്ചത്​ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്​. പ്ലാനുകൾ തീരുമാനിക്കാൻ ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക്​ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഉപഭോക്തൃ താൽപര്യം പരിഗണിച്ച്​ അതിൽ ഇടപെടാൻ ട്രായ്ക്ക്​​ അധികാരമുണ്ട്​. എന്നാൽ, റിപ്പോർട്ട്​ തേടുന്നതിലപ്പുറം ട്രായ്​ അടിയന്തര നടപടിക്ക്​ മുതിരില്ലെന്നാണ്​ വിവരം.

