    Tech News
    11 Aug 2025 9:33 AM IST
    ഞെ​ട്ടി​ച്ച തു​ട​ക്കം, ഡീ​പ്‌​സീ​ക്കി​ന്റെ ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്ത്?

    ഞെ​ട്ടി​ച്ച തു​ട​ക്കം, ഡീ​പ്‌​സീ​ക്കി​ന്റെ ഇ​ന്ന​ത്തെ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ന്ത്?
    ലോ​ക​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രാ​ഴ്ച ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും ലോ​കം ഞെ​ട്ടി​യ​ത് ​ചൈ​നീ​സ് എ.​ഐ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ട് ഡീ​പ്സീ​ക്കി​ന്റെ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡീ​പ്‌​സീ​ക്ക്-​ആ​ർ1 എ​ന്ന ഈ ​ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ട് ഒ​റ്റ രാ​ത്രി​കൊ​ണ്ട് ലോ​ക​മെ​ങ്ങും ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചാ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​താ​യി.

    ചാ​റ്റ്ജി.​പി.​ടി​ക്കു സ​മാ​ന​മെ​ന്നോ അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ഒ​രു​പ​ടി മു​ക​ളി​ലോ എ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​ച്ച ഡീ​പ്‌​സീ​ക്ക്, അ​ന്നു​വ​രെ ഇ​റ​ങ്ങി​യ എ.​ഐ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ ചെ​ല​വി​ന്റെ എ​ത്ര​യോ കു​റ​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. ഈ​​യൊ​രു അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്രം ടെ​ക് ലോ​കം ക​ല​ങ്ങി​മ​റി​യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. വി​പ​ണി​ക​ൾ കു​ലു​ങ്ങി, ചി​പ് ഭീ​മ​ൻ എ​ൻ​വി​ഡി​യ​യു​ടെ വി​പ​ണി മൂ​ല്യം ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം 600 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ (17 ശ​ത​മാ​നം) കു​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റ് എ.​ഐ ഓ​ഹ​രി​ക​ളും ഇ​ടി​ഞ്ഞു.

    ലാ​ർ​ജ് ലാം​ഗ്വേ​ജ് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ (എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം) വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യു​ടെ കാ​ത​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ലാ​ണ് ചൈ​ന​യെ​ന്ന സ​ങ്ക​ൽ​പ​ങ്ങ​ളെ കീ​ഴ്മേ​ൽ മ​റി​ച്ച്, വെ​റും 5.6 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് ഡീ​പ്സീ​ക്ക് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ, അ​ഞ്ചു ബി​ല്യ​ൺ ചെ​ല​വി​ൽ ചാ​റ്റ്ജി.​പി.​ടി എ.​ഐ നി​ർ​മി​ച്ച ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​ത​ന്നെ​യും നാ​ണി​ച്ചു. മാ​ത്ര​മോ, ‘ചാ​റ്റ്ജി.​പി.​ടി 0’യെ​ക്കാ​ൾ മി​ക​വു​റ്റ​താ​ണെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ എ.​ഐ രം​ഗ​ത്തെ ഗെ​യിം​ചേ​ഞ്ച​റാ​യി ഡീ​പ്സീ​ക്ക് മാ​റി. ‘വ​ലി​യ നി​ർ​മാ​ണ​ച്ചെ​ല​വു​ള്ള​തെ​ല്ലാം മി​ക​ച്ച​ത്’ എ​ന്ന സി​ലി​ക്ക​ൺ വാ​ലി​യു​ടെ സി​ദ്ധാ​ന്ത​വും ത​ക​ർ​ന്നു.

    സു​ര​ക്ഷ ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​ർ​ത്തി പ്ര​തി​രോ​ധം?

    എ.​ഐ രം​ഗ​ത്തെ യു.​എ​സ് മേ​ധാ​വി​ത്വ​ത്തെ ഡീ​പ്സീ​ക്ക് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​തോ​ടെ ലോ​ക​ശ​ക്തി വെ​റു​തെ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ‘സു​ര​ക്ഷ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ’ ഉ​ട​ൻ പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ട്ടു. ചൈ​നീ​സ് സൈ​നി​ക-​ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡീ​പ്‌​സീ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് യു.​എ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത ന​യ​വും സെ​ർ​വ​റു​ക​ളും ചൈ​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നു. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ല അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഡീ​പ്സീ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗം നി​രോ​ധി​ച്ചു.

    മി​ക​വ് തു​ട​രു​ന്നോ?

    എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും യു.​എ​സി​ൽ അ​ട​ക്കം ചി​ല സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പു​ക​ൾ ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​നാ​യി ഡീ​പ്സീ​ക്ക് ഇ​ന്നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നി​പ്പു​റം, എ.​ഐ വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​ഘാ​ത​മൊ​ന്നും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ്വാ​ധീ​നം കാ​ര്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ടെ​ക് ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ. സൗ​ജ​ന്യ-​ഓ​പ​ൺ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​ൻ ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​ക്കി​യ​ത് ഡീ​പ്സീ​ക്ക് സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണെ​ന്നും വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും ജി.​പി.​ടി-5 പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തോ​ടെ എ.​ഐ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മേ​ധാ​വി​ത്വം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കുമെന്നാ​ണ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    എ​ൻ​വി​ഡി​യ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ റെ​ക്കോ​ഡ് ഉ​യ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​തും യു.​എ​സ് ടെ​ക് ഭീ​മ​ന്മാ​ർ ബി​ല്യ​ണു​ക​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് എ.​ഐ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു​മെ​ല്ലാം മാ​റി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ണ്ട്. ഹൈ ​എ​ൻ​ഡ് ചി​പ്പു​ക​ളു​ടെ ക്ഷാ​മം​മൂ​ലം ഡീ​പ്‌​സീ​ക്കി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത മോ​ഡ​ലാ​യ R2 വൈ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന​തും ഇ​തോ​ട് ചേ​ർ​ത്തു​വാ​യി​ക്കാം. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും ലോ​ക​ത്തെ എ​ത്ര​ത​വ​ണ​യും ഞെ​ട്ടി​ക്കാ​ൻ പാ​ക​ത്തി​ന് ചൈ​നീ​സ് എ.​ഐ ലാ​ബു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ടെ​ക് പ​ണ്ഡി​റ്റു​ക​ൾ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    TAGS:Artificial IntelligenceAI technologyDeepSeek
