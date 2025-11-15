Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Nov 2025 7:51 AM IST
    15 Nov 2025 7:51 AM IST

    ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ര​ല്ല

    അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈക്കളോജി​ക്ക​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു
    ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ്, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ര​ല്ല
    വൈ​കാ​രി​ക പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​യി ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളെ​യും വെ​ൽ​ന​സ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളെ​യും ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ള​രെ സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളും നി​യ​ന്ത്ര​ണ സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും ഇ​ല്ലെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സൈക്കളോജി​ക്ക​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​പി.​എ).

    മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ചി​കി​ത്സ തേ​ടു​ന്ന​തി​ലും ചെ​ല​വ് കു​റ​വും എ​ളു​പ്പ​വു​മാ​ണ് ചാ​റ്റ് ബോ​ട്ടു​ക​ളോ​ടും ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളോ​ടും പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​തുത​ന്നെ​യാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും മാ​ന​സി​ക പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​യി എ.​ഐ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​ൻ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തോ​ന്നു​മെ​ങ്കി​ലും, പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന ഒ​രാ​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി ന​യി​ക്കാ​നു​ള്ള ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വ് പ​രി​മി​ത​വും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​വു​മാ​ണെ​ന്ന് എ.​പി.​എ സി.​ഇ.​ഒ ആ​ർ​ത​ർ സി. ​ഇ​വാ​ൻ​സ് ജൂ​നി​യ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ.​ഐ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ ഒ​ന്നുംത​ന്നെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത​ല്ല. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യ​വും പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​വു​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം വെക്കാ​ൻ ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യി അ​ടി​മ​പ്പെ​ടു​ന്നു; പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും കു​ട്ടി​ക​ളും കൗ​മാ​ര​പ്രാ​യ​ക്കാ​രും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​വ​രു​ടെ എ.​ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നോ സെ​ൻ​സി​റ്റിവ് ഉ​പ​യോ​ക്തൃ ഡേ​റ്റ എ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്നോ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​റി​ല്ല. ഇ​ത് വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​വും ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​തും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തു​മാ​യ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വി​ടെ പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗം. കൂ​ടാ​തെ, എ.​ഐ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​നഃ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​നലു​ക​ളാ​യി ന​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽനി​ന്ന് എ.​ഐ​യെ വി​ല​ക്കു​ക, ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, എ.​ഐ​യു​ടെ ധാ​ർ​മി​ക​ത-ഡേ​റ്റ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും എ.​പി.​എ മു​ന്നോ​ട്ടുവെ​ക്കു​ന്നു.

