Madhyamam
    Tech News
    Tech News
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:36 AM IST

    ‘‘എ.​ഐ​യി​ൽ ഗൂ​ഗ്ൾ ത​ന്നെ മു​ന്നി​ൽ’’ സ​മ്മ​തി​ച്ച് ആ​ൾ​ട്ട്മാ​ൻ

    ‘‘എ.​ഐ​യി​ൽ ഗൂ​ഗ്ൾ ത​ന്നെ മു​ന്നി​ൽ’’ സ​മ്മ​തി​ച്ച് ആ​ൾ​ട്ട്മാ​ൻ
    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗൂ​ഗ്ളി​ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക മു​ൻ​തൂ​ക്കം സ​മ്മ​തി​ച്ച് ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ സി.​ഇ.​ഒ സാം ​ആ​ൾ​ട്ട്മാ​ൻ. ത​ന്റെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ക​ത്തി​ലാ​ണ്, ഗൂ​ഗ്ളി​ന്റെ പു​തി​യ മോ​ഡ​ൽ ​‘ജെ​മ​നൈ 3’ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ന​മ്മേ​ക്കാ​ൾ മു​ന്നി​ലാ​ണെ​ന്ന് ആ​ൾ​ട്ട്മാ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ​ക്ക് വി​പ​ണി ന​ഷ്ട​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ചി​ല പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്ന് ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടെ​ന്നും ആ​ൾ​ട്ട്മാ​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​മു​ൻ​തൂ​ക്കം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​കം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ അ​തി​വേ​ഗം മു​ന്നേ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൂ​പ്പ​ർ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ദൗ​ത്യ​മാ​ണ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ​യു​ടെ ചാ​റ്റ് ജി​പി​ടി​യോ​ട് തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ഭി​മു​ഖ്യം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ത്ത് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ത്സ​രം ക​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്റെ കൂ​ടി സൂ​ച​ന​യാ​ണ് ഈ ​ക​ത്തെ​ന്ന് ടെ​ക് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS: Tech News, Chat GPT, sam altman, AI
