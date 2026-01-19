Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightഎ.ഐ ജോലി കളയില്ല;...
    Tech News
    Posted On
    date_range 19 Jan 2026 9:42 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 9:42 AM IST

    എ.ഐ ജോലി കളയില്ല; ഇന്ത്യൻ ടെക്ക് ജോലികളിൽ 12-15 ശതമാനം വർധനയുണ്ടാകുമെന്ന് റി​പ്പോർട്ട്

    text_fields
    bookmark_border
    എ.ഐ ജോലി കളയില്ല; ഇന്ത്യൻ ടെക്ക് ജോലികളിൽ 12-15 ശതമാനം വർധനയുണ്ടാകുമെന്ന് റി​പ്പോർട്ട്
    cancel
    Listen to this Article

    ന്യൂ ഡെൽഹി: ഐ.ഐ വന്നതോടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പേടി വേണ്ട, ടെക്ക് മേഖലയിൽ ജോലിക്കാരെ കൂടുതൽ വേണമെന്നതാണ് സ്ഥിതി. 2026ൽ ഇന്ത്യയിലെ ടെക്ക് ജോലികളിൽ 12-15 വരെ ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 1.25 ലക്ഷം പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കാണ് ഇത് വഴിയൊരുക്കുന്നത്.

    പ്രമുഖ വർക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് ​പ്രൊവൈഡറായ അഡീക്കോയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടുകളിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്. ടെക്ക് മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരുടെ ഒഴിവുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടിയിലധികം വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ.ഐ, സൈബർ ​സെക്യൂരിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മാത്രം 51 ശതമാനം വളർച്ചയാണുണ്ടായത്. മെഷീൻ ലേണിങ് എൻജിനീയർമാരുടെയും ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ​ഡെവലപ്പർമാരുടെയും ഒഴിവുകളും മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ 2026ൽ വർധിക്കും. നോൺ ടെക്ക് സെക്ടറുകൾ ഡിജിറ്റൽ വത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:digital ageTECHAI ​​
    News Summary - tech jobs in india will increase says report
    Similar News
    Next Story
    X