    Posted On
    date_range 24 May 2026 1:13 PM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 1:13 PM IST

    ഗൂഗിൾ നോട്ട്ബുക്ക്എൽഎമ്മിനോട് മത്സരിക്കാൻ സ്പോട്ടിഫൈയും ആമസോണും; പുതിയ എ.ഐ ടൂളുകൾ ഉടൻ

    ഗൂഗിളിന്റെ എ.ഐ ടൂളായ നോട്ട്ബുക്ക്എൽഎമ്മിനോട് (NotebookLM) മത്സരിക്കാൻ സ്പോട്ടിഫൈയും ആമസോണും പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. ഡോക്യുമെന്റുകളും ലേഖനങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി പോഡ്കാസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള സംഗ്രഹങ്ങളും ഓഡിയോ ചർച്ചകളും തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പുതിയ എ.ഐ ഫീച്ചറുകൾ.

    ഉപയോക്താക്കൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വച്ച് രണ്ട് എ.ഐ ഹോസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോട്ട്ബുക്ക്എൽഎമ്മിന് കഴിയും. ഈ ഫീച്ചർ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് സ്പോട്ടിഫൈയും ആമസോണും പുതിയ ടൂളുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

    കൃത്രിമ ശബ്ദങ്ങൾ (synthetic voices) ഉപയോഗിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കങ്ങളെ ഓഡിയോ ചർച്ചകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന എ.ഐ ഫീച്ചറുകൾ സ്പോട്ടിഫൈ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും സേവനങ്ങളിലും എ.ഐ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഓഡിയോ സംഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും കമ്പനി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

    പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ, ഓഡിയോബുക്കുകൾ, വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്റുകൾ എന്നിവയോടുള്ള ആളുകളുടെ താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഓഡിയോ അധിഷ്ഠിത എ.ഐ ടൂളുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. വലിയ അളവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഗവേഷകർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഈ എ.ഐ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ഏറെ പ്രയോജനകരമായി മാറും.

    നിലവിൽ തന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റ് രംഗത്ത് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്പോട്ടിഫൈക്ക് തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ക്രിയേറ്റർമാർക്കുമായി ഈ എ.ഐ ഓഡിയോ അനുഭവം എളുപ്പത്തിൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം ആമസോണും തങ്ങളുടെ അലക്സ, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, മീഡിയ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം ജനറേറ്റീവ് എ.ഐ നിക്ഷേപങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വരികയാണ്.

    മൾട്ടിടാസ്കിങിന് അനുയോജ്യമായ ഓഡിയോ ഉള്ളടക്കങ്ങളോടുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ താല്പര്യക്കുറവാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെങ്കിലും കൃത്രിമ ശബ്ദങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗം മൂലം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുക, പകർപ്പവകാശ ലംഘനം, കൃത്യതയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളും ഇത്തരം എ.ഐ പോഡ്കാസ്റ്റ് ടൂളുകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    TAGS:googlespotifyAmazon
    News Summary - Spotify and Amazon to compete with Google NotebookLM; new AI tools coming soon
