സന്ദേശങ്ങൾ ബ്ലർ ചെയ്ത് അയക്കാം; വാട്സ്ആപ്പിൽ ഇനി 'സ്പോയിലർ' മെസ്സേജുകൾ
ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വകാര്യത നൽകുന്നതിനായി പുതിയൊരു ഫീച്ചർ പരീക്ഷിച്ച് വാട്സ്ആപ്പ്. 'സ്പോയിലർ മെസ്സേജ്' (Spoiler message) എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഫീച്ചർ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ മങ്ങിയ രീതിയിൽ അയക്കാൻ സാധിക്കും. രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ളതോ പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതോ ആയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഈ ഫീച്ചർ ഏറെ സഹായകമാകും.
വാട്സ്ആപ്പിലെ പ്രമുഖ ട്രാക്കിങ് സൈറ്റായ 'WABetaInfo' ആണ് ഈ പുതിയ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. അയക്കുന്ന സന്ദേശം ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് പകരം, സ്വീകർത്താവ് അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് മങ്ങിയിരിക്കും. ഒ.ടി.പികൾ, ഫോൺ നമ്പറുകൾ, സർപ്രൈസ് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഈ സംവിധാനം ഏറെ ഗുണകരമാകും.
മെസ്സേജ് കമ്പോസറിൽ സന്ദേശം ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് കാണുന്ന 'ത്രീ-ഡോട്ട്' മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബോൾഡ്, ഇറ്റാലിക് തുടങ്ങിയ ഫോർമാറ്റിങ്ങൾക്കൊപ്പം 'സ്പോയിലർ' എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ലഭ്യമാകും. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന സന്ദേശം ബ്ലർ ആയിരിക്കും. സ്വീകർത്താവിന് ഈ സന്ദേശത്തിൽ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളടക്കം കാണാൻ സാധിക്കൂ.
ഈ ഫീച്ചർ വ്യക്തിഗത ചാറ്റുകളിൽ മാത്രമല്ല, ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിലും ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് സൂചന. ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ചർച്ചാവിഷയങ്ങളിലെ സ്പോയിലറുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. നിലവിൽ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളിൽ മാത്രമാണ് പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. വരുംകാലങ്ങളിൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും വിഡിയോകൾക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചർ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും, ആദ്യം ബീറ്റ ഉപയോക്താക്കൾക്കായിരിക്കും ലഭ്യമാകുകയെന്നും വാട്സ്ആപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാർക്കായി ഔദ്യോഗികമായി എപ്പോഴാണ് ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.
