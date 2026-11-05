സ്പ്ലിറ്റ് ഫെയ്സ് മാജിക്: തരംഗമായി 'രണ്ട് മുഖം, ഒറ്റ ചിത്രം' എ.ഐ ട്രെൻഡ്

സ്പ്ലിറ്റ് ഫെയ്സ് മാജിക്: തരംഗമായി 'രണ്ട് മുഖം, ഒറ്റ ചിത്രം' എ.ഐ ട്രെൻഡ്text_fields
സാമൂഹിക മാധ്യമ ഫീഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ഒരു പുതിയ വിഷ്വൽ ട്രെൻഡ് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ മുഖങ്ങൾ കൃത്യമായി പകുതികളാക്കി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന 'സ്പ്ലിറ്റ് ഫെയ്സ്' എ.ഐ ട്രെൻഡാണിത്. കാഴ്ചക്കാരിൽ കൗതുകവും ആശയക്കുഴപ്പവും ഒരുപോലെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് ശൈലി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്.
എന്താണ് 'സ്പ്ലിറ്റ് ഫെയ്സ്' ട്രെൻഡ്?
ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ അതൊരു ഒറ്റ മനുഷ്യന്റെ മുഖമാണെന്ന് തോന്നും. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ മുഖങ്ങളുടെ പകുതികൾ ചേർത്തൊരുക്കിയ ചിത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാകും. അച്ഛന്റെയും മകന്റെയും, അമ്മയുടെയും മകളുടെയും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മുഖങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഒരൊറ്റ ഫ്രെയിമിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ ട്രെൻഡിലൂടെ സാധിക്കും.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടൂളുകളുടെ സഹായത്തോടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ജോലികളോ ഫോട്ടോഷോപ്പോ ഇല്ലാതെ തന്നെ മിനിറ്റുകൾക്കകം ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.
എങ്ങനെ ഈ ചിത്രം നിർമിക്കാം?
ഫോട്ടോകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക:രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും വ്യക്തമായ ഫോട്ടോകൾ തയ്യാറാക്കുക. ഇരുവരും കാമറയിലേക്ക് നേരെ നോക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മികച്ച ഫലം ലഭിക്കും. മുഖത്തിന്റെ ദിശയും ക്യാമറ ആംഗിളും ലൈറ്റിംഗും ഏകദേശം ഒരുപോലെയായിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ഭംഗി വർധിപ്പിക്കും.
എഐ ടൂൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക: തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ടൂളിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
പ്രോംപ്റ്റ് നൽകുക:ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തശേഷം എങ്ങനെയാണ് അവ സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിർദേശം നൽകണം. മികച്ച ഫലത്തിനായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മലയാളം പ്രോംപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.
ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മലയാളം എഐ പ്രോംപ്റ്റ്
"ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിമനോഹരവും യാഥാർഥ്യത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഫെയ്സ് പോർട്രെയ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്തിന്റെ ഇടതുപകുതിയും രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ മുഖത്തിന്റെ വലതുപകുതിയും ചേർത്ത് ഒറ്റ മനുഷ്യന്റെ മുഖം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കണം.
രണ്ട് മുഖങ്ങളുടെയും കണ്ണുകൾ ഒരേ നിരയിൽ കൃത്യമായി വരണം. മൂക്ക്, ചുണ്ടുകൾ, താടി എന്നിവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ക്രമീകരിക്കണം. രണ്ട് വ്യക്തികളുടെയും യഥാർഥ മുഖസവിശേഷതകളും ചർമത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയും പരമാവധി നിലനിർത്തണം. മുഖത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വിഭജനരേഖ വ്യക്തമായി കൃത്യമായിരിക്കണം. എന്നാൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ചേരുന്നിടത്ത് കൃത്രിമത്വം തോന്നരുത്.പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡിയോ ലൈറ്റിംഗ്, സ്വാഭാവികമായ ചർമത്തിന്റെ നിറം, ലളിതമായ പശ്ചാത്തലം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. ചിത്രം ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനിലും ഫോട്ടോറിയലിസ്റ്റിക് ശൈലിയിലും തയ്യാറാക്കണം. അന്തിമഫലം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ മുഖങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ഒറ്റ മുഖം പോലെ തോന്നണം."
മികച്ച ചിത്രം ലഭിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഒരേ ദിശയിൽ നോക്കുന്നതും മുഖം വ്യക്തമായി കാണുന്നതുമായിരിക്കണം. അമിതമായ ഫിൽട്ടറുകളോ ബ്യൂട്ടി എഡിറ്റിങ്ങോ ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചിത്രങ്ങളുടെ നിലവാരം കുറവാണെങ്കിൽ എഐ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലത്തിലും വ്യത്യാസം വരാം.
ഒരേ പ്രോംപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഓരോ എഐ ടൂളിലും ഫലം വ്യത്യസ്തമായേക്കാം. അതിനാൽ ഒന്നിലധികം ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം
വിനോദത്തിനും ക്രിയേറ്റീവ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുമായി ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യതയും പ്രധാനമാണ്. മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രം എ.ഐ ടൂളുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ സമ്മതം വാങ്ങണം. വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വ്യക്തിഗത ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒറ്റ മുഖമാക്കുന്ന ഈ എ.ഐ വിദ്യ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമിടയിലെ സാദൃശ്യങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും കൗതുകകരമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയൊരു മാർഗമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ എഡിറ്റിംഗ് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്കുപോലും എ.ഐ സഹായത്തോടെ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാമെന്നതാണ് ഈ ട്രെൻഡിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നത്.