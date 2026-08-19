ഇനി സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ യൂട്യൂബിലൂടെ പണം വാരാൻ കഴിയും! വീഡിയോ വ്യൂ കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർണായക മാറ്റവുമായി കമ്പനിtext_fields
യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളിലെ വ്യൂസ് കണക്കാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർണ്ണായകമായ മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓഗസ്റ്റ് 24 മുതൽ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ആകുന്ന ആദ്യ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ അത് ഒരു വ്യൂ ആയി കണക്കാക്കും. നിലവിൽ ഒരു വീഡിയോ നിശ്ചിത സമയം കണ്ടാൽ മാത്രമേ അത് വ്യൂ ആയി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ.
വീഡിയോ പ്ലേ ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന നിമിഷം തന്നെ അത് ഒരു വ്യൂ ആയി മാറും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ടിക് ടോക്ക് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നിലവിൽ പിന്തുടരുന്ന രീതിയാണിത്. യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട്സിന് സമാനമായി, ലോംഗ്-ഫോം വീഡിയോകൾക്കും ലൈവ് സ്ട്രീമുകൾക്കും ഈ നിയമം ഒരേപോലെ ബാധകമായിരിക്കും. പുതിയ മാറ്റത്തോടെ വീഡിയോകൾക്ക് പബ്ലിക് വ്യൂ കൗണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഈ മാറ്റം ഒരു മെട്രിക് പരിഷ്കാരം മാത്രമാണെന്ന് യൂട്യൂബ് വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ ക്രിയേറ്റർമാരുടെ വരുമാനത്തെയോ യൂട്യൂബ് പാർട്ണർ പ്രോഗ്രാമിലെ യോഗ്യതകളെയോ ഇത് നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ല. നിലവിൽ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്നത് എൻഗേജ്ഡ് വ്യൂസ്, എൻഗേജ്ഡ് വാച്ച് അവേഴ്സ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. അവ പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരും.
വിവിധ ഫോർമാറ്റുകളിൽ വ്യൂസ് കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുടനീളം ഏകീകൃതമായ ഒരു മെട്രിക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് പുതിയ മാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് യൂട്യൂബ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വീഡിയോയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രകടനം മനസ്സിലാക്കാൻ ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് യൂട്യൂബ് അനലിറ്റിക്സിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് പഴയ രീതിയിലുള്ള എൻഗേജ്ഡ് വ്യൂസ് തുടർന്നും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
ചുരുക്കത്തിൽ, കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം പൊതുവേ ഉയരുമെങ്കിലും വീഡിയോ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുവെന്ന് അറിയാൻ ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് തുടർന്നും അനലിറ്റിക്സ് ഡാറ്റയെ തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും.
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