Madhyamam
    28 Aug 2025 9:03 AM IST
    28 Aug 2025 9:03 AM IST

    ലോ​ക​ത്താ​ദ്യ​മാ​യി അ​റ​ബി​ക് എ.​ഐ ചാ​റ്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി

    ലോ​ക​ത്താ​കെ​യു​ള്ള 40 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ അ​റ​ബി​ക് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും 200 കോ​ടി മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ​ക്കും ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടും
    Arabic AI chat application
    അ​റ​ബി​ക് എ.​ഐ ചാ​റ്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ

    ജി​ദ്ദ: ലോ​ക​ത്തു​ത​ന്നെ ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി അ​റ​ബി​ക് ഭാ​ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​തി​യൊ​രു അ​റ​ബി​ക് എ.​ഐ ചാ​റ്റ് ആ​പ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഹ്യൂ​മ​ൻ ആ​ണ് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ അ​റ​ബി​ക് ഭാ​ഷാ മോ​ഡ​ലാ​യ 'അ​ല്ലം 34ബി' ​സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് അ​റ​ബി​ക് ചാ​റ്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നാ​യ 'ഹ്യൂ​മ​ൻ ചാ​റ്റ്' ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വെ​ബ്, ഐ.​ഒ.​എ​സ്, ആ​ൻ​ഡ്രോ​യി​ഡ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ഹ്യൂ​മ​ൻ ചാ​റ്റ് ആ​പ് നി​ല​വി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ദേ​ശീ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യി സം​രം​ഭം ആ​ദ്യം രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​രം​ഭി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് മി​ഡി​ലീസ്റ്റി​ലേ​ക്കും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും.

    അ​റ​ബി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന ഹ്യൂ​മ​ൻ ചാ​റ്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ, സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ഴം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യും ഭാ​ഷാ​പ​ര​മാ​യ തു​ല്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ആ​ഗോ​ള മ​ത്സ​ര​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൃ​ത്രി​മ ബു​ദ്ധി സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഹ്യൂ​മ​ൻ ചാ​റ്റ് ആ​പ് 40 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ അ​റ​ബി​ക് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും 200 കോ​ടി മു​സ്‌​ലിം​ക​ളെ​യും സേ​വി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​റേ​റ്റി​വ് എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ വേ​ണ്ട​ത്ര നി​റ​വേ​റ്റാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ, പു​തി​യ ആ​പ് വ​ഴി വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്തം ഭാ​ഷ, സം​സ്കാ​രം, പ​രി​സ്ഥി​തി എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​നും പ​ഠി​ക്കാ​നും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നും ക​ഴി​യും. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ട​വ് നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഭാ​ഷാ​പ​ര​മാ​യ തു​ല്യ​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​പ് 'അ​ല്ലം 34ബി' ​മോ​ഡ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    സൗ​ദി ഡേ​റ്റ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ (എ​സ്‌.​ഡി‌.​എ‌.​എ‌.​എ) ദേ​ശീ​യ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച മു​ൻ മോ​ഡ​ലു​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഹ്യൂ​മ​ന്റെ 'അ​ല്ലം 34ബി' ​മോ​ഡ​ൽ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ്യൂ​മ​ൻ ചാ​റ്റ് സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യി സെ​ൻ​സി​റ്റി​വ് പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ത​ൽ​ക്ഷ​ണ ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് തി​ര​യ​ൽ, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​ള്ള അ​റ​ബി​ക് വോ​യ്‌​സ് ഇ​ൻ​പു​ട്ട്, ഒ​രു സം​ഭാ​ഷ​ണം ത​ന്നെ അ​റ​ബി​ക്കും ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​മാ​യി ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ത​ത്സ​മ​യം ല​ഭി​ക്ക​ൽ, സം​ഭാ​ഷ​ണം പ​ങ്കി​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​പ്പി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടുത​ന്നെ സൗ​ദി വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഡേ​റ്റ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​വു​മാ​യി ആ​പ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​റ​ബി​യി​ലാ​ണ് ആ​പ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ അ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്റെ സ​മാ​രം​ഭം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​വി​ട​മാ​ണെ​ന്നും സാ​ങ്കേ​തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക​ളെ സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലെ ഒ​രു ച​രി​ത്ര നേ​ട്ട​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഹ്യൂ​മൈ​ന്‍ സി.​ഇ.​ഒ താ​രി​ഖ് അ​മി​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​പ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​റ​ബി​ക്ക് വേ​ണ്ടി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​ത​താ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും ഇ​ത് മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്നു. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അ​റ​ബി ഡേ​റ്റാ​സെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 600ൽ ​അ​ധി​കം വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ​യും 250 ല​ധി​കം മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ക്കാ​രു​ടെ​യും ഇ​ൻ​പു​ട്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത് പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ക​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​ബ് ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഗ്ദാ​ന​മാ​യ സൗ​ദി പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ഹ്യൂ​മ​ൻ ചാ​റ്റി​ന്റെ സ​മാ​രം​ഭം എ​ന്ന് സൗ​ദി ഡേറ്റ ആ​ൻ​ഡ് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (എ​സ്‌.​ഡി‌.​എ‌.​എ‌.​എ) ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ​ഗാം​ദി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ഹ്യൂ​മ​ൻ ചാ​റ്റി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യി​ലും, വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ അ​റ​ബി ഉ​ള്ള​ട​ക്കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. ഡേ​റ്റ​യു​ടെ​യും ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​പു​ല​മാ​യ അ​റ​ബി ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പ​ഴ​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും, അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള അ​റി​വ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും അ​തി​ന്റെ പ​ദാ​വ​ലി​ക​ളാ​ലും അ​ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ലും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്.വി​ശു​ദ്ധ ഖു​ർ​ആ​നി​ന്റെ ഭാ​ഷ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ഭാ​ഷ​യു​ടെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​ഴ​വും, ലി​ഖി​ത, വാ​മൊ​ഴി, ദൃ​ശ്യ രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ത് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക​വും അ​ർ​ഥ​പ​ര​വു​മാ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ഇ​ത് അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

