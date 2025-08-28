ലോകത്താദ്യമായി അറബിക് എ.ഐ ചാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വികസിപ്പിച്ച് സൗദിtext_fields
ജിദ്ദ: ലോകത്തുതന്നെ ഇതാദ്യമായി അറബിക് ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയൊരു അറബിക് എ.ഐ ചാറ്റ് ആപ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യ. പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ടിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഹ്യൂമൻ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ അറബിക് ഭാഷാ മോഡലായ 'അല്ലം 34ബി' സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന അടുത്ത തലമുറ ഇന്ററാക്ടീവ് അറബിക് ചാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനായ 'ഹ്യൂമൻ ചാറ്റ്' ആരംഭിച്ചത്. വെബ്, ഐ.ഒ.എസ്, ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഹ്യൂമൻ ചാറ്റ് ആപ് നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരു സുപ്രധാന ദേശീയ ചുവടുവെപ്പായി സംരംഭം ആദ്യം രാജ്യത്ത് ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് മിഡിലീസ്റ്റിലേക്കും ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിപ്പിക്കും.
അറബി സംസാരിക്കുന്നവർക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ ചാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, സാംസ്കാരിക ആഴം കണക്കിലെടുക്കുകയും ഭാഷാപരമായ തുല്യത ഉറപ്പാക്കുകയും ആഗോള മത്സരശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശിക കൃത്രിമ ബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ഹ്യൂമൻ ചാറ്റ് ആപ് 40 കോടിയിലേറെ അറബിക് സംസാരിക്കുന്നവരെയും 200 കോടി മുസ്ലിംകളെയും സേവിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ജനറേറ്റിവ് എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വേണ്ടത്ര നിറവേറ്റാത്തതിനാൽ, പുതിയ ആപ് വഴി വ്യക്തികൾക്ക് സ്വന്തം ഭാഷ, സംസ്കാരം, പരിസ്ഥിതി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നവീകരിക്കാനും പഠിക്കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും കഴിയും. ഡിജിറ്റൽ ഉൾപ്പെടുത്തലിലെ ചരിത്രപരമായ വിടവ് നികത്തുന്നതിനും ഭാഷാപരമായ തുല്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആപ് 'അല്ലം 34ബി' മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സൗദി ഡേറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതോറിറ്റിയുടെ (എസ്.ഡി.എ.എ.എ) ദേശീയ അധികാരപരിധിയിലുള്ള നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്റലിജൻസ് വികസിപ്പിച്ച മുൻ മോഡലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഹ്യൂമന്റെ 'അല്ലം 34ബി' മോഡൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ചാറ്റ് സാംസ്കാരികമായി സെൻസിറ്റിവ് പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള തൽക്ഷണ ഇന്റർനെറ്റ് തിരയൽ, ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾക്ക് പിന്തുണയുള്ള അറബിക് വോയ്സ് ഇൻപുട്ട്, ഒരു സംഭാഷണം തന്നെ അറബിക്കും ഇംഗ്ലീഷുമായി തടസ്സമില്ലാതെ തത്സമയം ലഭിക്കൽ, സംഭാഷണം പങ്കിടൽ തുടങ്ങിയവ ആപ്പിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്.
രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഉൾക്കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയതുകൊണ്ടുതന്നെ സൗദി വ്യക്തിഗത ഡേറ്റ സംരക്ഷണ നിയമവുമായി ആപ് പൂർണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമായും അറബിയിലാണ് ആപ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മികച്ച രീതിയിൽ അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സമാരംഭം രാജ്യത്തിന് അഭിമാനത്തിന്റെ ഉറവിടമാണെന്നും സാങ്കേതിക പുരോഗതികളെ സാംസ്കാരിക ആധികാരികതയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രാദേശിക എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നിർമിക്കാനുള്ള അന്വേഷണത്തിലെ ഒരു ചരിത്ര നേട്ടമാണിതെന്നും ഹ്യൂമൈന് സി.ഇ.ഒ താരിഖ് അമിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആപ് പ്രധാനമായും അറബിക്ക് വേണ്ടി രൂപകൽപന ചെയ്തതാണെങ്കിലും അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഇത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അറബി ഡേറ്റാസെറ്റുകളിൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. 600ൽ അധികം വിദഗ്ധരുടെയും 250 ലധികം മൂല്യനിർണയക്കാരുടെയും ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പരിഷ്കരിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്.
വിശ്വസനീയമായ ഡിജിറ്റൽ അറബ് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വാഗ്ദാനമായ സൗദി പദ്ധതിയാണ് ഹ്യൂമൻ ചാറ്റിന്റെ സമാരംഭം എന്ന് സൗദി ഡേറ്റ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അതോറിറ്റി (എസ്.ഡി.എ.എ.എ) ചെയർമാൻ ഡോ. അബ്ദുല്ല അൽഗാംദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഹ്യൂമൻ ചാറ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അറബി ഭാഷയിലും, വലിയ തോതിൽ അറബി ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് സമ്പന്നമാക്കുന്നതിലും താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിത്. ഡേറ്റയുടെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തെ മുൻനിര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കിരീടാവകാശിയുടെ ദർശനത്തിനും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് പുതിയ പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമായ വിപുലമായ അറബി ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഇടപഴകുന്നതിലൂടെയും, അറബി ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും അതിന്റെ പദാവലികളാലും അത് സംസാരിക്കുന്നവരുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ്.വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ഭാഷയായതിനാൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭാഷയുടെ മതപരമായ ആഴവും, ലിഖിത, വാമൊഴി, ദൃശ്യ രൂപങ്ങളിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സാംസ്കാരികവും അർഥപരവുമായ ഉള്ളടക്കവും മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register