സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ അലട്ടുന്ന പരസ്യ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചറുമായി സാംസങ്
സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ അലട്ടുന്ന പരസ്യ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പുതിയ ഫീച്ചറുമായി സാംസങ് എത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കമ്പനിയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള വൺ യു.ഐ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അമിതമായി പരസ്യ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ അയക്കുന്ന ആപ്പുകളെ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനോ ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആവർത്തിച്ച് പ്രമോഷണൽ അലർട്ടുകളും പരസ്യങ്ങളും അയക്കുന്ന ആപ്പുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സഹായകരമാകും.
സ്പാം നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, ഇത്തരം ആപ്പുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ പൂർണമായും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനോ, മാനുവലായി നിയന്ത്രിക്കാനോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും. ഭാവിയിലെ വൺ യു.ഐ അപ്ഡേറ്റുകളുടെ ഭാഗമായാകും ഈ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നാണ് സൂചന. തുടർച്ചയായി വരുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും ഓഫർ അലർട്ടുകളും കാരണം നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അസൗകര്യം നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. ഇതുവരെ ഈ ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ച് സാംസങ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഫീച്ചർ ആദ്യം വൺ യു.ഐ ബീറ്റ വേർഷനുകളിൽ എത്തി പിന്നീട് ഗാലക്സി സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലേക്ക് വ്യാപകമായി എത്തിച്ചേരാനാണ് സാധ്യത.
സ്വകാര്യത, സുരക്ഷ, ഉപയോക്തൃ നിയന്ത്രണം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വൺ യു.ഐ അപ്ഡേറ്റുകൾ വഴി പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാംസങ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിയന്ത്രണം, ബാറ്ററി മാനേജ്മെന്റ്, എ.ഐ അധിഷ്ഠിത ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയിൽ കമ്പനി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുവരികയാണ്.
