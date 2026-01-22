Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    22 Jan 2026 1:08 PM IST
    Updated On
    22 Jan 2026 1:08 PM IST

    റെ​ഡ്മി നോ​ട്ട് 15 സീ​രി​സ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    റെ​ഡ്മി നോ​ട്ട് 15 സീ​രി​സ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    ഷ​വോ​മി​യു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് റെ​ഡ്മി നോ​ട്ട് 15 സീ​രി​സ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ഷ​വോ​മി​യു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് റെ​ഡ്മി നോ​ട്ട് 15 സീ​രി​സ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ദോ​ഹ​യി​ലെ ഡു​സി​റ്റ് ഡി2 ​ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ

    ടെ​ക്നോ​ള​ജി -റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ, ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഞ്ച് ന​ട​ന്നു.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വും ഉ​പ​ഭോ​കൃ​താ​നു​ഭ​വ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ മോ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് ​ഷ​വോ​മി​യു​ടെ റെ​ഡ്മി നോ​ട്ട് 15 സീ​രി​സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 200 MP ഹൈ ​റെ​സ​ല്യൂ​ഷ​ൻ കാ​മ​റ, 12GB റാം, 512GB ​സ്റ്റോ​റേ​ജ് വ​രെ​യു​ള്ള കോ​ൺ​ഫി​ഗ​റേ​ഷ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന റെ​ഡ്മി നോ​ട്ട് 15 സീ​രി​സ് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഡി​സൈ​നി​ലാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി 759 മു​ത​ൽ 1,649 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ൽ വ​രെ റെ​ഡ്മി നോ​ട്ട് 15 സീ​രി​സ് ഫോ​ണു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ലോ​ഞ്ച് പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഒ​രു ത​വ​ണ സ്ക്രീ​ൻ റീ​പ്ലെ​യ്സ്മെ​ന്റ് സൗ​ക​ര്യം, ​മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് 100 GB ഗൂ​ഗി​ൾ വ​ൺ ക്ലൗ​ഡ് സ്റ്റോ​റേ​ജ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ​ഈ ​ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 15 വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക് ഗ്രൂ​പ്പ് ചീ​ഫ് ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ജോ​ർ​ജ് തോ​മ​സ്, മ​റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​ടെ​ക്, ഷ​വോ​മി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

